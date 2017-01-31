Україна має стати можливістю, а не проблемою для Німеччини

Уважно стежив за візитом Петра Порошенка до Німеччини. Радий, що нарешті ми починаємо говорити в українсько-німецьких відносинах мовою, близькою і зрозумілою для німців. А саме – мовою бізнесу, яка для такої потужної експортно орієнтованої країни як Німеччина завжди була не менш (а то і більш) важливою мовою, аніж мова дипломатії. Німецький інвестор є голосом у Берліні – часом значно важливішим, ніж німецький посол.

Тут треба віддати належне канцлеру Ангелі Меркель: наскільки професійно вона намагається (і це особливо було помітно на її брифінгу з українським колегою) перевести Україну з розряду проблем у розряд можливостей для Німеччини та німецького бізнесу. Вона не полінувалась назвати кількість німецьких підприємств, які працюють в Україні. Вона також повідомила, наскільки зріс німецький експорт до України за три місяці в минулому році (на 17%). Це важливо, щоб продемонструвати, чому партнерство з Україною вигідне для Німеччини не тільки з абстрактної для багатьох німців політичної точки зору.

Але ж це від початку потрібно було робити самій Україні – демонструвати і переконувати, що вона може стати хоч і обмеженою, але все ж компенсацією для того німецького бізнесу, який постраждав внаслідок санкцій щодо Росії. На сьогодні 7% німецьких підприємств вимушені були припинити свою роботу в Росії. Як наслідок, замість 6000 німецьких фірм у РФ, які були до початку агресії щодо України, сьогодні функціонують 5583. Скільки з тих 7%, що пішли, захотіли переорієнтуватись на український ринок? Питання відкрите.

Український уряд від початку мав запропонувати і втілити в життя формулу «нуль проблем для німецького інвестора». Тоді, можливо, у нас замість 1200 німецьких підприємств, які назвала Меркель на прес-конференції у Берліні, було би вже 2200 чи 3200. А канцлеру Німеччини було б значно легше пояснити своєму виборцю, чому співпраця з Україною важлива.