Новий законопроект про АПК: уряд знову обдурив селян

Не знаю, що змушує український уряд міняти добре на погане, а потім погане на ще гірше. Але коли йдеться про аграрну політику, саме так і відбувається. Можливо, це якась особлива стратегія пошуку економічного дна. Ми не можемо заборонити владі шукати дно, проблема лише в тому, що вона тягне туди всю країну.

Коли ми бачимо нинішнє падіння гривні і планомірне зростання цін, маємо розуміти: усе це - наслідки економічної політики. Спочатку аграрну галузь, яка тримала на плаву всю економіку, позбавляють останньої підтримки, скасувавши спецрежим ПДВ. Потім, коли виробництво обвалюється і зростають ціни на продукти, роблять вигляд, що подорожчання взялося нізвідки.

Більше того, зараз Кабмін намагається закріпити «успіх» з допомогою нових законопроектів щодо аграрної галузі. В Україні діє недосконалий Закон «Про державну підтримку сільського господарства України», який час змінювати. Але що робить уряд? Він просуває нову редакцію цього закону, яка погіршує ситуацію з підтримкою АПК в рази і консервує зневажливе ставлення влади до аграріїв і селян.

Тепер Закон має називатися - «Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України». Тобто в ході доопрацювання законопроекту відбулася заміна ключових понять: «державну підтримку» підмінено «стимулюванням». Автори змінили не лише спрямування закону, а й вихолостили ключові норми щодо державної підтримки АПК. Законопроект на 90% присвячено здійсненню державних аграрних інтервенцій та ціновому регулюванню окремих видів продукції й продовольства. Але те, що мало би складати основу політики щодо агросектору – це фінансова підтримка виробників, і вона суттєво обмежена.

Так, у новому законопроекті йдеться лише про кілька параметрів цієї підтримки – часткову компенсацію відсоткової ставки за банківськими кредитами та часткову компенсацію витрат капітального характеру. А також згадано про компенсацію вартості закуплених високопродуктивних телиць та нетелів. Новим законопроектом про стимулювання АПК не передбачені ні пільгова система оподаткування, ні держдотації, ні компенсація лізингових платежів, ні багато інших видів підтримки, на які аграрії розраховували.

Таким чином, наша влада відверто заявляє, що забезпечення державної підтримки вітчизняного агровиробництва перестало бути головним пріоритетом її аграрної політики. Чи так діють європейські держави? Ні, тамтешніх аграріїв носять на руках, забезпечуючи дешевими кредитами і значними дотаціями на кожен гектар. Наші ж агровиробники змушені самотужки конкурувати з європейськими колегами, які користуються величезною підтримкою своїх держав.

На тлі скасування єдиної значної непрямої допомоги аргосектору – спеціального режиму оподаткування ПДВ – ліквідація державної підтримки є диверсією, яка підірве позиції агровиробників і ще більше зажене у злидні селян. Бо в нинішніх умовах багато виробництв не виживуть, і люди втратять роботу. А через падіння виробництва ще більше дорожчатимуть продукти харчування.

На жаль, сподівання на ефективний діалог із урядом, яке плекали деякі аграрні об’єднання, знову не справдились. Ми змушені констатувати, що вірити обіцянкам влади – невдячна справа. Декларації про підтримку прямо протилежні її реальним діям, що вбивають підприємництво і головну галузь економіки. Серед реальних дій останнього часу можу назвати і блокування частини рахунків сільгосптоваровиробників у системі електронного адміністрування, яке не дає їм можливості завершити минулорічні контракти. Цілком можливо, що ця підривна діяльність означає підготовку нових корупційних схем, у яких зацікавлені посадовці.

Чиновники вже не вперше зраджують аграріїв – тих, хто наповнює бюджет і забезпечує виплату зарплат тим самим чиновникам. Порожні заяви без реальної підтримки – це і є справжнє обличчя урядової політики, спрямованої на знищення виробника і перетворення селянина в кріпака. У українського суспільства залишився лише один спосіб змінити ситуацію: лишити владу на її дні і повністю змінити політичний клас, довіривши розвиток країни відповідальним професіоналам.