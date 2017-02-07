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Ознаки «стокгольмського синдрому» Німеччини чи позиція окремого посла?
07.02.2017 18:08
Німеччина в особі
канцлера Ангели Меркель, безумовно, чимало зробила для стримування російської
агресії. У першу чергу – це стосується питання збереження європейської єдності
у питанні санкцій щодо Росії. Багато хто з експертів та коментаторів називає її
навіть останнім важливим союзником України на Заході. Однак після заяв посла
Німеччини в Україні пана Райхеля щодо можливості проведення виборів на
окупованих територіях така характеристика Берліна опиняється під великим
питанням
.
Під ще більшим
питанням опиняється інша характеристика Німеччини. А саме – її роль як
незаангажованого посередника у врегулюванні конфлікту навколо України. Заяви
пана Райхеля, з яким я мав досить відверту зустріч наприкінці минулого року (за
що йому вдячний), ставлять руба інше питання: а чи часом німецька дипломатія вчергове
не захворіла на «стокгольмський синдром»?
Адже спроби
публічно виправдати і втілити в життя російський підхід до врегулювання
конфлікту навколо Донбасу, ігноруючи міжнародні домовленості, міжнародний
досвід вирішення конфліктів і часом просто здоровий глузд, свідчать саме про
ознаки такого синдрому.
Було б важливо,
щоб Берлін чітко й оперативно пояснив: наскільки позиція посла збігається з
офіційною позицією уряду Німеччини? Реакція Берліна буде якраз найкращою
відповіддю на питання, наскільки Німеччина все ще залишається союзником України
у питанні стримування російської агресії і наскільки Німеччина залишається
незаангажованим посередником у переговорному процесі. Щиро хочеться
сподіватись, що поки що йдеться про позицію окремого, достатньо самостійного у
своїх заявах та діях посла.
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