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Топ-2016: що подорожчало найбільше протягом року?
28.12.2016 11:28
Рівень інфляції в Україні вимірюється не даними Мінфіну, а
цінами на «Київський торт». Попри те, що уряд декларує інфляцію на рівні 14%,
ціна на головний сувенір української столиці за цей рік зросла на 78%.
Якщо скласти своєрідний «рейтинг» продуктів, що найбільше подорожчали протягом 2016 року, то безперечним лідером буде «Київський торт». Якщо в минулому році головний кулінарний сувенір столиці коштував 137 грн., то вже сьогодні доведеться викласти 224 грн., купуючи його в фірмовому магазині виробника. Причини подорожчання цього кулінарного бренду Києва варто пошукати у відсутності цінового регулювання та політиці виробника. Але щодо інших лідерів подорожчання, доцільно проаналізувати урядову політику.
На другій сходинці серед рекордсменів подорожчання – алкогольні напої. Ціна на горілку протягом 2016 року підскочила в середньому на 67%. Якщо на початку року 1 літр горілки коштував 86,45 грн. – сьогодні його ціна сягає 144 грн.. Встановлення урядом мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої та намагання певних груп монополізувати спиртову галузь призвели до того, що сьогодні мова вже йде про появу «спиртових королів», а не про прозорість ринку.
Бронзу впевнено тримають тверді сири, ціни на які виросли в
середньому на 44%. Сьогодні в середньому 1 кг твердого сиру вітчизняного
виробництва обійдеться в 144,25 грн., порівняно з 99,81 грн. на початку
року. Хоча Україна й втратила один із найбільших ринків збуту – російський –
ціни на сири продовжують зростати, насамперед через подорожчання сировини та
високу прибутковість випуску сирних продуктів. Однак вже зараз ми маємо
незначну різницю в ціні між українськими та імпортними сирами, що варіюється в
межах 20%. Це змушує українських виробників скорочувати виробництво або
здешевлювати його, випускаючи менш якісний продукт.
Серед соціальних продуктів «золотими» стали у цьому році
яйця, ціна на які підскочила на 34%. Лише за офіційною статистикою, сьогодні
десяток яєць коштує 19,69 грн. проти 14,64 грн. станом на початок 2016
року.
Не набагато відстає і вершкове масло, ціна на яке зросла на
32%. Традиційна двохсотграмова пачка масла сьогодні обходиться у 25,79 грн. (19,53 грн.
на початку року).
Та й риба стає все менш доступною пересічним громадянам. Ціни
на неї в цьому році зросли на 24%, кілограм бюджетних сортів сьогодні коштує майже
70 грн. проти 56 грн., у січні. А червоні сорти риби, які так полюбляли
радянські еліти, сьогодні, напевно, також доступні лише володарям «золотих
декларацій». Найнижчі ціни за кілограм лососевих становлять третину мінімальної
пенсії.
Космічними стали ціни на дитячі суміші. 400 грамів сьогодні
обійдуться молодим батькам щонайменше у 211 грн. проти 174 грн. рік тому. Їхнє
подорожчання склало майже 23%. А якщо врахувати, що сьогодні й ціни на
підгузники перевищують 600 грн. за 100 штук, то стає цікаво, якими розрахунками
керувалися можновладці, закладаючи прожитковий мінімум для дітей віком до 6
років у розмірі 1228 грн. на місяць?!
Значно подорожчала й молочна продукція. Ціни на молоко виросли
на 22%, і сьогодні літр коштує 14,5 грн. проти 11,89 грн. у минулому році.
Причиною такого подорожчання є зростання цін на сировинне молоко і скороченням
кількості худоби, яку просто невигідно стало годувати.
Собівартість продукції сільського господарства постійно
зростає – зокрема, через податкове ярмо, яке уряд наклав на українського
виробника. Витрати на тваринництво зросли більш ніж на 20%, зробивши цю галузь
практично збитковою. А за умови повного скасування спецрежиму ПДВ для агровиробника
та підвищення цін на енергоносії дрібні та середні фермерські господарства
просто не мають перспективи розвитку.
На 16% підскочили ціни на кисломолочний сир, 200 грамів
якого сьогодні коштують 15 грн.
Завершує цей «рейтинг» соняшникова олія, ціна на яку теж
суттєво змінилася за рік – з 29 грн. до 33 грн. за пляшку. Щоправда, за таку
ціну знайти справжній літр уже не так просто. На полицях магазинів домінують
пляшки по 900, 800 і навіть 750 грамів. Маркетинговий розрахунок робиться на
те, що з меншою сумою покупцю легше розпрощатися, а вагу товару звіряють далеко
не всі. Парадоксально, що Україна є світовим лідером з виробництва олії, але
для самих українців вона стає все менш доступною.
Я нагадаю, що головна причина зростання цін - не у
торгівельних накрутках, а у безперспективній економічній політиці. Минулого
року аграрне виробництво в Україні впало на 4,8% - вперше за 15 років. Від
початку цього року показники тваринництва знизились на 2,8%. На 2,3% зменшився обсяг
виробництва молока, на 10,5% - яєць, на 3,8% скоротилося поголів’я великої
рогатої худоби, на 4,6% – свиней, на 3,6% – птиці. Це все вже позначилося на
гаманці кожного споживача. А якщо й надалі уряд залишиться глухим до проблем
тих, хто годує країну – то замість обіцяного добробуту та європейських зарплат
українці стануть «мільйонерами», як у 1990-х роках.
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