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Кадровая безопасность: с чего начинать?
23.06.2017 10:29
Собственников волнует их бизнес. Наемных работников – стабильный, возрастающий доход, да место потеплее. Самомотивированный работник крайняя редкость. Большинство – результат победы надежды над опытом. При отборе руководствуемся интуицией. Субъективизм? – нет, не у меня, у других да. На HR -ов надежды нет: не заинтересованы, не им же работать с новоиспеченными коллегами.
Не проявил себя, не оправдал надежды. Странно. Красноречивые фразы о былых
достижениях, общие цели в перспективе и непосредственная улыбка, окутанная в
невербальную подстройку при собеседовании, сменились обыденностью и показным
рвением. Но виноваты не мы:
HR
не доработал, сотрудник не тот или… просто
в этот раз не повезло.
С рядовым персоналом легче и понятней. Вон сколько желающих на сайтах.
Частые замены на бизнес-процессах не особо отражаются. А что с
квалифицированными делать? Текучка неприемлема, да и доверие желательно
выстроить.
Обувь перед покупкой примеряем, чтоб не муляло и не натерло при ходьбе. На
рынке сметанку или творожок всегда попробуем на вкус – не горчит ли, чтоб было
по вкусу и не выбросить после покупки. А кадры? Их так же нужно примерить к
чему-то, опробовать.
Самые честные глаза у мошенников – как ни всматривайся, все равно правды не
найдешь. Резюме пестрит вычурными фразами и изящными речевыми оборотами. Частая
смена работы заставляет подходить более изощренно к составлению такого документа.
В строки ложится информация, приятная для глаз читающего и создает иллюзорное подспорье
для принятия решения.
Улучшить понимание пригодности кандидата для компании помогут две простых
составляющих. Кого хотим видеть определяется в профиле должности. Тщательно
продуманные пункты по компетенциям, профессиональным навыкам и личным качествам
послужат хорошей примерочной для потенциальных кандидатов.
Качественный профиль с потолка не спишешь и плагиат не подойдет. То, что
работает у других, приведет в никуда в своей компании. Корни качественного
профиля растут от клиента, но не того, что случайно зашел, а желаемого.
Вторая составляющая – история кандидата. Специалист от дилетанта отличается
тем, что знает куда смотреть. Понимание процесса человеческой деятельности даст
возможность правильно задавать вопросы на собеседовании. Путь от идеи к
результату тернист. Без преодоления трудностей к результату не приходят. Каждую
деятельность условно можно разделить на «быть» - «делать» - «иметь». Ответ «я
делал» означает незавершенность процесса и заставляет с осторожностью отнестись
к будущему сотрудничеству. Но стоит прислушаться, когда в ответе кроется
завершённый цикл, просматривается конечный продукт, то, что можно
идентифицировать с «иметь».
Сами не совершенны, но от других требуем. Закатать рукава и личным примером показать, как надо – не царское это дело. Коллектив, как дети, ведут себя не так, как им говорят, а копируют действия говорящего.
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