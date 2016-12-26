Коли будуть пояснення щодо антиізраїльської резолюції?

Відносини між країнами, як і будь-які відносини, навряд чи можуть повноцінно розвиватись, якщо рушійною силою в них є егоїзм. Україна впродовж останніх трьох років мала можливість отримати чималий заряд натхнення від того, як деякі країни жертвували своїми політичними чи економічними інтересами, аби на різних міжнародних майданчиках підтримати Україну у стримуванні російської агресії.

Одначе, схоже, ніхто серед вершителів української дипломатії урок не виніс: те, що Україна на вихідних проголосувала в РБ ООН за резолюцію із засудженням Ізраїлю у його політиці поселення на палестинській території, залишає серйозний дипломатичний осад, незважаючи на мотиви української сторони.

І от, власне, про мотиви. Ніхто з вищих офіційних осіб держави так і не пояснив, а якими ж, власне, мотивами керувалась Україна в ООН, коли проголосувала проти Ізраїлю. Національні інтереси України та міжнародне право понад усе? Згоден. Однак, поясніть країні і нашим партнерам, які саме і яким чином національні інтереси України були б підірвані, якби Україна дозволила собі хоча б утриматись, як Сполучені Штати Америки? А так крок України щодо Ізраїлю виглядає, радше не як відстоювання національних інтересів, а як ніж у спину. Адже буквально напередодні Ізраїль підтримав сміливу резолюцію ООН щодо Криму, де Росію було вперше названо окупантом.

Скасування візиту прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю на цьому тижні, ініційоване ізраїльським прем'єром Нетаньяху - це ще один вирок українській дипломатії на близькосхідному напрямку. Ізраїль - це не просто важливий міжнародний партнер України. Ізраїль - це важлива для України модель того, як вижити, вистояти і розвиватись завдяки внутрішній мобілізації у всіх сенсах. І ніхто, крім Ізраїлю, нам цього досвіду не передасть.

Не виключаю, що рикошетом цей прокол відіб'ється і на наших відносинах зі Сполученими Штатами, враховуючи вплив європейського лобі у США і допомогу Україні, яка ним надавалась у багатьох питаннях. Так що, було б добре почути пояснення і аргументи нашої влади.