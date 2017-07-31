«Лазурний» оговтується від масованої дискредитації

Честь Бердянського оздоровчого центру «Лазурний» опинилася під загрозою. Минулого тижня у ЗМІ прокотилася хвиля публікацій щодо буцімто масового отруєння дітей у «Лазурному». У перших публікаціях йшлося про те, що отруїлося 250 дітей з Дніпропетровської області – майже всі, хто на той момент перебував у санаторії. Згодом виявилося, що постраждало не 250 підлітків, а вдесятеро менше, і це було не отруєння, а інфікування. Але, як кажуть, ложки знайшлися, а осад залишився.





Насправді, це історія про те, як допис у соціальних мережах здатен сколихнути хвилю дезінформації та дискредитації. Почалося все з того, що один з активістів написав у Фейсбук, нібито зі слів одного з бійців АТО, чия дитина відпочивала у «Лазурному». Мережі швидко рознесли апокаліптичну картинку: діти потруїлися, перебувають майже при смерті.

Через соцмережі роздмухана інформація потрапила до ЗМІ – у такому ж істеричному вигляді, без жодної перевірки та критичного аналізу. Розбиратися у ситуації терміново виїхали посадовці з Дніпровської міської ради, які відправила дітей учасників АТО на оздоровлення до Бердянська. Зокрема, директор департаменту соціальної політики Людмила Козловська та в.о. начальника управління з питань учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб Дніпровської міської ради Сергій Звірко. До речі, саме ці посадовці в результаті виявилися «крайніми» – мер Дніпра Борис Філатов відсторонив їх від виконання обов’язків на час розслідування.

До речі, Сергій Звірко одразу повідомив: справа роздмухується штучно, комусь вигідно представити санаторій у чорному світлі. Що й підтвердилося пізніше висновками санепідемстанції: жодного отруєння, а тим більше, масового, в «Лазурному» не було.

Своє слово сказало і керівництво ПрАТ «Приазовкурорт», в юрисдикції якого перебуває «Лазурний». На прес-конференції заступник генерального директора з медичної частини ПрАТ «Приазовкурорт» Ірина Сисоєва озвучила дані перевірки санепідемстанції. Виявилося, що частина дітей інфікувалася вірусом Клебсієла. І це призвело до клінічних проявів гастроентериту – проносу, блювоти, незначного підвищення температури у деяких маленьких пацієнтів.





Головне, на чому наголошують фахівці, недуг вразив не всіх дітей, а лише невелику їхню частину. Усього тривожні симптоми спостерігалися у 46 дітей, з яких 22 перебували у лікарні менше доби.

«Захворіли не всі діти, а лише зі зниженим імунітетом. Дався взнаки 300-кілометровий переїзд, активна інсоляція, зміна питного та харчового режиму. І це пояснює, чому не всі захворіли. Наприклад, не захворіли діти з Вольнянської школи-інтернату, які прибули 26 червня. Також не було скарг з боку санаторних пацієнтів, які харчуються з однієї ж і тієї їдальні», – заявила Ірина Сисоєва.

За словами громадського експерта з питань організації роботи рекреаційних та оздоровчих закладів Євгена Охрименка, таке могло статися будь-де і з будь з ким. Головна причина – недотримання правил гігієни і слабкий імунітет.

«Цей збудник живе у кожному з нас, тільки різні штами. Зараз вже очевидно, що діти захворіли, а не отруїлися. Ця інфекція минає досить швидко, її симптоми схожі на кишковий грип. Бо якби це було отруєння, тоді б справді, це явище носило масовий характер», ? підкреслив Охрименко.

Він визнав, що з боку юридичної особи, що здійснювала харчування у «Лазурному», є певні недоліки. Але закликав журналістів та громадськість не створювати зайвий ажіотаж.

«Це викликає недовіру у батьків та дітей. Хоча у системі «Укрпрофоздоровниці» це одиничний випадок за багато років. Керівництво Федерації профспілок України дуже серйозно сприйняло цей випадок. Проводиться доскональне вивчення всіх етапів, причин, аби реабілітувати цей заклад, знову прийняти на оздоровлення дітей та не допустити повторення подібного», ? зазначив Охрименко.

Для того, аби убезпечити наступні зміни юних відпочивальників, адміністрація ПрАТ «Приазовкурорт» вирішила передати їдальню іншому орендатору. Вже на цьому тижні компанія, що спеціалізується на харчуванні дітей, приступає до здійснення своїх обов’язків. І, враховуючи негативний досвід та ажіотаж, можна сподіватися, що нові орендатори достеменно дотримуватимуться правил гігієни та санітарної безпеки. До речі, незалежно від того, чи буде змінено персонал, відповідальний за приготування їжі, всі працівники кухні пройдуть додатковий медичний огляд.

Адміністрація ПрАТ "Приазовкурорт" вибачилася перед батьками дітей – у тому числі, за моральну шкоду. Адже діти постраждали не стільки від самого, власне, вірусу, скільки від моральної шкоди, яку їм довелося пережити у зв’язку з цими подіями. Та й відпочити до кінця терміну їм не дали: підлітки повинні були перебувати у санаторії ще десять днів.

«Приазовкурорт» приносить вибачення адміністрації місту Дніпро і родинам дітей. Ми розуміємо свою відповідальність за те, що сталося і зараз приймаємо всі заходи, щоб подібні випадки не повторилися", – пообіцяла Ірина Сисоєва.

Наразі «Лазурний» готується до нового заїзду дітей. Всі розуміють, що після того, що трапилося, до цього оздоровчого закладу буде підвищена увага. Тому і дирекція, і персонал, докладуть максимум зусиль, щоб їхні маленькі підопічні почувалися комфортно та безпечно. Головне, аби зацікавленим особам знову не спало на думку роздмухувати скандал на рівному місці. Адже, як показала ця історія, дискредитувати можна будь-що одним реченням у Фейсбук. Найгірше, що страждають від цього діти, адже вони позбавлені права на відпочинок та оздоровлення в одному з найкращих місць Азовського узбережжя.















