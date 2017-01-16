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Як бачать Україну посли європейських держав?
16.01.2017 11:18
За останні місяці провів добрий десяток двосторонніх зустрічей із послами різних країн, передусім важливих держав-партнерів України в Європі. Зокрема, з послами Німеччини, Швеції, Данії, Литви. Враження достатньо цікаві.
Багато з тих, із ким я зустрічався – це нові посли, які приїхали в Україну зовсім нещодавно. Вони не були тут, коли відбувалася Революція Гідності чи починалась агресія Росії щодо України. Відповідно, формують своє бачення України не на основі постреволюційної риторики, а на основі тих конкретних кроків, які українська влада та суспільство демонструють (чи не демонструють) у розбудові функціональної, дієздатної держави. Вони не пережили з нами Майдан чи жах анексії Криму, тому оцінюють ситуацію без емоційного забарвлення і з достатньо прагматичних позицій.
Вони не приховують – їхні можливості для трансформації України обмежені: Україна може розраховувати на певну підтримку, але вона надаватиметься на певних умовах і лише в разі ефективного її використання. Наголошують, що хочуть бачити Україну стабільною та економічно розвинутою.
Дуже багатьох послів цікавлять питання, пов’язані з імплементацією Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Жваво цікавляться вони нашою позицією щодо розвитку подій навколо війни на Донбасі та окупації Криму. Надзвичайно добре дипломати сприймають голову Центрального апарату нашої партії Романа Безсмертного, якого дипломатичний корпус добре знає по роботі на посаді посла, а потім – у Мінській переговірній групі.
Зізнаюсь, що для багатьох послів є приємною несподіванкою інформація про те, що нашій партії в грудні минулого року виповнилося вже 20 років, а я є її дев’ятим головою. І я розумію, чому вони приємно дивуються: багато хто з міжнародних партнерів вважає, що в Україні партії та блоки зазвичай створюються або під парламентські вибори, або ж не мають жодного ідеологічного підґрунтя. Зазначу, що в багатьох країнах, які представляють мої співрозмовники-посли, партії, аналогічні нашій, стали фактично основою їхніх політичних систем. І вони прекрасно розуміють природу, походження і потребу партій такого спрямування.
Мої зустрічі з послами матимуть продовження в кількох вимірах. Перший напрямок – це робочі поїздки в ті країни, де ми бачимо можливість ефективно використати міжпартійну співпрацю для посилення співпраці міждержавної. Першою буде Литва. На останніх парламентських виборах там виграла партнерська нам партія «Союз селян і зелених», яка вже сформувала уряд. Планую відвідати цю країну у найближчі місяці на запрошення наших партнерів. Вивчатимемо їхній досвід перемоги на виборах, формування уряду, визначення пріоритетів та їхнє ефективне втілення в життя.
Другий напрямок – це співпраця по лінії програм, які реалізують ті чи інші посольства в Україні. Приємно вражений кількістю різних проектів, які підтримують посольства на регіональному рівні. Наприклад, днями під час зустрічі з послом Швеції з’ясував, що Швеція фінансує створення адміністративно-сервісних центрів у новостворених громадах по всій території нашої країни. На це виділяється 30 млн. євро на найближчі 3 роки. Вони працюють спільно з німецькими партнерами, які, в свою чергу, фінансують навчання депутатів та голів новообраних громад. Обов’язково спробую, користуючись такою програмою, відпрацювати з обома посольствами можливості поєднання наших зусиль у тих новостворених громадах, в яких нещодавно відбулися вибори.
Ми дуже цінуємо той інтерес і ту увагу до нашого бачення розвитку України, яку демонструють представники дипломатичного корпусу. І це попри те, що ми поки що не є парламентською силою. Це надихає нас на активну участь у політичному процесі, яка, переконаний, дасть можливість нам у майбутньому реалізувати своє бачення побудови дієздатної, модерної держави, перебуваючи вже у парламенті та уряді.
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