8 травня - Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Щороку 8 травня, у річницю Дня народження засновника Червоного Хреста і першого лауреата Нобелівської премії миру - Анрі Дюнана, в понад 190 країнах світу відзначається Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.





Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, який складається з Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та 190 Національних Товариств, працює в ім'я гуманності вже понад 150 років.

Товариство Червоного Хреста України вже діє понад 99 років на території нашої держави і допомогло мільйонам людей, які постраждали внаслідок збройних конфліктів, епідемій, голоду, техногенних катастроф та надзвичайних ситуацій.





З 2013 року Товариство працює в особливому режимі. За період 2014 р. – 1 квітня 2017 р. Український Червоний Хрест надав гуманітарну підтримку постраждалим від збройного конфлікту на сході країни на загальну суму близько 500 млн. грн. (продукти харчування, одяг, взуття, предмети побуту, ремонт будинків, засоби гігієни, медикаменти, лікування, оздоровлення), в тому числі – медичним закладам, де перебувають на лікуванні поранені внаслідок збройного конфлікту, на суму близько 85 млн. грн.





Проте, в цей день хотілося б проаналізувати наскільки громадяни ознайомлені з діяльністю Червоного Хреста в Україні - для цього на сайті Товариства розміщено дуже лаконічне опитування . Будь ласка, не пошкодуйте декількох хвилин на заповнення онлайн-форми.





А більше про діяльність Міжнародного Руху можна дізнатись з цього відео.



