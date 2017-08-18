Контролируемая Глупость

Представьте себя хотя бы ненадолго в роли зрителей воображаемого кинофестиваля, по масштабу превосходящего состязание за всяких, там, Американских «Оскаров», Венецианских «Львов» или Берлинских «Медведей», вместе взятых, вмешаться вход которого простому смертному, понятно, не удастся,

но чьи результаты в обозримом будущем скажутся на судьбе человечества самым очевидным образом.

Думаю, вы поняли, о чем идет речь. И тогда вас не меньше моего интересует чей продукт будет назван лучшим, скажем, к концу 2017 года? Чьи работы и в каких номинациях вызовут всеобщее потрясение?

Получит ли престарелый любимец «моделек» Дональд Трамп за исполнение «самой брутальной» мужской роли вожделенный титул «Капитан Америка»? Возьмет ли верх среди соискателей звания «мирового злодея и мелочного тирана» Владимир Путин? Добьется ли призрачного признания себя «президентом всех

президентов» и премии актера второго плана Петр Порошенко? Получат ли премии за лучший сценарий хитроумные Ротшильд с Рокфеллером?

Вопросы, вопросы, вопросы… Да, этот фильм пока не завершен. Его, наверняка, еще украсят невероятные спецэффекты и сцены грандиозных баталий. Но авторы его, судя по происходящему на геополитической съемочной площадке, чувствуют и ведут себя вполне по-хозяйски и предвкушают у жюри, которого нам, как и в прошлые сезоны, увидеть, естественно, не суждено, блистательный триумф.

А что же зрители? Есть ли отчего радоваться нам с вами? Ведь вместо анонсированного творческими группами (во время выборов у них, у нас и вообще по всей планете) доброго, умного «фэнтези» со счастливым финалом, изобилующего эпизодами, сулящими нам мир, благополучие, достаток,

процветание, на иллюзорном экране проступают очертания сюжета, в сравнении с которым больные выдумки Хичкока покажутся незамысловатыми детскими страшилками; фильма ужасов, вселяющего в нас страх и тревогу за свое будущее и судьбы наших детей.

Вы полагаете, что эти драмоделы не ведают о наших страхах? Как бы не так. Зрительские эмоции лишь сообщают им новые силы, подталкивают к еще более рискованным, на грани безумия поступкам. В сравнении с предыдущими конкурсами - «2015» и «2016» - сюжет фильма, претендующего на победу, стал совершенно неопределенным. Вместо одного безумца, духовного наследника цареубийц, нового российского «лжецаря», карликового монарха с Лубянки, представляющего явную угрозу мировому порядку, в поле зрения появился второй персонаж, еще более непредсказуемый. И мы все чаще теряемся в догадках относительно дальнейшего развития сюжета.

Последняя встреча двух героев – Трамп-Путин – не только не внесла на этот счет ясности, но окончательно затруднила понимание действий людей, которым, к несчастью для всех нас, сегодня неведомой режиссурой действительно поручены партии основных мировых лидеров. Словом, перед нами - уравнение с двумя

неизвестными. Однако чересчур закрученная интрига, над которой время от времени утрачивают власть постановщики (такое бывает не только в кино), похоже, перестала, на радость нам, последних устраивать.

Так, 1-4 июня нынешнего года в небольшом городке Шантильи, в нескольких километрах от Белого дома (Вашингтонского обкома), состоялось 65-е ежегодное заседание Бильдербергского клуба. На сей раз его тематика выглядела так: «Трансатлантические отношения: варианты и сценарии», «Деятельность НАТО», «Развитие и управление ЕС», «Информационные войны», «Роль России в мировом порядке», «Ближний Восток», «Распространение ядерного оружия», «Китай» и «Текущие события». Ну а главная тема, ставшая брендом Бильдерберга-2017, была сформулирована весьма неожиданным образом:«Администрация Трампа: отчет о проделанной работе».

Формулировка, как видите, беспрецедентная. Нетрудно предположить, - если клуб заслушивает отчет администрации Трампа, значит, эта администрация получила от него некое задание. А требование отчитаться всего лишь через четыре с половиной месяца после вселения Трампа в Белый дом свидетельствует о том, что «авторы дискурса», сценарная группа нашего условного фильма,

поведением персонажа, вздумавшего своевольно обращаться с не им придуманным сюжетом, где ему отведены лишь вполне определенные функции, крайне недовольна.

В заседаниях Бильдерберга участвовал 131 человек, представители 21 страны мира. Председательствовал Анри де Кастри, возглавляющий французскую группу компаний AXA Group, одной из крупнейших в мире, сыгравшей, между прочим, решающую роль в продвижении Эммануэля Макрона на пост президента Франции.

Большая часть участников встречи - банкиры, политики, руководители влиятельных СМИ – представляла, прямо или косвенно, интересы большого

бизнеса. Среди них были:

Эрик Шмидт - (бывший председатель совета директоров поискового гиганта "Google"), а ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. и по совместительству - глава консультативного Совета по оборонным инновациям Министерства обороны США.

Кристин Лагард, исполнительный директор Международного валютного фонда.

Клаас Кнот, президент голландского Центробанка.

Пьер Вунш, председатель бельгийского Центробанка.

Пауль Ахляйтнер, председатель наблюдательно совета Дойче Банка АГ и другие влиятельные лица.

Кто же отчитывался о работе администрации Трампа? Пожалуйста:

Герберт Макмастер, генерал-лейтенант, советник Дональда Трампа по национальной безопасности.

Уилбур Росс, министр торговли США.

Кристофелл Лидделл, помощник президента и директор Центра стратегических инициатив в Белом Доме.

Надя Шадлоу, заместитель помощника президента США и член Совета национальной безопасности. Кроме них, были приглашены Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, Дэвид Петрэус, еще один экс-директор ЦРУ, а ныне председатель KKR Global Institut, занимающегося анализом влияния макроэкономических, геополитических и социальных изменений на инвестиционную деятельность.

Как видите, неплохая компания! Стенограммы встреч в Шантильи в свободном доступе отсутствуют, но уже сам факт рассмотрения перечисленных тем, да и состав участников дискуссий говорят о многом.

Хотя основной сюжетной тенденции (не забывайте, мы говорим о воображаемом фильме) не меняют. «Какое все это имеет отношение к нам? - спросите вы. - Ведь происходящие за океаном события нас, вроде бы, прямо не касаются…» Отвечу. Еще как касаются.Сегодня между двумя мировыми лидерами, или, если хотите, между двумя громадными странами, идет форменная «битва титанов». Естественно, в ней не будет и не может быть победителей - проиграют обе стороны. Об этом непреложно свидетельствует опыт истории.

Кто-то получит больше, кто-то меньше, а пострадают и те, и другие. Но пока идет торг. И предметом торга, наряду с Сирией, выступает, как ни грустно это сознавать, Украина. При этом нам стоит помнить об одном безотрадном обстоятельстве: обычно предмет торга важен находящимся в состоянии торгово-политического конфликта субъектам лишь в период выяснения отношений - дальнейшая его судьба не столь уж важна.

Судя по тому, как складывается ситуация,существующий в параллельной реальности Путин умудрился во время переговоров заявить находящемуся в эйфории победы Трампу, - если не хотите, чтобы мы расстреливали Украину и бомбили Сирию, договаривайтесь с нами. И это был перебор.

В отношениях с США шантаж недопустим. Результат последовал незамедлительно. Новые санкции против России запустили скрытый механизм смещения Путина, причем в самом скором времени. Надеюсь, вы не находитесь в заблуждении относительно действительного происхождения Ельцинского преемника и мнимой независимости выбора, сделанного некогда полуживым Борисом Николаевичем.

Кто Путина выдвинул, те и задвинут. Не станут они рисковать своими состояниями. Аннушка уже пролила масло на рельсы истории.

Что же касается Украины, то терпение за океаном, по-видимому, лопнуло. Наш незадачливый гарантполучил жестко сформулированное домашнее задание и всего лишь три месяца на его исполнение. Сможет ли он это переварить, учитывая, что среди непростых задач ни много, ни мало — смена премьер-министра, создание военно-морских баз на территории Украины, формирование нового парламента, в котором будет достаточно депутатов-ястребов, готовых проголосовать за продиктованные нам изменения в тексте Конституции?

Посмотрим. Но в том случае, если наш «очильник» с «домашкой» не справится, очень вероятно введение внешнего управления. Логичен вопрос – почему? Неужто на Порошенко свет клином сошелся? Разве - при самом критичном отношении к действиям тех, кто именует себя нашей политической элитой, - внутри страны не сыщется достойного человека, подлинного лидера, способного ликвидировать коррупцию, укрепить обороноспособность государства, разрешить военный конфликт на нашей территории?

Хотел бы верить в это, но пока, честно говоря, не знаю. Вспомните – когда Ангел попросил Лота назвать имя хотя бы одного праведника, чтобы спасти город, его не оказалось. А сможете ли вы сейчас уверенно назвать имя того украинского политика, которому по плечу консолидация вдребезги расколотого общества, решение всех только что перечисленных задач? Молчите? То-то! Да, у нас есть разумные люди, с правильным видением ситуации, отчетливым пониманием того, как нужно сегодня действовать, чтобы в обозримом будущем добиться необратимого успеха. Но они в лучшем случае еще пребывают на середине пути.

А я говорю о харизматичном политике, который уже сегодня обладает талантами, возможностями, ресурсным – и человеческим (дееспособная команда), и экономическим - потенциалом для снятия остроты первоочередных проблем государственного строительства; о лидере, за которым безоговорочно пойдет народ.

Пока, я думаю, в нашем сорока-миллионном государстве такого лидера еще нет.

Кстати, нас давно не сорок миллионов. Нас меньшедвадцати. Но эта цифра тщательно скрывается, власти предержащие сознательно откладывают перепись населения на неопределенный срок. Ведь если всплывет правда, никуда не денешься – придется отвечать перед народом за геноцид, которому все мы

планомерно подвергаемся. Смотрите сами. Неуклонно снижаются социальные стандарты. Чего стоит только издевательская пенсионная реформа с резким скачком вверх продолжительности обязательного страхового стажа,

что равноценно запредельному повышению возраста выхода граждан на заслуженный отдых.

Отсутствует надлежащее медицинское обслуживание, а реформы и.о. руководителя Минздрава не просто нелепы, но губительны, в связи с чем она заслужила кличку «доктор Смерть». И правда - продолжительность

жизни украинцев сокращается, уровень смертности стремительно растет. Нужно ли продолжать?

Да и вообще, у нас куда ни кинь – везде клин. Вот еще одна задача, важность и своевременность постановки которой нельзя переоценить. Безусловно, Украина просто обязана стать морской державой с мощным военным и торговым флотами. Как говаривала Маргарет Тэтчер, «залог нормальных отношений с соседом, это

хорошая изгородь». Для обеспечения безопасности страны, защиты ее границ нам и правда необходим современный, хорошо оснащенный военно-морской флот.

Нужен и мощный торговый флот (вспомните о нашем преуспевающем пароходстве, уничтоженных чиновным ворьем и правительственными рейдерами),

без которого полноценной экономической независимости стране с ее грузовыми портами не добиться.

К разработке и реализации соответствующейобщегосударственной программы нужно было приступить еще вчера. Но взявшись за эту работу, следует ясно понимать, что строительство новых украинских военно-морских баз (первые шаги в этом направлении с помощью американцев уже пройдены в Очакове), размещение у нас НАТОвских баз того же профиля, организация центров по подготовке военных моряков - всё это, как пить дать, спровоцирует новый виток напряженности в войне с Россией: не исключено, что приведет к очередной попытке экспансии вглубь Украины российских войск.

И это, не говоря о том, что такого рода действия обращают в пустой звук Минские соглашения, хотя, быть может, их время и так уже миновало, и цепляться за тексты, не стоящие в юридическом смысле бумаги, на которой учинены, совершенно бессмысленно. Иными словами, морская программа Украины должна быть тщательно разработана и выверена с учетом всевозможных рисков. Впрочем, мы в любом случае, о чем бы ни шла речь, должны, в первую очередь, принимать во внимание свои насущные потребности, а уж затем, во вторую очередь, -- пожелания союзников и партнеров, возможно, в чем-то не совпадающие с нашими, однако же, не вступающие с ними в неразрешимые противоречия. Только так. И никак иначе. Ведь это алгоритм грамотной международной политики.

Понимая, что Запад хочет воздвигнуть надежный форпост на пути сугубо провокационного дрейфа России в направлении стран Балтии, Грузии и Молдовы, мы, разумеется, содействуя реализации этого плана, не имеем права забывать о собственной безопасности. Пожалуй, хватит. Даже из этого короткого перечня

стоящих перед нами и, стало быть, Порошенко, проблем непреложно следует вывод - идеальному лидеру, который попытается удовлетворить многочисленные претензии внешнего лобби, предстоит одолеть труднейшую головоломку, ибо он должен будет внести в свои решения ряд важных и не всегда бесспорных для

партнеров, но обязательных для нас поправок, защищающих корневые интересы Украины.

Возвращаюсь к нашему гипотетическому фестивалю-2017. Повторяю, главный фильм конкурсной программы еще, как мы установили, снимается, и дай нам Бог, чтобы фабула его для народов Украины, России, Центральной Европы, США и всех жителей планеты, завершилась happy end, хотя далеко не всё,

как вы понимаете, зависит от нас и даже от членов всемогущей Бильдербергской сходки.

Недаром говорят, «человек предполагает, а Господь располагает». Планируя своё житьё-бытье, мы не должны забывать и о том, что нашей матушке-Земле безоглядно чинимые нами безобразия тоже порядком поднадоели, и это в скором времени может закончиться для нас плачевно. Подтверждение тому – пугающий рост частоты и интенсивности природных катаклизмов: цунами, наводнений, землетрясений, извержений вулканов. Предостережения специалистов, старающихся упредить неминуемую, если мы не одумаемся, планетарную катастрофу, отодвинуть, если хотите, час светопреставления, тщательно от нас скрываются, но это не значит, что все вокруг хорошо и нечего бояться.

Конечно, воздействие на сознание людей с помощью технологий нейролингвистического программирования (за сие, не сочтите меня беспочвенным фантазером, происходит) притупляет их бдительность, переключает внимание на иные, менее опасные перспективы роста, маскирует угрозу, но не подсказывает, как ее ликвидировать.

Правда, наиболее продвинутые из землян понимают всю сложность ситуации, в которую попали. Недаром гениальный Илон Маск уже запустил проект полета на Марс, цель которого - поиски планеты, где возможна биологическая, наподобие нашей, жизнь. И это, согласитесь, более чем разумно.

Но предпринятая им попытка материализуется во что-то осязаемое лишь в отдаленном будущем, а мы обитаем здесь и сейчас, и другого дома для нас пока не предвидится. Давайте зададим себе вопрос: как, понимая все вышеизложенное, жить? Что делать? В чем смысл существования в условиях нарастающей обреченности рода людского?

Почему мы, не теряя присутствия духа, даже безмятежно смотрим страшный фильм, участниками которого, на самом деле, являемся сами? Пожалуй, простых, лапидарных ответов на эти вопросы не найти, разве что напомнить себе о том, что есть разные принципы восприятия мира. И один из них, завещанный нам великим и лукавым мистиком Карлосом Кастанедой, есть принцип контролируемой

глупости.

К чему он сводится? Если позволить себе по необходимости максимальную краткость там, где для всестороннего постижения существа вопроса оказалось бы явно недостаточно и продолжительных, громоздких

рассуждений, придется ограничиться поверхностным, эскизным объяснением.

Принципом, о котором мы говорим, утверждается, что все в жизни нужно делать тщательно и безупречно, так, будто от этого безусловно

зависит твоя дальнейшая планида, но притом отчетливо понимая, что ЭТО – всяческая суета, напряженная работа, то, чем ты упрямо день за днем занимаешься, - в действительности не имеет ровно никакого значения.

То есть, отдавая себе отчет о содержании и направленности своих действий, выполняя их в высшей степени осознанно, ты должен смириться с тем, что мира тебе не изменить.

Мы пришли сюда слишком ненадолго, и времени нам отпущено ничтожно мало, чтобы тешить себя надеждой постигнуть сущее, не говоря уже о кардинальном его преобразовании согласно какому-то рациональному плану. Вот тут-то и собака зарыта. Ты обязан изо всех сил стараться изменить мир, зная, что это совершенно невозможно; не ожидая наград, признания, в том числе и фестивальных шумих, действовать ради самого действия.

Это состояние в известном смысле равно самоотречению, отказу от восприятия своей персоны наиболее важным и значительным явлением мироздания, как чувствовала бы себя, позволю себе шутку, зашоренная лошадь, если бы внезапно занялась самоанализом. Возможно, жизнь – путь, который (в философском смысле) никуда не ведет.

Но пройти его нужно с сердцем, испытывая ответственность за свои слова и действия, осознавая свое высшее предназначение и памятуя о том, что процесс порой ценнее результата, что самое жизнь – это и есть главная твоя цель и награда за неустанные труды.

Тут приходит на ум французская пословица Fais се que tu dois, et advienne qui pourra (делай, что должно, и пусть будет, что будет), которую любил повторять Л.Н.Толстой, подчеркивая необходимость для человека безропотно нести груз своего послушания, невзирая на то, что будущее неопределенно и туманно. Ведь в совокупном итоге усилий многих оно рано или поздно приобретет желанные черты.

Хотелось бы верить в то, что, размышляя при людно на столь запутанные темы, я выражался в достаточной степени членораздельно. Но теперь, все-таки, хочу сформулировать в конспективной форме несколько своих житейско-философических, если можно так выразиться, установок в расчете на то, что они в контексте нашего разговора кому-нибудь покажутся полезными и заставят думать.

Предназначение всякого человека – расцветать в неустанном труде, создавая пока неведомую парадигму, в процессе кристаллизации которой значительная часть старого мира будет необратимо взорвана, разрушена. Но то, что вырастет на его месте, то, что мы прямо сейчас взращиваем на унавоженной его останками почве, часто не ведая того, не сосредотачиваясь ни на чем, кроме не осознаваемого акта творения, и станет образом нового, быть может,поразительного мира.

Сработает только что описанный принцип, креативнее и умнее которого и представить себе нельзя. -- Доброта -- это прежде всего то, что поднимает нас на более высокий, чем нынешний, уровень самосознания.

В расширенном понимании слова это - общеполезные, поддерживающие ближних слова и действия. Доброта осознается и выражается божественным качеством взаимных импульсов -- принятия, позволения, не осуждения, прощения, сострадания -- и, возможно, является самым важным мостиком, по которому мы перейдем когда-либо в новую юдоль (захотелось почему-то архаичности). И учтите -- мир не столько нуждается в умных, сколько безмерно страдает от дефицита добрых. -- Используя эти подходы, человек воспринимает мир и свое предназначение в нем как ВЕЛИКОЕ ДЕЛАНИЕ, тяжкий труд и сладкую работу по самосовершенствованию.

Нет ничего актуальнее и важнее традиционного напутствия молитвенников и монахов жаждущим обретения истины - «Желаю вам спасения души». Если неукоснительно помнить об этом, и фильмы нашей повседневности будут иными, нежели тот, что стремительно движется к завершению.

Но если международное сообщество с нашим ответственным, честным и самоотверженным участием не сумеет противопоставить бесконтрольному развитию чудовищных, разрушительных, антидемократических тенденций, принципы контролируемой глупости, а по сути несгибаемое намерение изменить мир к лучшему, виртуальный фестиваль 2017 года может оказаться для нас последним.

А ведь мы, право, заслуживаем лучшего.