|
|
|
Автор
Кнопки
|
Неплатоспроможність є, відповідальності немає.
22.01.2017 13:22
Із 180 банків залишилося менше 100. Сума втрачених коштів становить приблизно 240 млрд. грн. І-і-і?
02 березня 2015 року було прийнято Закон України № 218 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб», яким запроваджено відповідальність керівників та власників банку за вчинення дій, що призвели до віднесення банківської установи до неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.
У відповідності до
вищевказаного Закону були внесені зміни до ряду законів, зокрема до КУпАП, КК
України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Так в ст. 52 ЗУ «Про банки і
банківську діяльність» надано перелік критеріїв для визначення пов’язаних з
банком осіб. Так, пов’язаними з банком особами є:
2) особи, які мають істотну участь у
банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною
участю у банку;
3) керівники банку, керівник служби
внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;
4) споріднені та афілійовані особи банку,
у тому числі учасники банківської групи;
5) особи, які мають істотну участь у
споріднених та афілійованих особах банку;
6) керівники юридичних осіб та керівники
банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби
внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
7) асоційовані особи фізичних осіб,
зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;
8) юридичні особи, в яких фізичні особи,
зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.
Доволі широкий перелік тих, хто несе відповідальність за доведення установи банку до неплатоспроможності! Зокрема, відповідно до ст. 218 - 1 КК України «Доведення банку до неплатоспроможності», де за такого роду діяння передбачена відповідальність у вигляді обмеженням волі на строк від одного до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з накладенням штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Задумка із визначенням відповідальності начебто й непогана, але чи в повній мірі вона реалізується?
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.