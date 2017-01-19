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Сырьевая обреченность и долговая кабала
19.01.2017 17:52
При нынешней сырьевой структуре экономики, Украина обречена на регулярные кризисы и дефолты.
Период высоких мировых цен на сырье (металл, руда, зерно – основа украинского экспорта) сопровождается в Украине накоплением внешних дисбалансов (2002-2008, 2010-2011) – это когда валютные расходы растут быстрее, чем валютные доходы страны. Так, помимо увеличения валютных поступлений от сырьевого экспорта, еще большими темпами увеличивается приток внешнего краткосрочного (спекулятивного) капитала, расширяется кредитование и возрастают объемы потребления импортных товаров. Увеличивается дефицит платежного баланса. Накапливаются дисбалансы.
При завершении подъема сырьевого цикла и снижении мировых цен на сырье (2012-2015), валютные поступления от экспорта резко сокращаются, краткосрочный капитал моментально уходит из Украины, прямые иностранные инвестиции прекращаются, наступает дефицит валюты, тают валютные резервы, происходит ускоренная девальвация и, соответственно, инфляция. Сокращается экспорт и производство, падают реальные доходы населения.
И так по кругу.
Следующий круг, в котором мы сейчас находимся, начался в 2016 году и закончится для Украины в 2018-2019 годах то ли очередным дефолтом, то ли очередной реструктуризацией внешнего государственного долга.
Судите сами.
В 2016 мировые мировые цены на сырье относительно стабилизировались. Темпы девальвации и инфляции в Украине, соответственно, замедлились и составили по году около 12% . Также, после резкого падения на минус 17% в 2014-2015 годах, в 2016 году приостановилось падение ВВП.
В 2017 году расходы по выплатам и обслуживание внешнего государственного долга, по данным Министерства финансов, составят
$
3,9 млрд. При валютных резервах в размере $15,5 млрд. (на 01.01.2017), с учетом прогнозируемого Нацбанком дефицита текущего счета платежного баланса в размере $2,9 млрд., даже при полном отсутствии внешних кредитов, в т.ч. от МВФ, вполне посильный груз. Т.е. денег на выплату внешнего долга в 2017 году Украине хватит.
Проблемы начнутся в следующем году, так как в 2018-2019 годах резко возрастут выплаты по государственному внешнему долгу. Особенно в 2019 году, когда начнутся выплаты внешним кредиторам по долгу, который был реструктуризирован в 2015 году на очень не выгодных для Украины условиях.
С 2018 по 2020 Украина должна выплатить иностранным кредиторам $22 млрд. На это уже никаких валютных резервов не хватит. Если этот период совпадет с нисходящим сырьевым циклом (что вполне вероятно на фоне замедления роста китайской экономики), то возможна девальвация, аналогичная 2014-2015 годам, со всеми вытекающими последствиями.
При этом не следует забывать, что с 2021 года, согласно условиям реструктуризации внешнего долга от 2015 года, Украина должна будет выплачивать внешним кредиторам от 30 до 40% от роста украинской экономики. Т.е. мы, украинские налогоплательщики, из собственных карманов, если украинская экономика начнет расти (например, благодаря очередному сырьевому циклу), должны будем заплатить внешним кредиторам «штраф» за экономическое восстановление. И так до 2040 года.
Так что девальвационные всплески, такие, например, как в августе-сентябре 2016 или в декабре-январе 2017, и которые повторятся еще летом-осенью 2017 – это всего лишь предвестники предстоящего серьезного кризиса 2018-2019 годов и долговой кабалы с 2021 до 2040 года.
теги: Внешний долг, дефолт, обменный курс, ВВП, сырье
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