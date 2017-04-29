|
|
|
Автор
Кнопки
|
1 Травня – це не очікування свята, а привід до дії!
29.04.2017 13:34
Наближається Першотравень і кожен із нас пам’ятає його історичне гасло: «МИР! ТРУД! МАЙ!». Ці три слова пройшли випробування часом і не втратили свою актуальність і сьогодні.
На жаль, сьогодні дедалі частіше лунають заклики відмінити цей важливий для мільйонів людей найманої праці День, посилаючись на його радянське минуле.
Однак важливо зрозуміти, що українці відзначають Міжнародний день солідарності трудящих разом з 1,5 млрд. працівників в 142 країнах світу, який вважається саме профспілковим святом, ще з 19-го століття. Основні вимоги з якими трудящі виходять на вулиці на першотравень зрозумілі кожному працівникові, - це підвищення оплати і покращення умов праці, скорочення робочого дня та інші вимоги спрямованих на підвищення соціальних стандартів.
І вже в СРСР Першотравень перетворився на один гігантський агітплакат з метою затвердження правильності комуністичного курсу –колони трудящих йшли по вулицях під марші та музику політичної спрямованості, з гучномовців лунали політичні гасла, а з трибун демонстрантів вітали політичні вожді.
Йшлося про «п'ятирічку за три роки», а не про захист прав працівників.
Але таким свято зробила Комуністична партія Радянського Союзу і, пізніше, успадкувала Росія та її політичне керівництво, де першотравневі марші і зараз проводяться під прапорами проурядових сил.
В Україні ж після утвердження незалежності, цей червоний день календаря практично не відзначався професійними спілками, і це дійсно так. Повноцінно день Першого травня не став приводом для дій працівників спрямованих на захист своїх конституційних прав, а асоціюється з вихідними.
Водночас 2 млрд. грн.. боргів по заробітній платі українським працівникам, низький рівень їх соціального забезпечення, вкрай низькі стипендії і пенсії, непомірні тарифи і ціни – свідчать проте, що нам поки рано називати Перше травня святом, яке втратило свою актуальність. Цей День – можливість консолідувати сили трудящих у боротьбі за свої законні права та інтереси і продемонструвати владі і суспільству готовність профспілок до рішучих дій.
Скасовувати 1 Травня в Україні сьогодні не можна, але що дійсно нам необхідно зробити – змінити своє відношення до нього і ставитися не лише як до свята, а як Міжнародного дня солідарності трудящих, що спонукає до дій за соціальну справедливість, погашення заборгованостей перед працівниками, гідну оплату та поліпшення умов праці. День консолідації профспілкової боротьби.
Ми з вами живемо у нелегкий час, коли робітники, державні службовці, медики і вчителі, селяни потерпають через скорочення робочих місць, невчасної виплати заробітної плати, звуження соціальних гарантій, відсутності державного фінансування санаторно-курортного забезпечення, високих тарифів на житлово-комунальні послуги, комерціалізації медицини та освіти.
У таких умовах Перше травня – не просто право на свято і відпочинок, а наш із вами обов’язок захистити, відстояти, вибороти соціально-економічні права та гарантії трудівників.
Давайте про це не забувати.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый Кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент Суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.