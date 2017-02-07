Ознаки «стокгольмського синдрому» Німеччини чи позиція окремого посла?

Німеччина в особі канцлера Ангели Меркель, безумовно, чимало зробила для стримування російської агресії. У першу чергу – це стосується питання збереження європейської єдності у питанні санкцій щодо Росії. Багато хто з експертів та коментаторів називає її навіть останнім важливим союзником України на Заході. Однак після заяв посла Німеччини в Україні пана Райхеля щодо можливості проведення виборів на окупованих територіях така характеристика Берліна опиняється під великим питанням .

Під ще більшим питанням опиняється інша характеристика Німеччини. А саме – її роль як незаангажованого посередника у врегулюванні конфлікту навколо України. Заяви пана Райхеля, з яким я мав досить відверту зустріч наприкінці минулого року (за що йому вдячний), ставлять руба інше питання: а чи часом німецька дипломатія вчергове не захворіла на «стокгольмський синдром»?

Адже спроби публічно виправдати і втілити в життя російський підхід до врегулювання конфлікту навколо Донбасу, ігноруючи міжнародні домовленості, міжнародний досвід вирішення конфліктів і часом просто здоровий глузд, свідчать саме про ознаки такого синдрому.

Було б важливо, щоб Берлін чітко й оперативно пояснив: наскільки позиція посла збігається з офіційною позицією уряду Німеччини? Реакція Берліна буде якраз найкращою відповіддю на питання, наскільки Німеччина все ще залишається союзником України у питанні стримування російської агресії і наскільки Німеччина залишається незаангажованим посередником у переговорному процесі. Щиро хочеться сподіватись, що поки що йдеться про позицію окремого, достатньо самостійного у своїх заявах та діях посла.