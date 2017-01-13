«Три празники» - українцям від влади

«Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!» - співається у відомій колядці. Однак на початок 2017 року влада підготувала народові свої «три празники» - видно, щоб люди менше раділи. Що ж принесли нам перші два тижні січня із владних кабінетів?

Перший «празник» – це падіння гривні на 4% відносно долара за 10 днів січня. Другий – стрибок цін на продукти, зокрема, «молочка» подорожчала щонайменше на 20%. І це не сезонне коливання, а наслідок економічної політики уряду. А третій «празник» - поява підґрунтя для нових корупційних схем, які можуть добити українського виробника-аграрія. Саме про цю загрозу сказано у відкритому зверненні Аграрної партії до Прем’єр-міністра України, Голови Національного банку та керівника Державної фіскальної служби. Що ми з колегами маємо на увазі?

П очали справджуватися наші найгірші прогнози щодо наслідків скасування спеціального режиму ПДВ. Ми попереджали, що влада ламає некорупційну систему оподаткування. Тепер зрозуміло, що все це зроблено навдогоду чиновницькому класу. Йдеться про можливість появи нових корупційних складових у діях державних органів, зокрема, ДФС. Перші «квіточки» вже помітні.

Так, з 1 січня 2017 року за прямою вказівкою Державної фіскальної служби Державна казначейська служба заблокувала рахунки сільгосптоваровиробників у системі електронного адміністрування, котрі були додатково відкриті виробниками для акумулювання ПДВ від реалізації сільгосппродукції, на яку поширювалась дія спецрежиму (рахунки СЕА ПДВ).

Як наслідок, сільгосптоваровиробники по всій країні не можуть поповнити ці рахунки для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі. Податкові накладні, виписані на сільгосппродукцію, яка була реалізована в грудні 2016 року, не можуть бути зареєстровані в Єдиному реєстрі з урахуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ, який діяв до 31 грудня 2016 року. Хочу нагадати: уряд та профільне міністерство запевняли, що усі виробники матимуть змогу завершити розпочаті контракти до 15 січня 2017 року. Однак система так і не запрацювала.

Отже, виконання контрактів паралізоване. Заради чого ж податківці ініціюють ці штучні перепони? Складається враження, що за допомогою державних органів свідомо впроваджують корупційні схеми, покликані ще більше посилити тиск на підприємців. Із шулерськими звичками нашого чиновництва аграрії давно знайомі. Створити проблему на рівному місці, щоб потім запропонувати її вирішення на певних умовах – схема не нова. Я сподіваюся, що до реалізації подібних схем справа не дійде.

Влада повинна розуміти, що такі дії державних установ ставлять під загрозу проведення посівної кампанії, оскільки виробників фактично залишають без грошей на насіння та добрива. Крім того, їх позбавляють можливості виплачувати підвищену мінімальну зарплату і змушують переводити працівників на пів ставки. Але якби ж тільки це. Яким постає імідж української держави в очах підприємців, що утримують її своїми податками, та іноземних інвесторів, що планують вкладати свої гроші в Україні?!

У аграріїв лише одна вимога до влади: дати можливість нормально працювати і зміцнювати економіку. У першу чергу Кабмін та Нацбанк мають знайти спосіб негайно розблокувати рахунки сільгоспвиробників у Державній казначейській службі України і дати їм змогу завершити контракти, укладені у минулому році. Але це лише тактичний захід.

У стратегічному плані порятунок нашої економіки залежить від здоров’я головної галузі – аграрного сектору, а для його розвитку треба повернути систему оподаткування, що діяла до 2016 року. Передусім, Уряд і Верховна Рада мають внести зміни до Податкового кодексу та повернути дію спецрежиму ПДВ для агровиробників. Це рішення і має бути відповіддю на девальвацію гривні, інфляцію та зростання цін на продукти харчування. Бо корінь усіх цих проблем один – згортання виробництва в АПК, який позбавили стимулів до розвитку. Без таких адекватних стратегічних рішень довіра до державних органів і служб в Україні буде втрачена назавжди.