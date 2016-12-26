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Коли будуть пояснення щодо антиізраїльської резолюції?
26.12.2016 09:44
Відносини між
країнами, як і будь-які відносини, навряд чи можуть повноцінно розвиватись,
якщо рушійною силою в них є егоїзм. Україна впродовж останніх трьох років мала
можливість отримати чималий заряд натхнення від того, як деякі країни
жертвували своїми політичними чи економічними інтересами, аби на різних
міжнародних майданчиках підтримати Україну у стримуванні російської агресії.
Одначе, схоже,
ніхто серед вершителів української дипломатії урок не виніс: те, що Україна на
вихідних проголосувала в РБ ООН за резолюцію із засудженням Ізраїлю у його
політиці поселення на палестинській території, залишає серйозний дипломатичний
осад, незважаючи на мотиви української сторони.
І от, власне, про
мотиви. Ніхто з вищих офіційних осіб держави так і не пояснив, а якими ж,
власне, мотивами керувалась Україна в ООН, коли проголосувала проти
Ізраїлю. Національні інтереси України та міжнародне право понад усе? Згоден.
Однак, поясніть країні і нашим партнерам, які саме і яким чином національні
інтереси України були б підірвані, якби Україна дозволила собі хоча б
утриматись, як Сполучені Штати Америки? А так крок України щодо Ізраїлю
виглядає, радше не як відстоювання національних інтересів, а як ніж у спину.
Адже буквально напередодні Ізраїль підтримав сміливу резолюцію ООН щодо Криму,
де Росію було вперше названо окупантом.
Скасування візиту
прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю на цьому тижні,
ініційоване ізраїльським прем'єром Нетаньяху - це ще один вирок українській
дипломатії на близькосхідному напрямку. Ізраїль - це не просто важливий
міжнародний партнер України. Ізраїль - це важлива для України модель того, як
вижити, вистояти і розвиватись завдяки внутрішній мобілізації у всіх сенсах. І ніхто,
крім Ізраїлю, нам цього досвіду не передасть.
Не виключаю, що
рикошетом цей прокол відіб'ється і на наших відносинах зі Сполученими Штатами,
враховуючи вплив європейського лобі у США і допомогу Україні, яка ним
надавалась у багатьох питаннях. Так що, було б добре почути пояснення і
аргументи нашої влади.
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