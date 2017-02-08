|
|
|
Автор
Кнопки
|
Ми повинні серйозно оцінити ризики політичної дестабілізації Румунії
08.02.2017 10:29
Новопризначений уряд на чолі з Соціал-демократичною партією у ніч на 1 лютого ухвалив рішення, яке мало декриміналізувати діяльність багатьох політиків, масово звільнивши їх із тюрем – включно з лідером румунських соціал-демократів. Рішення було ухвалено, попри жорстку суспільну критику. Через декілька днів, після того як півмільйона румунів вийшли на протести, рішення було скасовано, але зараз цього вже недостатньо, щоб заспокоїти революційний дух на площі Вікторії (Перемоги) у Бухаресті.
Мимоволі на думку спадають паралелі з українським Майданом. На якомусь етапі Янукович також був готовий поступатися будь-чим мітингувальникам, але виявлялося надто пізно. Схожа ситуація і в Румунії, де демонстранти продовжують протести з вимогою дострокових виборів, хоча урядова коаліція і відмовилася від свого початкового рішення.
Утім, головна особливість – чи навіть чарівність – румунських протестів полягає в тому, що мітинги були спричинені діями, що мали б виправдати певні типи корупції. Йдеться про антикорупційну революцію, яка відбувається зараз в Румунії, і це перша революція в своєму роді, навіть серед країн-членів Євросоюзу. Румуни навчилися тримати руку на пульсі державної політики, захищаючи свої успіхи і реформи. Вони не стали випробовувати власного терпіння, чекати, що, може, політики і самі отямляться. Румуни віддані на сто відсотків стремлінню створити сучасну європейську державу.
Румунська революція розпочалася ще кілька років тому, коли реально запрацювали агенції боротьби з корупцією – вони були незалежними від політиків, будь-якого політичного впливу. Торік близько 2000 політиків (депутатів, міністрів, мерів, місцевих депутатів) були притягнуті до відповідальності за різного роду корупційні дії. До румунських в’язниць потрапили депутати, кілька представників уряду і навіть прем’єр-міністр.
В Україні антикорупційні реформи поки що відбувалися лише на телеекрані. Інакше ми мали б почути про покарання корупціонерів у кількості, яка б точно була не меншою, ніж у Румунії. Скільки міністрів чи депутатів від правлячої партії були притягнуті до відповідальності за корупцію?
Разом з тим, у Румунії зберігається можливість радикалізації ситуації під прихованим впливом Росії, чиїм інтересом, як ми знаємо з досвіду українського Майдану, є дестабілізація регіону в цілому. Наслідком таких процесів може бути те, що Україна опиниться у ще більше нестабільному та недружньому оточенні.
У таких умовах ми не можемо лишатися безстороннім спостерігачем. Я закликаю Президента України, Кабінет міністрів та Верховну Раду звернути увагу на події в Румунії і виробити спільну позицію щодо них. Вважаю, що офіційна позиція України має бути поміркованою, ґрунтуватися на принципах добросусідства і демонструвати нашу стривоженість перспективами поглиблення кризи.
Також хочу нагадати про необхідність посилити діяльність українських дипломатичних установ у Румунії. Передусім – слід невідкладно призначити Посла України в Бухаресті.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори Війна влада власть война Выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США Таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.