Не допустимо бандитського ринку землі

Повернувся з парламентських слухань присвячених земельному питанню. Враження гнітючі. Після бюджетної вакханалії, коли «нічні метелики», а по-іншому такий бюджетний процес назвати важко, уже все поділили, ці слухання виглядали, як «для галочки». В коридорах напівпусто, навіть світло частково повимикали. Ні прем’єр-міністр, ні навіть міністр АПК на слухання не з’явились.

Після виступу чиновників з МінАПК зрозуміло – їм воно і не треба, у міністерства і Кабміну чітка позиція – землю треба продавати і продавати швидко. Парламентські популісти на камери перегризлись між собою. Кому ж більше «болить душа» за селян, тому хто будучи прем’єр-міністром підписував меморандум з МВФ, який передбачав відкриття ринку землі чи тому, хто вчора голосував за бюджет, який знищує село? Питання риторичне. А виклики цілком реальні і дуже серйозні.

Бюджет-2017 краде у народу шанс на нормальне життя. А кінцева мета діяльності влади ще страшніша – відібрати у зубожілих людей українську землю.

Нічне ухвалення бюджету на наступний рік - без обговорення його показників - підтвердило найгірші підозри. Депутати свідомі того, що ухвалюють бюджет катастрофи, 90% коштів якого призначено на проїдання. Однак намагаються цього не афішувати.

З таким бюджетом і податковою політикою нашу економіку чекає в наступному році падіння приблизно на 15%. Через заплановане підвищення мінімальної зарплати, списання боргів і підвищені гарантій вкладникам «Приватбанку» виросте інфляція. Нацбанк друкуватиме тонни грошей. Українці отримають на руки більше паперу, за який зможуть менше купити.

Саме такий зубожілий до краю народ потрібен владі, щоб видурити у нього за копійки землю. У парламенті не припиняються спроби торгувати землею в обхід ухваленого мораторію. Зокрема, зараз лобісти проштовхують два небезпечні законопроекти.

Проект Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення (№5535) передбачає право іноземців та іноземних юридичних осіб володіти українською землею. А законопроект щодо емфітевзису (№4010а) дозволяє власнику договору емфітевзису перепродувати право на користування землею (оренду) комусь іншому без відома фактичного власника землі.

Ці законопроекти передбачають механізми скупки землі іноземцями та надмірної концентрації землі в руках одної юридичної особи. В умовах тотального зубожіння людей це значить остаточний грабіж народу і його нове закріпачення.

Аграрна партія та профільні асоціації послідовно виступають проти продажу землі в нинішніх умовах. Завдяки нашим масовим страйкам було продовжено мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. І ми не дамо торгувати землею в обхід мораторію. Згадані два законопроекти мають бути відкликані з парламенту! Про все це я планував сказати, виступивши сьогодні у залі Верховної Ради під час слухань щодо обігу земель в Україні. Однак мені не дали слова, що і не здивувало: лобісти грабіжницьких законів захищають свої проекти.

Однак ми не давали вкрасти землю досі і не дамо надалі. Україна гостро потребує комплексу законів, які б гарантували захист і раціональне використання землі. Експертна група при Аграрній партії розпочала розробку цих законів. Уже сьогодні ми можемо назвати найважливіші позиції, які врятують український земельний ресурс від махінацій.

По-перше, слід гарантувати, що власником землі може бути тільки громадянин України. Також – законодавчо обмежити площу землі, яка може перебувати у володінні одного власника, в обробітку одного власника, в оренді одного власника. Так ми не дамо загарбати землю іноземним корпораціям та олігархам.

Маємо створити Земельний банк, основним завданням якого є збереження кількості та якості землі, законодавчо закріпити параметри рекультивації землі. Оскільки існуючий держкадастр практично не працює, треба сформувати єдиний і відкритий реєстр власників землі.

Крім того, важливі кроки - інвентаризація всіх земель сільськогосподарського призначення та встановлення чітких меж усіх територіальних громад. Має бути визначено граничні мінімальні орендні ставки на землю сільськогосподарського призначення.

І головне — саме народ повинен на референдумі визначати, як слід вчинити із землею.

Також треба розуміти, що нинішня ціна землі – 500 доларів за гектар – є заниженою в рази. Орієнтуючись на ціни в сусідніх європейських державах, можемо отримати уявлення про адекватний рівень ціни. Земель сільськогосподарського призначення Україна має 42 млн. гектарів. Якщо ціна за гектар складатиме $7000 - то капіталізація всіх земель становитиме $294 млрд, а при ціні $12 000 за гектар - $504 млрд.

Вартість землі сільськогосподарського призначення сильно залежить від загальних політичних та макроекономічних умов. Серед них – відсутність корупції, доступ до кредитів для виробника, прогнозована податкова система, збалансоване земельне законодавство.

Передумовою розмови про ринок земель повинна бути зрозуміла економічна політика, яка стимулює виробництво. Але очевидно, що для цього теперішній парламент повинен оновитися щонайменше на 90%, позбувшись корупціонерів і лобістів «дикого» ринку землі. В іншому випадку головний ресурс країни просто вкрадуть, як зробили це свого часу з промисловістю.