Долговая кабала и прочие следствия внешнего управления Украиной

Очень часто мы слышим от украинской власти, что если мы не примем тот или иной закон, то Украина не получит очередной кредит от МВФ, Мирового банка, Европейского Союза, Японии, США и т.д. Получение очередного кредитного транша для украинской власти стало национальной идеей и венцом экономических реформ.

При этом тот факт, что очень часто условия получения кредитов вредит украинской экономике и одновременно защищает интересы иностранных производителей, игнорируется и не принимается во внимание.

Более того, западные партнеры не брезгуют прямым и показным вмешательством, под видом помощи, и в другие процессы, например, которые связанные с национальной безопасностью.

Рассмотрим несколько примеров.

Лес-«кругляк»

Когда речь идет об украинском экспорте необработанного сырья с низкой добавленной стоимостью (в данном случае леса-«кругляка») – Европейский Союз выступает за свободную торговлю без запретов, пошлин, квот и нетарифных ограничений (например, фитосанитарные нормы).

Тот факт, что «кругляк» будет экспортироваться во вред украинской деревообрабатывающей промышленности и не будет способствовать созданию новых рабочих мест в Украине, европейских чиновников, очевидно, не особо волнует.

Когда же дело касается других экспортных украинских товаров, которые могут составить конкуренцию европейским производителям, принципы свободной торговли для ЕС перестают существовать.

Украинские чиновники не отстаивают интересы украинских производителей, а совсем наоборот, лоббируют интересы европейских. За обещанные 600 млн. евро очередного кредитного транша.

Министры-легионеры

В ноябре 2014 года, за деньги фонда Сороса (фонд «Возрождение) в сумме 82 тыс.дол., был проведен «конкурс» по отбору министров-иностранцев в украинское правительство. В результате соросовского конкурса Министром финансов стала Наталия Яресько, Министром экономического развития и торговли Айварас Абромавичюс, Министром здравоохранения Александр Квиташвили.

И каковы результаты:

- Наталия Яресько запомнилась тем, что загнала в долговую кабалу Украину до 2040 года (см. ниже Реструктуризация внешнего долга),

- Айварас Абромавичюс – тем, что закатил скандал в феврале 2016 года с требованием назначить Премьер-министром Наталию Яресько и уволить Генерального прокурора Виктора Шокина (согласитесь, странные требования как для Министра экономического развития и торговли),

- Александр Квиташвили – тем, что провалил полностью реформу здравоохранения и не смог организовать закупку необходимых лекарств.

Кстати, все эти три бывших министра, которым 2 года назад, 2 декабря 2014 года было предоставлено украинское гражданство, не отказались от своего изначального гражданства, чем нарушили Конституцию Украины, которой запрещено двойное гражданство.

Реструктуризация внешнего долга

Проведенная реструктуризация внешнего долга осенью 2015 года под руководством тогдашнего Министра финансов Наталии Яресько, загнала Украину в долговую кабалу до 2040 года.

По условиям этой реструктуризации, с 2021 года до 2040 года, чем выше будет расти украинская экономика, тем больше Украина должна выплачивать денег по внешнему долгу. Эти выдуманные долги будут выплачиваться из наших с вами карманов, из наших с вами налогов.

Другими словами, экономический рывок, если он случится в Украине, будет сдерживаться и тормозиться огромными выплатами по внешнему долгу благодаря министру-легионеру Наталии Яресько.

Нацбанк как филиал МВФ

Из $15 млрд. золотовалютных резервов Нацбанка – $ 12 млрд. – это кредиты МВФ.

В целом, за последние 3 года Украина получила кредитов от МВФ в объеме $12,3 млрд., столько же, сколько за предыдущие 22 года.

Не удивительно, что Нацбанк выполняет все инструкции МВФ вне зависимости от украинских интересов. В т.ч. развал банковской системы и радикальное сокращение количества банков с украинским частным капиталом (за три года ликвидировано более 80 банков) в пользу банков с иностранным и государственным капиталом.

Национализация Приватбанка

Это требование МВФ 2-х летней давности. Еще в февральском Меморандуме с МВФ 2015-го года была предусмотрена сумма в размере 139 млрд. грн на докапитализацию банковской системы. В конце 2015 года, эта сумма увеличилась до 156 млрд.грн. И МВФ, и правительство, и Нацбанк скрывали предназначение этих огромных сумм. И только сейчас стало очевидно, что МВФ требовал от украинского правительства израсходовать эти средства на национализацию Приватбанка. Что и произошло несколько недель назад.

Обратите внимание, что после национализации Приватбанка в тот же день, все мировое сообщество мгновенно и синхронно поддержало национализацию, включая Еврокомиссию, которая никакого отношения к украинской банковской системе не имеет. После этого оперативно был назначен наблюдательный совет (без проведения конкурса) национализированного Приватбанка, в котором большинство составляют иностранцы, прежде всего, представители Европейского банка реконструкции и развития, потенциального претендента на выкуп у государства Приватбанка.

ФБР в НАБУ

Малозамеченным прошел тот факт, что в марте 2016 года Федеральное бюро расследований США подарило Национальному антикоррупционному бюро Украины компьютеры со своим программным обеспечением. Тут напрашивается только один комментарий: «Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу».

Прочие инициативы

В процессе реализации находится еще несколько инициатив, с признаками внешнего управления:

- передача нескольких украинских таможен частной иностранной компании;

- открытие в Украине евроофиса с правом увольнять министров (инициатива евродепутата);

- финансирование зарплат украинских чиновников-«реформаторов» из грантов иностранных правительств.

Список можно продолжать.

Все эти процессы и действия, осуществляемые украинской властью, проходят под лозунгом евроинтеграции и величания самих себя властью проевропейской и прозападной. На этом фоне, Европа неделю назад лишила Украину любых перспектив членства в Европейском Союзе.

Может пора избавиться от комплекса « меншовартості », прекратить себя называть «проевропейской» и «прозападной» властью и наконец стать властью проукраинской?