Ми повинні серйозно оцінити ризики політичної дестабілізації Румунії

Новопризначений уряд на чолі з Соціал-демократичною партією у ніч на 1 лютого ухвалив рішення, яке мало декриміналізувати діяльність багатьох політиків, масово звільнивши їх із тюрем – включно з лідером румунських соціал-демократів. Рішення було ухвалено, попри жорстку суспільну критику. Через декілька днів, після того як півмільйона румунів вийшли на протести, рішення було скасовано, але зараз цього вже недостатньо, щоб заспокоїти революційний дух на площі Вікторії (Перемоги) у Бухаресті.





Мимоволі на думку спадають паралелі з українським Майданом. На якомусь етапі Янукович також був готовий поступатися будь-чим мітингувальникам, але виявлялося надто пізно. Схожа ситуація і в Румунії, де демонстранти продовжують протести з вимогою дострокових виборів, хоча урядова коаліція і відмовилася від свого початкового рішення.





Утім, головна особливість – чи навіть чарівність – румунських протестів полягає в тому, що мітинги були спричинені діями, що мали б виправдати певні типи корупції. Йдеться про антикорупційну революцію, яка відбувається зараз в Румунії, і це перша революція в своєму роді, навіть серед країн-членів Євросоюзу. Румуни навчилися тримати руку на пульсі державної політики, захищаючи свої успіхи і реформи. Вони не стали випробовувати власного терпіння, чекати, що, може, політики і самі отямляться. Румуни віддані на сто відсотків стремлінню створити сучасну європейську державу.





Румунська революція розпочалася ще кілька років тому, коли реально запрацювали агенції боротьби з корупцією – вони були незалежними від політиків, будь-якого політичного впливу. Торік близько 2000 політиків (депутатів, міністрів, мерів, місцевих депутатів) були притягнуті до відповідальності за різного роду корупційні дії. До румунських в’язниць потрапили депутати, кілька представників уряду і навіть прем’єр-міністр.





В Україні антикорупційні реформи поки що відбувалися лише на телеекрані. Інакше ми мали б почути про покарання корупціонерів у кількості, яка б точно була не меншою, ніж у Румунії. Скільки міністрів чи депутатів від правлячої партії були притягнуті до відповідальності за корупцію?





Разом з тим, у Румунії зберігається можливість радикалізації ситуації під прихованим впливом Росії, чиїм інтересом, як ми знаємо з досвіду українського Майдану, є дестабілізація регіону в цілому. Наслідком таких процесів може бути те, що Україна опиниться у ще більше нестабільному та недружньому оточенні.





У таких умовах ми не можемо лишатися безстороннім спостерігачем. Я закликаю Президента України, Кабінет міністрів та Верховну Раду звернути увагу на події в Румунії і виробити спільну позицію щодо них. Вважаю, що офіційна позиція України має бути поміркованою, ґрунтуватися на принципах добросусідства і демонструвати нашу стривоженість перспективами поглиблення кризи.





Також хочу нагадати про необхідність посилити діяльність українських дипломатичних установ у Румунії. Передусім – слід невідкладно призначити Посла України в Бухаресті.