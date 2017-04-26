Закон про ТОВ: політ в небо Англії чи падіння в корпоративну анархію? Поделиться: Дек ілька власних слів про найпопулярніший останнім часом законопроект в Україні, а саме Проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. У рамках проведення корпоративних реформ у нашій державі підготовлений до другого читання у Верховній Раді України Проект Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 4666 від 13.05.2016 . Законопроект славнозвісний, популярність його просто фантастична, що не є дивним, оскільки він матиме колосальне значення для надзвичайно великого кола суб’єктів господарювання в Україні. Цей проект закону не коментує та про нього не висловлює свою думку тільки лінивий, при чому лунає як і критика окремих його положень, так і жваві обговорення в цілому, що у свою чергу є першоджерелом для удосконалення його норм та розвитку правового поля держави. У даній думці я не намагатимусь передчасно вирішити конкретних юридичних проблем, колізій чи спірних ситуацій, не розбиратиму окремі приклади (оскільки вважаю, що розбирати конкретний приклад потрібно в кожній окремій ситуації, закон з широким колом регулювання апріорі не може визначити все досконало), стараюсь не давати оцінок та у жодному разі не критикувати. Різницю у тексті проекту між першим та другим читаннями коментувати поки що не буду, оскільки ще не стабілізувались ідеальним чином думки з цього приводу та в наявності багато суперечливих концепцій, думок і поглядів. Постараюсь максимально лаконічно висловити декілька власних думок щодо даного питання. 1. Величезне дякую авторам та усім причетним до розроблення та підтримки цього законопроекту. Просто неймовірно корисна праця та титанічні зусилля. Вперше я ознайомився із положеннями цього акта трохи менше року тому. Мої враження: у моїй практиці на той час це був перший законодавчий акт, який читається максимально легко, доступно, на одному диханні та із нереальним задоволенням. 2. На даний момент намагаюсь максимально широко поглянути на положення цього нормативного акта, оскільки при бажанні завжди можна знайти проблемні питання у будь-якому реченні, навіть з трьох слів. В цілому законопроект у повному значенні цього слова можу назвати реформою та не кроком, а просто стрибком уперед. При чому, на мою думку, у правильному напрямку. Концепція цього нормативного акта спрямована на диспозитивність, дерегуляцію, максимально вільний спосіб поведінки суб’єктів господарювання та можливість вибору і, що найважливіше, здатність самостійно приймати рішення, домовлятися та обирати шляхи вирішення проблемних питань. Тобто поряд із законодавчим регулюванням з'являється свого роду «свобода вибору». Готове наше суспільство до свободи? питання, не впевнений. 3. Якщо не заглиблюватися у детальні нюанси, то як на мене, у законопроекті практично не зустрічаються декларативні норми, норми без значення та мети. Достатньо просто, чітко, зрозуміло. Значно спрощена діяльність товариств і водночас встановлені необхідні рамки правової поведінки. Думаю це і називається «баланс». В проекті в раховано глобальн і питання, які на даний час є проблемними для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю: укладення корпоративного договору; регулювання процедури звернення стягнення на частку в статутному капіталі; конвертація боргу в капітал; регулювання діяльності наглядової ради та дуже багато інших. Ідеально чи неідеально описані дані норми, на мою думку, зараз оцінити важко. Можу передбачити, що у процесі виконання всі нюанси будуть ліквідовані. 4. Звернув увагу, що велика різниця у проекті закону між першим та другим читанням, при чому є запитання, в тому числі, саме що стосується юридичної техніки. На жаль, не завжди кожна норма чітко та однозначно регулює охоплене нею коло відносин. Є бажання навести приклади, проте не буду, оскільки, як зазначено вище комплексний законопроект кожен приклад та бізнес-ситуацію передбачити не може. 5. В загальному проектом усувається багато прогалин, які існують у чинному законодавстві щодо предмету цього нормативно-правового акту, та норми будуються у відповідність концептуальним підходам законодавчих актів країн-членів ЄС, що буде важливим кроком для залучення в український бізнес іноземних інвесторів. З цієї точки зору це колосально важливий законопроект для нас з Вами. І от підходимо до невеликої проблеми. Наш менталітет, правила ведення бізнесу у нашій країні, здатність знайти прогалини, м’яко кажучи «неідеальність» правової культури та усталених правових звичаїв, окремі традиції ділового обороту, нездатність та невміння, можливо «небажання» приходити до консенсусу, так звана «повага» до законодавства, усталені стандарти ведення бізнесу, тощо можуть стати каменем спотикання на шляху до належної імплементації цього закону в дію. Такого роду законопроекти потребують в першу чергу правильних правил гри у бізнес-середовищі та взаємоповаги суб’єктів господарювання. Є це у нас? Надіюсь. Якщо немає, то побудуємо :) 6. Звичайно у ситуаціях де є майнові цінності виникатимуть спірні моменти та варіанти перетягування норм закону «на власну користь». Ось тут виступає важливим фактором судова система. Я переконаний, що непотрібно зараз розглядати законопроект з точки зору ставлення до його положень судових органів. Суд приймає рішення на основі положень законодавства та, що основне, сторони можуть довести свою правоту у конкретній ситуації, оскільки законопроект в більшості диспозитивний. Таким чином і побудується судова практика. Та й це та річ, яку при великому бажанні можна змінити та удосконалити. Ми здатні це зробити. Крок за кроком. Що важливо і великий плюс, так це те, що у випадку прийняття законопроекту у нас появиться необхідне підґрунтя та хороше правове поле для імплементації реформи в життя. 7. Зустрічався із висловленням думок про даний проект закону зі сторони великих бізнес-груп із намаганнями, виходячи з власних інтересів конкретної структури, трактувати його положення на свою користь. Так, це здорово, респект юристам: захищати позиції клієнта – святе. Проте, я вважаю, що нормативний акт, об'єктом регулювання якого виступає більше ніж 500 тисяч бізнес-суб ’ єктів, не може бути ідеальним для кожного з них. Кожному потрібно пристосовуватися до встановлених правил гри. 8. У проекті одночасно наявні свобода вибору та проблемні норми. Так, у якісь мірі це може привести до невеликої анархії. Не буває нічого ідеального. При польоті в небо завжди є важким та проблемним процес злету. Проблемні норми з часом зміняться, нюанси удосконаляться. Тому при величезному кроці вперед у розвитку корпоративного законодавства не варто зосереджувати увагу на окремих його недоліках. Такий от короткий аналіз. Можливо не стільки аналіз, скільки загальна картина та огляд. Написано про цей законопроект дуже багато, а ще більше і довго можна писати. Можна критикувати його положення, шукати недоліки. А поряд з цим можна подякувати всім причетним за колосальну роботу над проектом і (вкрай необхідно!) працювати та удосконалювати цей закон шляхом належної імплементації його норм в життя та бізнес . П.С. Ні, не анархія, все таки злітаємо!!! теги: право, ТОВ, закон про ТОВ, корпоративне право Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя