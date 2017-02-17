Президентські вибори у Франції та вплив на Україну

ПОДІЯ

На 23 квітня поточного року запланований перший тур президентських виборів у Франції, а на 7 травня – другий. Відповідно, вже в другій половині травня 2017 року до виконання своїх повноважень візьметься 8-й президент П’ятої Республіки. Уже визначилися всі учасники кампанії.

КОНТЕКСТ

Нинішні президентські вибори оцінюються як одна із визначальних політичних подій 2017 року як для європейської, так і для світової політики загалом. Частина експертів та оглядачів ставить в залежність від їхнього результату «долю європейського проекту» - перспективи і навіть саме існування ЄС, а також – майбутнє НАТО, конфігурацію балансу сил на європейському континенті.

Визначальна причина такої постановки питання – ймовірність приходу в президентське крісло лідерки партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, яка оскаржує і, як вважається, може поставити під питання членство Франції в ЄС, а також знову вивести її із воєнної організації НАТО.

ВПЛИВ НА УКРАЇНУ

Для України важливість виборів президента Франції визначається передусім участю цієї країни в т.зв. нормандському форматі, зокрема в якості посередника й гаранта виконання “мінських домовленостей”. Нинішній глава Французької Республіки Ф. Олланд представляє де-факто найчутливішу до інтересів України позицію в політичному середовищі Франції. Його наступник щонайменше на старті своєї каденції матиме помітно більш стриману позицію по відношенню до інтересів України.

ВИБОРЧА КАМПАНІЯ

Рейтинги

Формальним лідером перегонів виступає Марін Ле Пен. Протягом останніх тижнів підтримка її кандидатури тримається на рівні 25-26%. Від початку лютого на другу позицію висунувся колишній міністр (з серпня 2014 по серпень 2016) економіки, промисловості та цифрових справ Емануель Макрон, який в 2016 заснував власний політпроект – рух «Вперед». Його рейтингові показники коливаються від 19,5% до 22%. Після репутаційного скандалу на третю позицію опустився колишній прем’єр і кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон – 17-21 %. Саме між цими трьома кандидатами, як вважається, й розгорнеться боротьба за перемогу.

Після висунення кандидатом від Соціалістичної партії максимально наблизився до трійки лідерів Бенуа Амон. Проте за два тижні він втратив кілька пунктів у рейтингах – з 18% до 15%. П’ятим з 10-11% голосів є представник радикальної Лівої партії і ветеран президентських перегонів Жан-Люк Меланшон.

Особливості кампанії

Чинник М. Ле Пен

Головним стратегічним фактором кампанії є номінальне лідерство ультраправої кандидатки М. Ле Пен, яка представляє антисистемну щодо політичного істеблішменту сучасної Франції силу. Головною інтригою є те, хто вийде з нею до другого туру. Опитування наразі демонструють перемогу кожного із її потенційних конкурентів зі значним відривом. Однак, М. Ле Пен також здатна нарощувати підтримку в другому турі, що на хвилі зміни глобального політичного тренду може стати сюрпризом для традиційного істеблішменту. По-перше, її резерв електоральної підтримки в другому турі виглядає значно вищим – до 40% і більше. По-друге, висока конфліктність між її опонентами залишає їй шанс уникнути суспільної консолідації проти її кандидатури.

Ці обставини, а також останні «антисистемні» голосування (Brexit, перемога Д. Трампа) дають шанс М. Ле Пен досягти успіху. Причому навіть третина голосів буде розглядатися ультраправими як суттєвий успіх для подальшої боротьби, зокрема, на наступних парламентських виборах.

Кандидат-консерватор

Представник класичних правих Франсуа Фійон представив програму консервативного характеру. Початок кампанії показував затребуваність такої альтернативи та ї конкурентоздатність по відношенню до відкритого популізму М. Ле Пен чи завуальованого у Е. Макрона. Однак, суперечлива особа кандидата «Республіканців» не дозволила розвинутися консервативному виборчому проекту. Ф. Фійон став фігурантом поки що найгучнішого передвиборчого скандалу (його дружина роками отримувала державні кошти начебто за роботу його помічника, яку насправді не виконувала). Однак, і до цього він почав втрачати підтримку через низку причин: складнощі зі створенням своєї команди, відсутністю особистісної харизми, конфлікти із середовищем Н. Саркозі, коливаннями з ідеологічним обґрунтуванням програми, реакцією на його проект реформи соціального забезпечення.

Вважається, що скандал із зловживаннями із залученням його дружини та дітей спрацював не сам по собі, а як порушення образу ревного християнина-католика, на який він почав був робити ставку.

Ефект новизни «третьої сили»

Несподіванкою кампанії може стати кандидат Е. Макрон як своєрідний «новий популіст», що позиціонує себе як “центрист” і одночасно опонент усього істеблішменту. Суспільний запит на критику істеблішменту проявляється не лише в риториці кандидатів, але й у результатах праймеріз, які до речі, пройшли у двох провідних партіях Франції вперше. І переможцями стали неяскраві особистості, що не були спочатку фаворитами й критикували офіційну лінію партійного керівництва. У Соціалістичній партії це призвело до того, що офіційний кандидат (Амон) є критиком її курсу, а частина знакових партійних лідерів публічно оголосила про підтримку іншого кандидата.

Загрози російського впливу

Ні російський фактор, ні Україна не є темами виборчих дискусій. Можна помітити хіба лише окремі висловлювання окремих кандидатів. Зокрема, і М. Ле Пен, і Ф. Фійон вважаються прокремлівськими кандидатами. Якщо М. Ле Пен є давньою союзницею Кремля, то Ф. Фійон сам позиціонував себе як «особистого друга В. Путіна». І М. Ле Пен, і Ф. Фійон, і навіть Е. Макрон критично (хоча з різною мотивацією) висловлювалися стосовно антиросійських санкцій і ставили питання про їх скасування.

Виразно критичну позицію щодо Кремля займає по суті лише кандидат від «зелених» Я. Жадо. Він виступав на вуличних акціях із промовами, спрямованими проти російської агресії в Україні, Сирії та Грузії. Але його нинішній рейтинг перебуває на рівні 1%, і не видно ресурсів його нарощування. Разом з тим, Я. Жадо вважається ймовірним претендентом на входження в новий уряд.

Після гучних підозр про вплив РФ на виборчий процес у США ця тема актуалізується і для виборів у ЄС. Голландська влада вже звинуватила російських хакерів у спробах атаки на ресурси офіційних установ країни в контексті запланованих на 15 березня парламентських виборів. У Франції російський вплив від початку позначився питанням про фінансування учасників кампанії. Крім, власне відомих епізодів по М. Ле Пен, ставилося питання про можливість фінансування з російського боку консалтингової фірми 2F Conseil, єдиним акціонером якої є Ф. Фійон (про це говорив саме Я. Жадо).

В умовах, коли головними конкурентами були два показово лояльні до Москви кандидати, останній не було потреби особливо позначати свою активність. Однак, ситуація змінилася 13 лютого, коли команда Е. Макрона заявила, що сайт кандидата «піддається кібератакам з боку Росії, а сам він є мішенню російських ЗМІ, які надають допомогу його противникам». За словами генерального секретаря руху «Вперед» Рішара Феррана, російські ЗМІ Russia Today, «Спутник» та інші поширюють «фейкові новини» про рух "Вперед", щоб відволікти публіку від Е. Макрона і представити у вигідному світлі М. Ле Пен та Ф. Фійона. Р. Ферран також повідомив, що сайт кампанії Е. Макрона і його бази даних щодня піддаються «сотням і навіть тисячам електронних атак, що виходять з території РФ».

Зв’язок із наступною парламентською кампанією

Метафора «третього туру», яка застосовується для парламентських виборів, що вже традиційно відбуваються через місяць після завершення президентської кампанії (червень 2017), цьогоріч як ніколи актуальна. Всі три лідери кампанії у разі обрання гостро потребуватимуть закріплення перемоги через зміни складу Національних зборів. І лише у Ф. Фійона, як представника традиційної партії, є відповідний інституційний ресурс і він може претендувати на виборчий успіх партії, створення коаліції та уряду на його основі.

Значно складнішою є ситуація для М. Ле Пен, «Національний фронт» якої наразі має лише 2 мандати в парламенті і в умовах двотурової мажоритарної системи шанси партії суттєво збільшити парламентське представництво, не кажучи вже про перемогу на виборах, вкрай низькі.

Ситуація з рухом Е. Макрона «Вперед» взагалі туманна – цю структуру створено лише в квітні 2016, і вона має обмежений конкурентний потенціал. Вважається, що Е. Макрон саме для того й балотується у президенти, щоб конвертувати свої досягнення в голоси за його політичну силу на парламентських виборах. У разі якщо ці результати будуть негативними або обмеженими, очікується, що потенційний президент Е. Макрон повернеться до співпраці з Соціалістичною партією, з якої він і вийшов.

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ РЕАГУВАННЯ

Щоб уникнути «казусу Трампа», позиція офіційного Києва та частини парламентських політичних сил щодо виборчого процесу у Франції з високою ймовірністю буде демонстративно обережною, нейтральною, відстороненою. Підтвердженням цього є коливання СБУ в питанні про заборону в’їзду на територію України М. Ле Пен, а також риторика глави МЗС П. Клімкіна (заява про роботу з штабами всіх кандидатів та анонс спроби «достукатися» з аргументами щодо агресії РФ до прокремлівської М. Ле Пен). На цьому тлі позитивний суспільний резонанс може мати чітка позиція АПУ щодо М. Ле Пен як загрози національним інтересам України. Пасивно-споглядальна позиція щодо відвертого союзника основного ворога України так само непродуктивна, як і «ставка на одного із кандидатів» виборчого процесу в демократичній суверенній країні.

Акцент на прокремлівській позиції (зокрема, з приводу «невизнання незаконності референдуму» РФ в Криму, інформації про фінансову підтримку партії «Національний фронт») може доповнюватися критичною оцінкою М. Ле Пен, її програми та діяльності, партії «Національний фронт» як політичного феномену в контексті як французької так і європейської політики:

М. Ле Пен – уособлення популістської хвилі в європейській політиці, яка вже привела до помітних руйнівних наслідків (Grexit, Brexit, референдум в Нідерландах по Угоді про асоціацію ЄС з Україною) і здатна поставити під загрозу виживання головні здобутки європейської політики повоєнного періоду;

Політика М. Ле Пен ґрунтується на нетерпимості та ксенофобії, її утвердження означатиме посилення конфліктів у французькому соціумі, а не вирішення актуальних проблем Франції та Європи, пов’язаних із новим «великим переселенням народів».

Економічна програма ультраправої М. Ле Пен на диво ліва за своїм змістом і передбачає масштабні обмеження ринкової економіки та державний дирижизм.

Значна частина політичної ідентичності М. Ле Пен дає можливості для використання її образу як втілення загрозливого, руйнівного популізму для паралелей з українськими популістами. Зокрема, з Ю. Тимошенко. А саме за такими лініями:

- М. Ле Пен, і Ю. Тимошенко вдалося «осідлати» популістську хвилю і очолювати рейтинги особистої підтримки;

- при цьому, і М. Ле Пен, і Ю. Тимошенко мобілізують проти себе більшість суспільства;

- обоє є безпринципними політиками (по М. Ле Пен аргументи на користь – номінальна націоналістка, але отримує фінансування з РФ, права, але з лівим наповненням програми);

- обоє роблять ставку на мову ворожнечі.

Артикульовано критична публічна позиція АПУ щодо М. Ле Пен може допомогти партії налагодити комунікацію із представниками політичного класу Франції, які мають негативне ставлення до агресивної політики РФ і, відповідно, можуть бути ситуативними союзниками України (у середовищі партії «Республіканці» - Ерве Марітон, Ален Жюппе, Клод Малюре; не варто виключати представників соціалістів, також оточення Е. Макрона, яке тепер вважає себе ціллю «російських хакерів»; кандидат від «зелених» Я. Жадо). АПУ можна спробувати ініціювати публічну підтримку Жадо з боку Селянсько-екологічних партій Литви і Латвії і цим самим поставити себе в один ряд з ними.

АПУ як відповідальна політична сила, що готова системно протистояти популізму, може стати ініціатором міжнародного форуму (можливо, в форматі конференції) з умовною назвою «Протидія популізму та його наслідкам: український та європейський досвід». Гасло “Село проти популізму” :) можна використовувати для боротьби з партіями Ляшка та Тимошенко.