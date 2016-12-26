Первая минута и последняя фраза спича Путина об Украине

Не хотел говорить Путин на ежегодной пресс-конференции об Украине. Из почти четырех часов нам "досталось" всего 7 минут (). При этом наиболее интересной, на наш взгляд, оказалась первая минута этого фрагмента и его последняя фраза.





Путин совместил вопрос местного корреспондента с вопросом украинского журналиста посредством фразы: "…Вот еще коллега поднимал плакатик Украина. Пожалуйста, и Вы сразу задайте по Украине вопрос. Я попробую это все вместе объединить". Слово "объединить" синхронно сопровождается объединяющим жестом, что указывает на конгруэнтность. А именно, в данном случае - на совпадение субъективно-переживаемого и внешне-декларируемого поведенческих уровней (есть еще один - неосознаваемый уровень, о котором речь пойдет ниже). То есть желание Путина "объединить" в одном флаконе вопросы по Украине - не вызывают особых сомнений, на первый взгляд.





Однако, на неосознаваемом уровне Путин воспроизводит попытку символического "объединения" России и Украины, в связи с чем испытывает все те переживания, которые отразились в почти заискивающей интонации, мимической неуверенности, двигательной робости указывающего жеста в адрес "плакатика".





Сопутствующее этому облизывание пересохших губ и глоток воды, вероятно, связаны с предшествующей полуторачасовой речевой деятельности (хотя, указанному может быть и другое объяснение). Но более интересны, на наш взгляд, и показательны пару секунд, на которых видим Путина в полуповороте головы с поднятыми бровями и, так называемыми, "складками беспомощности" на лбу в сторону Пескова - это невербальный вопрос об украинском журналисте: "Кто это? И чего ждать?".





Почти сразу следует буквальный ответ Пескова: «Это, кстати, журналист из Украины, который уже много лет работает в Москве..." Вставка "кстати" указывает, что о нашем журналисте (или журналистах) была речь (или было какое-то упоминание) накануне. Судя по тому, что у Путина моментально выросла реактивная тревога (правая рука взялась за ручку кресла на фоне небольшого привставания с кресла - желание встать и уйти), что заставило его отмобилизоваться (изменение угла и направления корпуса тела и концентрация взгляда исподлобья с небольшим наклоном головы вниз, не смотря на то, что журналист в пространстве находился выше) - Песков подал предупреждающий сигнал об "опасности".





Опасности Путину избежать не удалось, поскольку он, во-первых, сразу принял фразу "... не уверен, что получиться объединить" (хорошее подсознательное контр-послание на "объединительную" фантазию Путина). Во-вторых, "дела против граждан Украины выглядят политически мотивированными" (виноватый вздох Путина, тревожное теребление носового платка в руках, сдерживаемое подкашливание и ре-активация жеста, сигнализирующего о желании встать и уйти, нервное облизывание и покусывание губ одновременно, что указывает на эмоциональную бурю с сочетанием - паники и агрессии). В-третьих, вынужден был проглотить цивилизованную угрозу: "...и если пытать людей то в шпионаже в пользу Украины признаюсь и я, и даже Вы". Жаль, только нигде в сети не нашлось видео с самим Путиным в этот момент, поскольку все камеры были устремлены на нашего соотечественника. В-четвертых, завершение обращения к Путину: "...русские останутся для украинцев - оккупантами".





Продолжить коммуникацию с ответа на вопросы, которые сформулированы именно так, как описано выше - не каждый умеет. И, как выяснилось, Путин - не стал исключением. Психологический удар он не смог сдержать, и поэтому контр-наступление провалилось, не начавшись. Возникшие эмоции, закономерно, откатили мышление Путина на более низкую ступень (этот феномен называется в психологии "регрессия") и первое, что Путин умудрился из себя выдавить (судя по глазо-двигательным реакциям - ответ стряпался на ходу): "Хорошо было бы добиться того, что бы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами, в своей собственной стране…" Это классический пример реакции в диалоге по детскому сценарию "ты - сам дурак". Такая реакция, как раз, и указывает на регрессию и, как следствие, потерю инициативы и гибкости в дальнейшей коммуникации.





За оставшиеся 6 минут Путин так и не оправился. Воспроизводились многократно пережеванные ранее штампы. Слышался однотипный синтаксис высказываний (с отказом от ответственности, желании дистанцироваться, спрятаться, убежать, раствориться) и скучная, преимущественно гэбэшная, семантика. Обилие признаков неконгруэнтности. И только в завершении Путин "бросил" нашему журналисту единственную искреннюю фразу: "Вы действительно были правы - "трудно объединить"...