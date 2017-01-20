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Навіщо Україні план дій з непідконтрольними Уряду територіями?
20.01.2017 14:15
11 січня 2017 року Постановою № 8-р Кабінет Міністрів України затвердив План заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі – План заходів). Відповідальним за його виконання визначено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (далі – Міністерство), очільник якого зобов’язаний звітувати Уряду про виконання Плану заходів до 15 числа щомісячно.
З моменту прийняття та опублікування зазначеного нормативного акту, на політичній арені і, як наслідок, - у суспільній площині почав стрімко зростати рівень напруги по відношенню до представників Міністерства та інших посадових осіб, причетних до прийняття Плану заходів.
2. забезпечення можливостей для громадян, що проживають на непідконтрольних територіях, придбавати товари першої необхідності;
3. сприяння отриманню особами, які проживають на непідконтрольній території, медичної та іншої допомоги, лікарських препаратів, ліків, медикаментів для лікування туберкульозу, цукрового діабету та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
4. захист дітей, які перебувають у зоні бойових дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок бойових дій та збройних конфліктів;
5. забезпечення можливості громадян отримувати окремі соціальні послуги на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження та в населених пунктах поблизу лінії зіткнення;
6. врегулювання на законодавчому рівні правовідносин між органами ДФС та юридичними особами, що сплачують податки на підконтрольній території, але виробничі підрозділи яких розташовані на непідконтрольних територіях, та врегулювання особливостей господарської діяльності загалом;
7. створення сприятливих умов для надання адміністративних послуг на зазначених територіях;
8. організація та здійснення виплати заробітних плат, які провадять законну господарську діяльність на непідконтрольній території, за умови дотримання ними вимог щодо протидії фінансуванню тероризму та недопущення дій, спрямованих на зміну кордонів або територіальної цілісності України (наприклад, ПАТ «Укрзалізниця»);
9. забезпечення права на вільний доступ до освіти усіх освітніх послуг з метою отримання документа про освіту державного зразка;
10. забезпечення доступу до інформаційних продуктів України та світу на непідконтрольній території за допомогою радіо, телебачення, друкованих засобів масової інформації, з використанням Інтернету;
11. сприяння створенню єдиного культурного простору України;
12. підтримка постійного діалогу безпосередньо між різними групами громадян на підконтрольній, непідконтрольній територіях та лінії зіткнення;
13. встановлення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості та поваги між громадянами.
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