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Чому ми навчили Штайнмаєра і чому він навчив нас
13.02.2017 14:43
Новим президентом Німеччини став колишній міністр
закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр. В Україні, як складається враження,
цій новині не приділяють особливого значення. Мовляв, а навіщо? Президент Німеччини
все одно має обмежені функції. Це справді так, але я би не поспішав з такою
байдужістю.
Українська влада, можливо, вперше за останній час повела
себе досить коректно щодо Штайнмаєра. «Помилку Трампа», здається, засвоїли всі
можновладці. Як кажуть: не плюй у криницю... До міністра закордонних справ
Штайнмаєра в Україні від початку ставилися з підозрою: ходили чутки, що він
близький друг Шредера, а той, як відомо, близький до Путіна. Тому перехід на
посаду, яка, як вважається, мало впливає на державні рішення, мав би надихнути
усіх, хто не довіряв людині з нібито ворожим нам шлейфом.
Проте в міжнародних питаннях ліпше не керуватися
емоціями. Україна не в тій кондиції, аби розкидатися міжнародними партнерами –
навіть тими, які нам украй не до вподоби. І особливо, якщо вони можуть непрямо
впливати на прийняття рішень щодо України. Перехід Штайнмаєра в президентське
крісло не означає, що він прощається з політикою. Очевидно, що його вплив у
рідній Соціал-демократичній партії зберігатиметься; а відтак президент
впливатиме і на зовнішньополітичні підходи уряду.
Тому ігнорувати давнього актора німецької політики
Україні точно не потрібно. Тож добре, що президент Порошенко привітав колегу з
призначенням, назвавши його «великим другом» (навіть якщо він у це не зовсім і
вірить). Добре, що в українському МЗС відгукнулися позитивно про роботу
Штайнмаєра (навіть якщо наші дипломати не завжди були раді його ідеям).
Прикро, звісно, що Україна постійно змушена вчитися на
своїх помилках. Особливо в час, коли такі помилки можуть дорого обходитися.
Міжнародні відносини несправедливі. Часом цинічні. Ледве не щодня українцям
доводиться це усвідомлювати. Утім, дипломатія передбачає масу варіантів
реагування – і необов’язково через публічні заяви. І не завжди така реакція має
бути миттєвою. Зрештою, існує і народна дипломатія – представники неурядового
сектору, журналісти.
І, як показав досвід, у Німеччині справді цінують думку
українців: Штайнмаєр якось пояснював російському керівництву, що минули часи,
коли російські і німецькі лідери ділили сфери впливу. Перша причина – це пильна
увага і превентивна критика на адресу Берліна з боку народів країн
Центрально-Східної Європи. Друга причина – історичний досвід показував, що такі
поділи врешті-решт погано закінчувалися для тих, хто брав участь у «великих
домовленостях», приводячи до численних жертв, чергового перекроювання
континенту...
Упевнений, що українська принциповість сильно змінила
Штайнмаєра. Він мусив бути стриманішим у своїх заявах. Тепер Україні доведеться
проявити терплячість і так само донести своє бачення новому міністрові
закордонних справ Зігмару Габріелю. Нас змінює світ, але і ми змінюємо його –
хоч очевидно, що нам дається це складніше через брак ресурсів, але часто просто
через брак досвіду і знань.
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