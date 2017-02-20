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Як змінити країну без Майдану-3?
20.02.2017 18:38
Третя річниця Революції Гідності позначена
розчаруванням: влада йде по старих граблях, політичний клас зайнятий
перерозподілом фінансових потоків. Однак ми не повинні вважати революцію
завершеним процесом. Просто настав час спрямувати енергію суспільства в нове
русло.
Я знаю, як легко розчаруватися, коли бачиш дії
«нової влади» - все та ж сама жадоба і брехня, хіба що більш артистично подана.
А ще імітація – передусім імітація справедливості. За три роки після трагічних
днів 18-20 лютого 2014 року ми не маємо результатів розслідування злочинів
проти Майдану. 55 особам висунуто звинувачення. 10 осіб перебувають під вартою.
Лише 8 на лаві підсудних і всього лиш 5 справ спрямовано до суду. За
інформацією керівника Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія
Горбатюка, в тюрму за злочини проти Майдану сів… один «тітушка».
Корупція розцвіла буйним цвітом, упійманих на
хабарі чиновників випускають на волю. Народ довели до зубожіння і змусили
виживати на ті знецінені гривні, які він заробляє важкою працею. Усе це
відбувається на тлі зовнішньої агресії. І я цілком розумію людей, що готові
вийти на новий Майдан, але не хочуть розхитувати владу зсередини, щоб не дати
ворогу нових можливостей. Є реальна загроза, коли протестуючи проти персоналій,
які втратили народну довіру, можемо знищити і легітимність державних інститутів,
очолюваних цими персоналіями. А без інститутів держава – просто дике плем’я.
На перший погляд, це схоже на ситуацію, яка в
шахах має назву «цугцванг»: будь-який наступний хід погіршує позиції гравця. Для
українського народу мовчання зараз – це поразка, але новий кривавий Майдан
також не стане перемогою. Щоб зрозуміти, як вийти з цієї парадоксальної ситуації
з користю для країни, треба проаналізувати, чого бракувало попереднім народним
рухам 2004 і 2014 років.
Вихід є.. Ми бачимо, що вони змітали тодішню
владу або ламали її злочинну гру. Але вони не могли запропонувати більш зрілих
і відповідальних політичних еліт на заміну старим! Тому врешті вихідці зі
старої системи отримували перемогу на виборах, пообіцявши жити по-новому і врешті
поховавши надії на зміни.
За всі роки Незалежності українці не мали
влади, яка би була віддана ідеї реформ і готова завершити свою каденцію без
мільйонних статків, нажитих «непосильною працею». Квазіеліта з допомогою
популізму й маніпуляцій могла приходити на хвилі народної любові. Але оскільки
змінити свою сутність вона не могла, все закінчувалося глибоким розчаруванням
людей і новою кризою в державі.
Нині навіть безкровний Майдан-3 не має сенсу
без достатньої кількості політиків нової якості, яким суспільство делегує владу.
Я вважаю українську революцію незавершеною, отже вона не програна. Вона просто
мусить змінити своє русло. Нам потрібне не вуличне протистояння, а прискорене
формування нових політичних еліт, які об’єднаються в справжні ідеологічні
партії і виграють вибори.
Ми свідомі того, що довіра зрадженого народу
до політиків сягає історичного мінімуму. Відповідальним професіоналам, які
мають прийти на зміну квазіеліті, буде дуже важко. Для початку доведеться
повертати довіру по політики як такої. Доведеться будувати нове на руїнах
старого у скрутних умовах економічної кризи. Але іншого виходу, ніж зміна
політичних еліт і завершення реформ, нема.
Звісно, тиск суспільства на нинішню владу
потрібен. Але він не гарантує розвитку країни, бо нинішній політикум нездатний
мислити стратегічно і зосереджений на самозбагаченні. Без нових еліт систему не
зміниш – політичні хамелеони знову осідлають її, змінивши своє забарвлення.
Саме тому Україні потрібне не повторення Майдану, а та «революція в коридорах
влади», про яку починали говорити ще в 2014 році, але не здійснили її. Це, по
суті, революція кадрова. Вона дозволить зберегти Україну і перезаснувати
українську державу на нових принципах поваги політиків до суспільства. Вона
відкриє шлях до сталого розвитку нашої країни. Це не просто. Але лише так можна
повернути довіру людей до влади, яка повністю втратила обличчя і дискредитувала
себе.
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