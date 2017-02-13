Чому ми навчили Штайнмаєра і чому він навчив нас

Новим президентом Німеччини став колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр. В Україні, як складається враження, цій новині не приділяють особливого значення. Мовляв, а навіщо? Президент Німеччини все одно має обмежені функції. Це справді так, але я би не поспішав з такою байдужістю.

Українська влада, можливо, вперше за останній час повела себе досить коректно щодо Штайнмаєра. «Помилку Трампа», здається, засвоїли всі можновладці. Як кажуть: не плюй у криницю... До міністра закордонних справ Штайнмаєра в Україні від початку ставилися з підозрою: ходили чутки, що він близький друг Шредера, а той, як відомо, близький до Путіна. Тому перехід на посаду, яка, як вважається, мало впливає на державні рішення, мав би надихнути усіх, хто не довіряв людині з нібито ворожим нам шлейфом.

Проте в міжнародних питаннях ліпше не керуватися емоціями. Україна не в тій кондиції, аби розкидатися міжнародними партнерами – навіть тими, які нам украй не до вподоби. І особливо, якщо вони можуть непрямо впливати на прийняття рішень щодо України. Перехід Штайнмаєра в президентське крісло не означає, що він прощається з політикою. Очевидно, що його вплив у рідній Соціал-демократичній партії зберігатиметься; а відтак президент впливатиме і на зовнішньополітичні підходи уряду.

Тому ігнорувати давнього актора німецької політики Україні точно не потрібно. Тож добре, що президент Порошенко привітав колегу з призначенням, назвавши його «великим другом» (навіть якщо він у це не зовсім і вірить). Добре, що в українському МЗС відгукнулися позитивно про роботу Штайнмаєра (навіть якщо наші дипломати не завжди були раді його ідеям).

Прикро, звісно, що Україна постійно змушена вчитися на своїх помилках. Особливо в час, коли такі помилки можуть дорого обходитися. Міжнародні відносини несправедливі. Часом цинічні. Ледве не щодня українцям доводиться це усвідомлювати. Утім, дипломатія передбачає масу варіантів реагування – і необов’язково через публічні заяви. І не завжди така реакція має бути миттєвою. Зрештою, існує і народна дипломатія – представники неурядового сектору, журналісти.

І, як показав досвід, у Німеччині справді цінують думку українців: Штайнмаєр якось пояснював російському керівництву, що минули часи, коли російські і німецькі лідери ділили сфери впливу. Перша причина – це пильна увага і превентивна критика на адресу Берліна з боку народів країн Центрально-Східної Європи. Друга причина – історичний досвід показував, що такі поділи врешті-решт погано закінчувалися для тих, хто брав участь у «великих домовленостях», приводячи до численних жертв, чергового перекроювання континенту...

Упевнений, що українська принциповість сильно змінила Штайнмаєра. Він мусив бути стриманішим у своїх заявах. Тепер Україні доведеться проявити терплячість і так само донести своє бачення новому міністрові закордонних справ Зігмару Габріелю. Нас змінює світ, але і ми змінюємо його – хоч очевидно, що нам дається це складніше через брак ресурсів, але часто просто через брак досвіду і знань.