Чого Україні бракує в Раді Безпеки ООН?

Розпочалося місячне головування України в Раді Безпеки ООН. МЗС України навіть відзняло з цього приводу відеоролик. Піаритися у нас навчилися. Залишилося лише досягнути бодай якихось успіхів, аби було що піарити.

Пригадуєте, як восени 2015 року українська дипломатія з ентузіазмом розповідала про дворічне непостійне членство в Раді Безпеки ООН? Минув рік цього членства. Чи чули ви про звітування за цей період? Боюсь, те ж саме станеться і з розпіареним головуванням.

Головна ідея української дипломатії полягала в тому, що долучення до роботи в Раді Безпеки ООН відкриє нові можливості. Наприклад, можна буде порушувати обговорення питань – у першу чергу, тих, які стосуються нас. Хотів би помилятися, але навіть із цим у наших дипломатів не надто успішно склалося.

Як на мене, конфлікт України і Росії набагато частіше обговорювали до того, як ми стали непостійними членами. Власне, хіба в нас були хоч раз проблеми з порушенням питань навколо російської агресії? Здається, наші партнери завжди з розумінням ставилися до цього; обговорювали конфлікт між Україною і Росією вже стільки разів, що ніхто точно і кількість не вкаже. І що?





Ці обговорення не посприяли ні вирішенню конфлікту, ні бодай припиненню вогню. Останнє засідання РБ ООН від 2 лютого, яке і мало ознаменувати початок успішного головування в цьому органі показало неефективність дипломатів. Говорити навчилися, а пропонувати ініціативи, ставити в глухий кут опонента, досягати неможливого – поки що ні.





Зверніть увагу на пріоритети під час головування, висловлені українською дипломатією: вирішення конфліктів у Європі, мир на Близькому Сході, боротьба з тероризмом, ядерне роззброєння... А в чому ж особливість головування саме України? Ці пріоритети може взяти для себе будь-яка країна світу. І впевнений – бере.





Я, звісно, розумію, що для міжнародної аудиторії потрібно дотримуватися специфічної мови. Але ж не варто забувати і про аудиторію українську, яка ще більше хотіла б розуміти, чого очікувати і за наступний місяць головування, і за решту часу непостійного членства України в Раді Безпеки ООН.





«Ми докладемо максимальних зусиль». Такими словами завершується проморолик, підготовлений до головування в РБ ООН. Початківець-переговірник знає: якщо тобі обіцяють «постаратися» чи «докласти зусиль», то майже зі стовідсотковою гарантією можна сказати: нічого не буде зроблено. Лише чітко заявлена обіцянка з чіткими строками і чітко визначеним виконавцем має шанс на успіх. Поки що ж виходить, що ефектними ми навчилися бути, але ефектність не має нічого спільного з ефективністю.