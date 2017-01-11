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Спадок Обами: яким його запам’ятають українці?
11.01.2017 16:17
Я уважно слухав прощальну промову Барака Обами. Вісім років тому він ішов до влади на хвилі ентузіазму, завищених очікувань. Залишає посаду хоч і з високим рейтингом підтримки, але і з доволі зневіреним американським суспільством у цілому. Яким Обаму запам’ятаємо ми, українці?
Хоча про Україну в прощальній промові не згадано і словом, проте її важливість для українців аж ніяк не менша. До певної міри це було послання не лише до американців, але і до всіх, хто обирає демократію, а не тиранію.
Найбільш прискіпливі слухачі промови навіть підрахували, що Обама згадав слово «демократія» понад двадцять раз. Чи не актуально це для України, яка через страшні випробування, шляхом провалів, але і демонструючи взірцеві громадянські подвиги, рухається до побудови так само успішної, демократичної країни? Обама нагадав американцям, скільки зусиль і часу знадобилося, аби Америка стала сильною – американці від покоління до покоління демонструють свою здатність змінюватися і досягати кращих результатів для майбутніх поколінь. Найбільша загроза – сприймати демократію як даність.
Вочевидь, саме розуміння цінності демократії, необхідності її захищати не лише в США, але і в усьому світі скеровувало адміністрацію Обами до підтримки українців, які перебувають на передовій захисту демократичного світу. США послідовно підтримують українців: і через надання військової допомоги, яка є однією з наймасштабніших, і через інвестування мільярдів в українські реформи, і через політичну підтримку – зокрема, через посилення тиску на російську владу.
Без сумніву, прикро, що Барак Обама увійде в історію українсько-американської співпраці як перший президент США, що не відвідав Україну. Можна, звісно, припустити, що американці таким чином убезпечували і себе, і українців від необґрунтованої критики американофобів усіх мастей. Доводилося чути, що з цієї ж причини не хотів до останнього їхати в Україну і Джордж Буш-молодший, аби Росія не звинуватила його у втручанні в українські справи після Помаранчевої революції. Вочевидь, що після війни Росії проти Грузії він зрозумів – такий підхід був позбавлений сенсу. Команді Обами тим більше не варто було послуговуватися подібною логікою: від того, що він не був в Україні, в російських мас-медіа та навіть і в багатьох європейських не поменшало звинувачень щодо «вини» США за «українські біди».
Боюсь, що так само запам’ятається українцям Обама і невдалими спробами помиритися з Росією в перші ж дні свого президентства. Лише через півроку після війни в Грузії. Українці в останні три роки досить часто нагадували американським партнерам про помилку «перезавантаження», яка фактично стала кроком заохочення Росії до подальших агресивних дій щодо сусідів.
Ми почуємо в ці дні, напевно, ще чимало і критичних, і позитивних відгуків про американського лідера. Утім, найважливіше, яку оцінку йому ставлять самі американці. Останнє опитування показало, що Обама залишає президентську посаду з рівнем підтримки в 55%. Чи пригадуєте ви українського президента з таким рейтингом? Хіба що на початку президентства...
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