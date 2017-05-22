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Недопустимость доказательств, собранных в ходе обыска
22.05.2017 23:14
Обыск – это такое следственное действие, которое нарушает сразу несколько основоположных прав человека. Это и право на неприкосновенность жилья, право на свободу и личную неприкосновенность, тайну переписки, право на невмешательство в личную жизнь, право на собственность. Нарушение этих прав со стороны государства должно быть крайне обоснованным. Но, к сожалению, правоохранительные органы об этом редко задумываются.
Думаю, адвокатам всегда стоит обращать внимание суда на нарушения прав человека, допущенные в ходе проведения следственных действий, заявлять ходатайства о признании доказательств обвинения недопустимыми.
Так, согласно ст.89 УПК Украины стороны уголовного производства имеют право в ходе судебного разбирательства ходатайствовать о признании доказательств недопустимыми.
Согласно ст.86 УПК Украины доказательство считается допустимым, если оно получено в порядке, установленном УПК Украины.
Как указано в статье 87 УПК Украины, недопустимыми являются доказательства, полученные в результате существенного нарушения прав и свобод человека, гарантированных Конституцией и законами Украины, международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также любые другие доказательства, полученные благодаря информации, полученной в результате существенного нарушения прав и свобод человека.
Основные права и свободы человека определены в разделе ІІ Конституции Украины, а также в Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.
Также статья 62 Конституции Украины устанавливает: «Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем».
В решении от 20.08.2011 года №12-рп/2011 Конституционный Суд Украины указал следующее: «Анализ положения части третьей статьи 62 Конституции Украины «обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем» дает основания для вывода, что обвинение в совершении преступления не может быть обосновано фактическими данными, полученными незаконным путем, а именно:
— с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина;
— с нарушением установленных законом порядка, средств, источников получения фактических данных;
— не уполномоченным на то лицом».
В 2016-2017 годах суды Украины гораздо чаще стали выносить оправдательные приговоры. При этом судьи нередко признают доказательства, предоставленные стороной обвинения, недопустимыми.
Приведу несколько примеров признания судами недопустимыми доказательства, полученные в ходе обыска. ,
1. Приговор от 07.03.2017 года. Луцкий горрайонный суд Волынской области
Дело №158/2300/15-к ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/65143177 )
Из протокола обыска усматривается, что обыск был проведен с существенным нарушением требований Закона, а именно:
— постановление следственного судьи и протокол о проведении обыска следователям не вручались,
— следователем не предлагалось добровольно выдать разыскиваемые вещи,
— вещи были найдены не в том помещении, обыск которого был разрешен.
— вещи, которые изымались во время обыска, должным образом не осматривались, не упаковывались, не опечатывались, что сделало невозможным их надлежащее хранение.
В последствии обвинение не доказало, что эксперту переданы именно те вещи, которые были изъяты в ходе обыска.
2. Приговор от 27.03.2017 г. Жовтоводский городской суд Днепропетровской области
Дело №0414/1544/2012 ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/65552134 )
В ходе обыска была изъята компьютерная техника.
В решении суд указал:
«Суд считает, что обыск офисного помещения и изъятие компьютерной техники проведен с нарушением требований УПК Украины и Конвенции, поскольку определение на проведение обыска не содержало информации о цели проведения обыска и о предметах, подлежащих изъятию, что, в свою очередь, наделило следователя и прокурора широкими полномочиями на изъятие тех вещей, разрешение на изъятие которых не было предоставлено судом».
«Все документы, которые изымаются, должны быть подробно описаны в протоколе в соответствии с процессуальным законом. Вместе с тем, прокурором при изъятии документов и системных блоков эти требования закона не были выполнены. Прокурор в протоколе лично отмечает, что в ходе обыска изымаются документы без их описания, что является недопустимым. Из помещения предприятия были изъяты системные блоки, а не жесткие диски, при этом они не были полностью осмотрены, описаны с содержанием программ и информации, имевшихся на жестких дисках, изъятые документы тоже не описывались».
3. Приговор от 24.01.2017 года. Переяслов-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области
Дело №373/2562/15-к ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/64267284 )
Протокол обыска признан недопустимым доказательством в связи с тем, что:
— в проведении обыска принимал участие оперуполномоченный, который ранее давал показания в качестве свидетеля
— не было письменного поручения следователя на привлечение оперуполномоченного к участию в обыске
— в приложениях к протоколу отсутствовал носитель информации с технической записью следственного действия (обыска)
4. Приговор от 10.04.2017 года. Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области
Дело №607/8288/16-к ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/65876927 )
Протокол обыска признан недопустимым доказательством, т.к. в определении суда указывалось старое название улицы. Помещение, где проводился обыск, находилось на той же улице, но с новым названием. Суд посчитал, что того адреса, где был разрешен обыск не существует, и обыск проводился по другому адресу, не указанному в определении суда.
5. Приговор от 13.04.2017 года. Гуляйпольский районный суд Запорожской области.
Дело №315/396/16-к ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/66018385 )
Суд признал протокол обыска недопустимым доказательством в связи с тем, что следователь привлекла к участию в обыске оперуполномоченных, которые согласно ст.3 ч.1 п.25 УПК Украины не относятся к участникам уголовного производства. А ч.1 ст.236 УПК разрешает приглашать только участников уголовного производства.
Суд в приговоре указал: «Участие не участников уголовного судопроизводства при проведении обыска жилища или иного владения лица является незаконным, так как такое следственное действие как обыск проведено с нарушением его существенных требований, предусмотренных ч.1 ст.236 УПК Украины, что свидетельствует о грубом нарушении права человека на неприкосновенность жилища, предусмотренного ч.1 ст.30 Конституции Украины.»
6. Приговор от 18.04.2017 года. Славянский горрайонный суд Донецкой области.
Дело №243/3592/16-к ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/66070767 )
Суд признал протокол недопустимым доказательством, т.к. понятые, которые были допрошены в качестве свидетелей, не подтвердили, что при них были найдены и изъяты денежные средства.
Адвокат Вадим Семенов, Одесса
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