|
|
|
Автор
Кнопки
|
Новий законопроект про АПК: уряд знову обдурив селян
23.01.2017 09:49
Не знаю, що змушує український уряд міняти добре на погане,
а потім погане на ще гірше. Але коли йдеться про аграрну політику, саме так і
відбувається. Можливо, це якась особлива стратегія пошуку економічного дна. Ми
не можемо заборонити владі шукати дно, проблема лише в тому, що вона тягне туди
всю країну.
Коли ми бачимо нинішнє падіння гривні і планомірне зростання
цін, маємо розуміти: усе це - наслідки економічної політики. Спочатку аграрну
галузь, яка тримала на плаву всю економіку, позбавляють останньої підтримки,
скасувавши спецрежим ПДВ. Потім, коли виробництво обвалюється і зростають ціни
на продукти, роблять вигляд, що подорожчання взялося нізвідки.
Більше того, зараз Кабмін намагається закріпити «успіх» з
допомогою нових законопроектів щодо аграрної галузі. В Україні діє недосконалий
Закон «Про державну підтримку сільського господарства України», який час
змінювати. Але що робить уряд? Він просуває нову редакцію цього закону, яка
погіршує ситуацію з підтримкою АПК в рази і консервує зневажливе ставлення
влади до аграріїв і селян.
Тепер Закон має називатися - «Про стимулювання розвитку
агропромислового комплексу України». Тобто в ході доопрацювання законопроекту
відбулася заміна ключових понять: «державну підтримку» підмінено «стимулюванням».
Автори змінили не лише спрямування закону, а й вихолостили ключові норми щодо
державної підтримки АПК. Законопроект на 90% присвячено здійсненню державних
аграрних інтервенцій та ціновому регулюванню окремих видів продукції й
продовольства. Але те, що мало би складати основу політики щодо агросектору –
це фінансова підтримка виробників, і вона суттєво обмежена.
Так, у новому законопроекті йдеться лише про кілька
параметрів цієї підтримки – часткову компенсацію відсоткової ставки за
банківськими кредитами та часткову компенсацію витрат капітального характеру. А
також згадано про компенсацію вартості закуплених високопродуктивних телиць та
нетелів. Новим законопроектом про стимулювання АПК не передбачені ні пільгова
система оподаткування, ні держдотації, ні компенсація лізингових платежів, ні
багато інших видів підтримки, на які аграрії розраховували.
Таким чином, наша влада відверто заявляє, що забезпечення
державної підтримки вітчизняного агровиробництва перестало бути головним
пріоритетом її аграрної політики. Чи так діють європейські держави? Ні, тамтешніх
аграріїв носять на руках, забезпечуючи дешевими кредитами і значними дотаціями
на кожен гектар. Наші ж агровиробники змушені самотужки конкурувати з
європейськими колегами, які користуються величезною підтримкою своїх держав.
На тлі скасування єдиної значної непрямої допомоги
аргосектору – спеціального режиму оподаткування ПДВ – ліквідація державної
підтримки є диверсією, яка підірве позиції агровиробників і ще більше зажене у
злидні селян. Бо в нинішніх умовах багато виробництв не виживуть, і люди
втратять роботу. А через падіння виробництва ще більше дорожчатимуть продукти
харчування.
На жаль, сподівання на ефективний діалог із урядом, яке
плекали деякі аграрні об’єднання, знову не справдились. Ми змушені
констатувати, що вірити обіцянкам влади – невдячна справа. Декларації про
підтримку прямо протилежні її реальним діям, що вбивають підприємництво і
головну галузь економіки. Серед реальних дій останнього часу можу назвати і
блокування частини рахунків сільгосптоваровиробників у системі електронного
адміністрування, яке не дає їм можливості завершити минулорічні контракти.
Цілком можливо, що ця підривна діяльність означає підготовку нових корупційних
схем, у яких зацікавлені посадовці.
Чиновники вже не вперше зраджують аграріїв – тих, хто наповнює
бюджет і забезпечує виплату зарплат тим самим чиновникам. Порожні заяви без
реальної підтримки – це і є справжнє обличчя урядової політики, спрямованої на
знищення виробника і перетворення селянина в кріпака. У українського
суспільства залишився лише один спосіб змінити ситуацію: лишити владу на її дні
і повністю змінити політичний клас, довіривши розвиток країни відповідальним
професіоналам.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.