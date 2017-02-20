Україна повинна активізувати діалог із Францією перед виборами

23 квітня цього року відбудеться перший тур президентських виборів у Франції. У другій половині травня 2017 року до виконання своїх повноважень візьметься 8-й президент Франції. Україні доведеться рахуватися з його поглядами і на розвиток Європи, і на події в нашій державі.

На думку багатьох експертів, від того, хто посяде це крісло, залежить «доля європейського проекту» - перспективи і навіть саме існування ЄС, а також – майбутнє НАТО, конфігурація балансу сил на європейському континенті. Йдеться передусім про один із головних викликів – імовірність приходу в президентське крісло лідерки партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. Вона оскаржує і, як вважається, може поставити під питання членство Франції в ЄС, а також знову вивести її із воєнної організації НАТО.

Для України важливість виборів президента Франції визначається передусім участю цієї країни в т.зв. нормандському форматі, зокрема в якості посередника й гаранта виконання мінських домовленостей.

Нинішній голова Французької Республіки Франсуа Олланд представляє де-факто найчутливішу до інтересів України позицію в політичному середовищі Франції. Його наступник щонайменше на старті своєї каденції матиме більш стриману позицію.

Формально потенційні фаворити перегонів – Марін Ле Пен і Франсуа Фійон – вважаються проросійськими. І навіть Еммануель Макрон критично (хоча з іншою мотивацією) висловлювався стосовно антиросійських санкцій.

Україна мусить навчитися вести тонку політику, яка, втім, не допускає здачі національних інтересів. З одного боку, не можна допустити, щоб відверта публічна ставка на одного з кандидатів спровокувала проблеми в українсько-французьких відносинах. З іншого боку, Україна не повинна добиватися прихильності потенційного переможця кампанії за будь-яку ціну, всупереч своїм інтересам.

Україні буде непросто. Ми можемо опинитися у ситуації, в якій перебувала Фінляндія під час “Зимової війни”, коли країна змушена була боротися з набагато могутнішим ворогом. Світ же надавав їй переважно моральну і обмежену фінансово-політичну підтримку.

Разом з тим, є червоні лінії, які має провести українська дипломатія для своїх партнерів. Зокрема, стосовно відверто антиукраїнських заяв Марін Ле Пен, її намірів визнати законність т.зв. референдуму, проведеного у Криму під дулами російських автоматів. Спроби торгувати нашою суверенною територією неприпустимі.

Водночас, ми повинні пам’ятати, що Франція є демократичною країною. А отже у неї є певна сила політичних інститутів, яка може зупинити реалізацію суто популістських обіцянок кандидатів. Навіть за найменш вигідного для Україні сценарію треба шукати такий спосіб взаємодії з Францією, що не нашкодить нам.

Варто пригадати ставлення до нинішнього президента Дональда Трампа. Окремі його неоднозначні чи нечіткі заяви ще кілька місяців тому сприймали як підтримку Росії. Однак теперішні дії вказують на протилежне. У США залишаються свої інтереси, які доволі часто співпадають з інтересами України. Очевидно, що американський президент орієнтується на громадську думку і на думку політичної еліти, яка формується під впливом дипломатичної та інформаційної діяльності – в тому числі самої України.

Тож в найближчі місяці ключовим завданням для української дипломатії є активне донесення правди про війну на Донбасі, про агресію РФ до європейців і французів зокрема. Чим більше правди дізнаватиметься їхнє суспільство, тим більшим буде тиск на потенційних переможців президентських перегонів. Україна повинна зробити все можливе, щоб навіть ті кандидати, які вже проявили антиукраїнську позицію, були готові під тиском суспільства від неї відмовитися.

Якщо ж кандидат із відверто антиукраїнською позицією здобуде перемогу і після виборів не змінить риторику й відповідно діятиме, він повинен залишатися персоною нон-грата в Україні. Будь-який політик, що визнає окупацію законним методом перекроювання світової карти, повинен відчувати осуд з боку України і світу.

Нинішні проблеми України на міжнародній арені є передусім комунікаційними. Надто слабко ми себе позиціонували і мало пояснювати свою позицію. Не навчившись говорити зі світом, ми ризикуємо вкотре в історії стати жертвою гри великих країн.