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Україна має стати можливістю, а не проблемою для Німеччини
31.01.2017 13:26
Уважно стежив за
візитом Петра Порошенка до Німеччини. Радий, що нарешті ми починаємо говорити в
українсько-німецьких відносинах мовою, близькою і зрозумілою для німців. А саме
– мовою бізнесу, яка для такої потужної експортно орієнтованої країни як
Німеччина завжди була не менш (а то і більш) важливою мовою, аніж мова
дипломатії. Німецький інвестор є голосом у Берліні – часом значно важливішим,
ніж німецький посол.
Тут треба віддати
належне канцлеру Ангелі Меркель: наскільки професійно вона намагається (і це
особливо було помітно на її брифінгу з українським колегою) перевести Україну з
розряду проблем у розряд можливостей для Німеччини та німецького бізнесу. Вона
не полінувалась назвати кількість німецьких підприємств, які працюють в
Україні. Вона також повідомила, наскільки зріс німецький експорт до України за
три місяці в минулому році (на 17%). Це важливо, щоб продемонструвати, чому
партнерство з Україною вигідне для Німеччини не тільки з абстрактної для
багатьох німців політичної точки зору.
Але ж це від
початку потрібно було робити самій Україні – демонструвати і переконувати, що вона
може стати хоч і обмеженою, але все ж компенсацією для того німецького бізнесу,
який постраждав внаслідок санкцій щодо Росії. На сьогодні 7% німецьких
підприємств вимушені були припинити свою роботу в Росії. Як наслідок, замість
6000 німецьких фірм у РФ, які були до початку агресії щодо України, сьогодні
функціонують 5583. Скільки з тих 7%, що пішли, захотіли переорієнтуватись
на український ринок? Питання відкрите.
Український уряд від початку мав запропонувати і втілити в життя формулу «нуль проблем для німецького інвестора». Тоді, можливо, у нас замість 1200 німецьких підприємств, які назвала Меркель на прес-конференції у Берліні, було би вже 2200 чи 3200. А канцлеру Німеччини було б значно легше пояснити своєму виборцю, чому співпраця з Україною важлива.
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