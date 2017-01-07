ОБЫСК У АДВОКАТА

В 2016 году обыск у адвокатов стал для правоохранителей обычным делом. Стоит признать, что сегодня статус офиса адвоката не является гарантией сохранности документов.

Поэтому каждому адвокату стоит быть готовым к тому, что к нему могут прийти вежливые люди в масках и изъять документы, вещи, компьютеры, деньги.

Особенности обыска у адвокатов

Статья 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»:

1. Ходатайствовать об обыске могут только: Генеральный прокурор, его заместители или прокурор области

2. В определении следственного судьи должно быть указан перечень вещей и документов, которые планируется найти и изъять

3. Следственный судья не имеет право давать разрешение на изъятие документов (вещей) составляющих адвокатскую тайну

4. Следователь обязан заблаговременно предупредить совет адвокатов о предстоящем обыске помещений адвоката

5. Представитель совета адвокатов имеет право принимать участие в обыске помещений адвоката

Статья 22 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»:

Адвокатскую тайну составляют любые документы полученные адвокатом в рамках осуществления адвокатской деятельности

Подготовка офиса адвоката к обыску

1. Договор аренды помещения должен быть заключен именно с адвокатом, не с ФЛП. К договору аренды приложите схему помещений. Договор аренды надо держать на видном месте, чтобы не искать его во время обыска.

2. Внесите данные об офисе в единый реестр адвокатов.

3. Не храните оригиналы документов, которые могут быть использованы против вас или вашего клиента. Каждый адвокат сам решает, какие это документы.

4. Не стоит держать в офисе крупные суммы денег, т.к. у «правоохранителей» при виде денег появляется непреодолимое желание их изъять.

5. Для хранения и использования важных документов клиента (даже в копиях) необходимо оформить:

- договор о предоставлении правовой помощи;

- поручение адвокату;

- акт приема-передачи документов

6. Запишите в телефонную книжку номер телефона вашего совета адвокатов. Во время обыска у вас может не быть времени искать его в интернете.

7. Кроме того, рекомендуется:

- установить железные двери. Это дает вам время.

- установить видеонаблюдение

- заключить договор с охранной фирмой

- хранить всю информацию на серверах, которые находятся за пределами офиса адвоката.

Действия во время обыска

Задача адвоката во время обыска не физически препятствовать обыску, а совершить все возможные правовые действия для признания впоследствии судом собранных во время обыска доказательств недопустимыми.

ВАЖНО! Все свои замечания на действия следователя, оперуполномоченных, понятых, спецназа надо записывать в блокнот с самого начала обыска. Так вы не забудете отразить их в протоколе обыска.

Как только к вам пришли правоохранители и заявили о проведении у вас обыска, первое, что Вы должны сделать – это позвонить:

- в совет адвокатов;

- своему адвокату (у каждого адвоката должен быть свой адвокат, который разбирается в уголовном процессе). Сделать это надо сразу, т.к. впоследствии телефон могут забрать.

После этого надо попросить всех явившихся (следователя, прокурора, оперуполномоченных, понятых) предъявить удостоверяющие документы и спокойно переписать их данные. Это очень важный момент, о котором многие забывают. Во-первых, переписав данные явившихся лиц, Вам будет легче сверять их с процессуальными документами – определением суда, поручениями, протоколом обыска. Во-вторых, эти данные будут нужны для написания жалоб и заявлений об уголовных правонарушениях. В-третьих, во время переписывания данных удостоверений, паспортов вы успеваете «перевести дыхание» и успокоиться, что немаловажно.

Ознакомление с определением суда. Требования к определению суда об обыске адвоката установлены ст.235,372 УПК Украины. Стоит обратить внимание на:

- срок действия;

- данные о прокуроре. Это может быть Генеральный прокурор, его заместители или областной прокурор;

- владение лица помещения, которое будут обыскивать, т.е. точный адрес помещения;

- собственника помещения и лицо, которому фактически принадлежит помещение (должно быть указано, что обыскиваться будут именно помещения адвоката)

- вещи или документы, которые хотят найти в ходе обыска;

- лиц, которым поручено выполнить определение суда.

Статья 23 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» устанавливает, что судья в определении об обыске адвоката в обязательном порядке должен указать перечень вещей и документов, которые планируется найти и изъять.

Более того, следственный судья обязан учесть п.2 ч.1 ст.23 данного закона, где сказано, что документы, составляющие адвокатскую тайну, не могут быть изъяты у адвоката. А в статье 22 закона об адвокатуре сказано, что любые документы, полученные адвокатом при осуществлении его профессиональной деятельности являются адвокатской тайной.

Т.е. в определении суда не может быть указано (во всяком случае, это будет незаконно), что во время обыска необходимо найти и изъять у адвоката документы, полученные им от клиента.

А статья 370 УПК говорит нам, что решение суда является законным только в том случае, если оно вынесено в соответствии с требованиями об уголовном производстве, установленными УПК.

Думаю, на это стоит обращать внимание и при необходимости сразу заявлять следователю, что определение следственного судьи не соответствует требованиям УПК, и, как следует, у него нет законных оснований для проведения обыска.

ВАЖНО! На копии определения об обыске, которое остается у следователя, необходимо сделать следующие отметки:

- прошу обеспечить право на правовую помощь и допустить адвоката ФИО к участию в обыске.

- прошу обеспечить присутствие представителя совета адвокатов

- прошу осуществлять видеофиксацию обыска

- копию определения получил.

Не забывайте перед началом обыска заявить ходатайство о видеофиксации следственного действия в порядке статьи 107 УПК Украины. Как правило, следователь отказывает или в удовлетворении самого ходатайства или в приобщении к протоколу технического носителя информации, на котором содержится запись следственного действия. У вас появится дополнительное весомое основание заявлять о недопустимости собранных в ходе обыска доказательств.

Оперуполномоченные. Требуйте от следователя предоставить письменные поручения на оперуполномоченных, выданных в порядке ст.40,41 УПК Украины. Если он этого не предоставляет – оперуполномоченные не имеют право участвовать в обыске.

Понятые. Часть 7 статьи 223 УПК Украины устанавливает, что во время обыска должно быть не менее двух понятых. Поэтому можно настаивать на привлечении ваших понятых дополнительно к тем, которых привел с собой следователь.

Следите за понятыми – если они отлучаются во время обыска, а это происходит часто, обязательно указывайте об этом в замечаниях к протоколу обыска.

Изъятие компьютерной техники. Изъятие компьютерной техники и мобильных телефонов возможно только в том случае если об этом прямо говорится в определении следственного судьи (ст.168 ч.2 УПК Украины).

Если следователь все-таки заявил об изъятии компьютерную технику, настаивайте на изъятии только жесткого диска, а не всего системного блока (если у вас компьютер, а не ноутбук).

Возможность осуществлять видеосъемку адвокатом, которого обыскивают. Статья 236 УПК Украины говорит, что следователь может запретить совершать какие-либо действия, мешающие проведению обыска. Однако, видеосъемка действий следователя объективно не может мешать проводить следственные действия.

Кроме того, стоит учесть ст.11 УПК Украины, где сказано, что каждый имеет право всеми не запрещенными законом способами защищать свои права, нарушенные в ходе уголовного производства.

Личный досмотр. Следователь действительно имеет право проводить личный обыск участников обыска. Важно помнить, что личный обыск может проводиться только лицами того же пола.

Протокол обыска. Требования к протоколу обыска установлены статьями 104 и 105 УПК Украины.

На что стоит обратить внимание при составлении протокола обыска:

- точное описание изъятых вещей;

- наличие адресов понятых (у них адвокат впоследствии может взять пояснения по их согласию);

- часть 5 статьи 104 УПК Украины устанавливает, что замечания и дополнения к протоколу указываются до подписей;

- следователь обязан приложить к протоколу в качестве приложения упакованный надлежащим образом технический носитель информации зафиксированного процессуального действия. Правовые основания: ч.2 ст.105, ч.3 ст.107, ч.3 ст.105 УПК Украины.

Следователь обязан оставить вам копию протокола обыска.





Автор статьи: адвокат Вадим Семенов, член Комитета защиты профессиональных прав адвокатов и реализации гарантий адвокатской деятельности Совета адвокатов Одесской области