1 Травня – це не очікування свята, а привід до дії!





Наближається Першотравень і кожен із нас пам’ятає його історичне гасло: «МИР! ТРУД! МАЙ!». Ці три слова пройшли випробування часом і не втратили свою актуальність і сьогодні.

На жаль, сьогодні дедалі частіше лунають заклики відмінити цей важливий для мільйонів людей найманої праці День, посилаючись на його радянське минуле.

Однак важливо зрозуміти, що українці відзначають Міжнародний день солідарності трудящих разом з 1,5 млрд. працівників в 142 країнах світу, який вважається саме профспілковим святом, ще з 19-го століття. Основні вимоги з якими трудящі виходять на вулиці на першотравень зрозумілі кожному працівникові, - це підвищення оплати і покращення умов праці, скорочення робочого дня та інші вимоги спрямованих на підвищення соціальних стандартів.

І вже в СРСР Першотравень перетворився на один гігантський агітплакат з метою затвердження правильності комуністичного курсу –колони трудящих йшли по вулицях під марші та музику політичної спрямованості, з гучномовців лунали політичні гасла, а з трибун демонстрантів вітали політичні вожді.

Йшлося про «п'ятирічку за три роки», а не про захист прав працівників.

Але таким свято зробила Комуністична партія Радянського Союзу і, пізніше, успадкувала Росія та її політичне керівництво, де першотравневі марші і зараз проводяться під прапорами проурядових сил.

В Україні ж після утвердження незалежності, цей червоний день календаря практично не відзначався професійними спілками, і це дійсно так. Повноцінно день Першого травня не став приводом для дій працівників спрямованих на захист своїх конституційних прав, а асоціюється з вихідними.

Водночас 2 млрд. грн.. боргів по заробітній платі українським працівникам, низький рівень їх соціального забезпечення, вкрай низькі стипендії і пенсії, непомірні тарифи і ціни – свідчать проте, що нам поки рано називати Перше травня святом, яке втратило свою актуальність. Цей День – можливість консолідувати сили трудящих у боротьбі за свої законні права та інтереси і продемонструвати владі і суспільству готовність профспілок до рішучих дій.

Скасовувати 1 Травня в Україні сьогодні не можна, але що дійсно нам необхідно зробити – змінити своє відношення до нього і ставитися не лише як до свята, а як Міжнародного дня солідарності трудящих, що спонукає до дій за соціальну справедливість, погашення заборгованостей перед працівниками, гідну оплату та поліпшення умов праці. День консолідації профспілкової боротьби.

Ми з вами живемо у нелегкий час, коли робітники, державні службовці, медики і вчителі, селяни потерпають через скорочення робочих місць, невчасної виплати заробітної плати, звуження соціальних гарантій, відсутності державного фінансування санаторно-курортного забезпечення, високих тарифів на житлово-комунальні послуги, комерціалізації медицини та освіти.





У таких умовах Перше травня – не просто право на свято і відпочинок, а наш із вами обов’язок захистити, відстояти, вибороти соціально-економічні права та гарантії трудівників.