Неплатоспроможність є, відповідальності немає.

Із 180 банків залишилося менше 100. Сума втрачених коштів становить приблизно 240 млрд. грн. І-і-і?

02 березня 2015 року було прийнято Закон України № 218 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб», яким запроваджено відповідальність керівників та власників банку за вчинення дій, що призвели до віднесення банківської установи до неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.

У відповідності до вищевказаного Закону були внесені зміни до ряду законів, зокрема до КУпАП, КК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Так в ст. 52 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» надано перелік критеріїв для визначення пов’язаних з банком осіб. Так, пов’язаними з банком особами є:

1) контролери банку;

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

Доволі широкий перелік тих, хто несе відповідальність за доведення установи банку до неплатоспроможності! Зокрема, відповідно до ст. 218 - 1 КК України «Доведення банку до неплатоспроможності», де за такого роду діяння передбачена відповідальність у вигляді обмеженням волі на строк від одного до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з накладенням штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Задумка із визначенням відповідальності начебто й непогана, але чи в повній мірі вона реалізується?