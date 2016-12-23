Темний бюджет: чого чекати в 2017-му

Українська влада і цього разу не зрадила своєї традиції ухвалювати держбюджет під покровом ночі. Улюблена пора для роботи повій і злочинців. До речі, і перших, і других у парламенті не бракує. Які ж плоди принесе бюджетний фарс-2017 країні?

«Бюджет розвитку»?

Не знаю, в яких вузах мусили вчитися деякі чиновники, щоб називати цей документ саме так. Насправді 90% усього бюджету на наступний рік витрачається на проїдання і «підтримання штанів». Між епітетами, якими наділили цей бюджет, та його реальними показниками лежить велика прірва.

Уряд, скасувавши спецрежим ПДВ, забирає в агровиробників останні стимули розвитку і при цьому розраховує, що буде збережено ті самі темпи зростання у галузі. Але елементарні закони економіки свідчать, що без стимулювання відбудеться спад. Втрати агропромислового комплексу України від скасування спецрежиму ПДВ і неминучого зменшення експорту аграрної продукції можуть становити 100 млрд грн. Це означає неможливість розвитку всієї економіки, основою якої є АПК.

Удар для всієї економіки обернеться не лише подальшим знеціненням гривні, а й стрімким зростанням цін на більшість продуктів харчування. Це відчує кожен українець.

«Аграрний бюджет»?

Коли проект бюджету охрестили «аграрним», це була безсовісна маніпуляція. Після того, як у аграріїв забрали спецрежим ПДВ, який давав можливість щорічно накопичувати 20 млрд грн. на розвиток галузі, їм у наступному році обіцяють лише 3,5 млрд підтримки. Причому на пряму фінансову підтримку агровиробників у бюджеті закладено 2,973 млрд грн., 1,5 млрд з яких є поки що віртуальними коштами Спеціального фонду. У випадку невиконання дохідної частини бюджету український агросектор отримає лише половину цих сум.

Бюджет на 2017 рік передбачає збільшення витрат і доходів на 15,13 млрд грн., або приблизно на 2%. Ключовими є витрати на збільшення мінімальної зарплати. Понад 2,5 млн осіб у приватному секторі отримають збільшену зарплату в розмірі 3200 гривень. Яким же чином планують збільшити доходи? Податковим тиском на виробників. Яких? Аграрних передусім, адже всі інші галузі вже «лежать».

Крім уже згаданої хибної логіки зі скасування спецрежиму ПДВ, розраховують на збільшення потоку податків з доходів фізичних і юридичних осіб та єдиного соціального внеску. Насправді ж у кризовій ситуації сотні тисяч підприємців, які платять ці внески, закриються або сховаються в «тінь».

Зростання ВВП, на яке сподівається уряд, відбуватиметься за рахунок інфляції (8,1%). А ще одне джерело поповнення бюджету – доходи від приватизації та спецконфіскації – важко назвати надійним з огляду на те, як у нас проводять ці процеси.

«Бюджет децентралізації»?

Ще один ярлик, який цинічно клеїли до кошторису на наступний рік – «бюджет децентралізації». В реальності маємо от що. Уряд перекладає фінансування утримання шкіл та лікарень (ЖКГ + зарплати технічного персоналу) на місцеві бюджети. Крім того, освітню та медичну субвенцію з центрального бюджету забороняється витрачати на капітальні витрати (ремонти, покращення технічної бази і т.д.). У всьому світі децентралізація означає, що місцеві громади отримують додаткові кошти на свій розвиток. У нас же з точністю до навпаки – їм навалюють фінансових зобов’язань, які неможливо виконати.

У мене є більш точне означення бюджету-2017. Це бюджет бідності і занепаду, дохідна частина якого під великим сумнівом. Викликає сумнів навіть той рівень інфляції, який намалювали в уряді – 8%. Напередодні новорічних свят ми з експертами підрахували, що інгредієнти салату олів’є подорожчали за цей рік на 30-34%, а набір для куті – на 65%. Це ті наслідки економічної політики, які народ відчуває своєю кишенею, попри всі декларації економічного зростання і контрольованої інфляції.

Тотальний розпродаж країни

Чого можна очікувати від уряду надалі? Цілком можливо, що в підсумку наповнення бюджету спробують здійснити за рахунок поспішного продажу за безцінь державних активів і ресурсів. Приклади на поверхні. Це і пропозиція обміняти експорт лісу на європейський кредит, і законопроект № 5445 про демонополізацію спиртової галузі, який створює замість державної монополії приватну олігополію, коли ринок поділять кілька олігархів. Ну а вишенькою на торті є постійні спроби запровадити «тіньовий» ринок землі (законопроекти про емфітевзис № 4010а і обіг сільськогосподарських земель №5535). В обхід мораторію землю намагаються пустити з молотка для тимчасового латання бюджетних дірок.

Про всі ці проблеми, які повилазили, наче шило з мішка, аграрії попереджали уряд і парламент. Однак влада на реальний діалог не пішла, а попрямувала по своїх улюблених старих граблях. Народ же прирекли на злиденне існування, фіксацією якого і став проект бюджету-2017. Висновок один: доки у владі не з’являться професіонали, представники «нічних професій» вершитимуть долю країни.