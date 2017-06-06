Иллюзии страны ОЗ

Что делают взрослые, когда хотят рассказать детям об окружающем их мире, научить как в нем жить, объяснить правила поведения среди себе подобных, дать им первые представления о добре и зле, но при этом самое главное изложить в доходчивой и доступной форме? Правильно! Придумывают и рассказывают сказки. Недаром именно этот литературный жанр, несмотря на его внешнюю призрачность, мифологичность, издавна считают совершенной, а я бы добавил — порой гениальной формой подачи информации о сущем.

Жаль только, что, взрослея, мы быстро забываем детские сказки и начинаем всему, что надлежит нам знать, учиться вновь. Когда, б не эта странная амнезия, мы могли бы счастливо избежать множества препятствий на своем пути, не делать большинство из тех досадных глупостей, которые упрямо совершаем на пути к иллюзорному прогрессу.

Примеров тому сколько угодно. Но давайте поговорим сегодня об американском сказочнике, классике детской литературы Лаймене Фрэнке Бауме, том самом, который написал несколько замечательных историй о волшебной стране ОЗ с ее волшебником по имени Гудвин. Вспомним, постаравшись на несколько мгновений возвратиться в детство, - Страшилу, безуспешно слоняющегося в поисках мозгов; Железного Дровосека, упрямо разыскивающего сердце, Трусливого Льва, надеющегося где-нибудь найти так необходимую для него храбрость, и конечно же, самого Гудвина, Великого и Ужасного, который с легкостью обвел всех персонажей вокруг пальца. И тогда вновь оценим по достоинству изящество сюжета, которым читателям преподнесен назидательный урок, значение которого невозможно переоценить. Ведь изворотливый проныра Гудвин, дабы внушить всем и всякому, что он на самом деле волшебник, затеял строительство Изумрудного города. Но поскольку изумрудов было слишком мало, он строил его из обычного стекла и для того, чтобы никто не смог уличить его в хитрости, он обязал каждого из гостей постоянно носить зеленые очки, сквозь которые любая стекляшка казалась драгоценным камнем. Он уверил всех, что он настоящий волшебник и только он может выполнить желания героев и даровать каждому все, в чем они нуждаются — ум, сердце, отвагу.

Неправда ли, перед нами потрясающий пример создания иллюзий, когда с помощью достаточно простых средств ( стекло, очки) осуществляется манипуляция сознанием, при которой околдованные Гудвином простаки, начинают воспринимать окружающую действительность так, как это хочется «волшебнику». А ведь отсюда рукой подать до прямого воздействия на толпу (народ, электорат), которую можно повергнуть в ужас, внушить чувство страха, заставить действовать по чей-то указке ; которой не так уж трудно внушить мнение о собственной исключительности и всемогущности.

Так давайте же, рассмотрим через призму этой умной сказки свой День Сегодняшний. Какие иллюзии и кем создаются нынче и видим ли мы окружающее таким, каким оно является на самом деле?

Иллюзия первая: каждый гражданин обладает реальными правами и свободами, обеспечение которых есть главная обязанность государства.

Согласно нашей Конституции, единственным источником власти в Украине является народ; каждый гражданин может участвовать в управлении государством; ему, гражданину, гарантированы разнообразные свободы и права - на жизнь, охрану здоровья, достоинство, достойный уровень существования, отдых, социальную защиту, бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование. Последнее чрезвычайно важно, ибо, с одной стороны, по Конституции, в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь оказывается бесплатно, сеть таких медицинских учреждений не может быть сокращена, государство гарантирует право на бесплатное высшее образование в государственных и коммунальных заведениях , а в жизни, дела в этой области обстоят, как всем известно, иначе. Все эти права гарантированные конституцией, т. е. договором между народом и государством.

Почему это происходит? Быть может, потому, что народ, названный в Конституции единственным источником власти, никогда не участвовал в процессе заключения этого самого договора, хотя такое участие, предусмотренное Основным законом, могло бы реализоваться в виде Всеукраинского референдума.

Представьте себе серьезность межличностного договора, условия которого составлены и подписаны лишь одной стороной. Представили? Это и есть наш случай. С момента образования нашего государства, все варианты его Конституции принимались только парламентом, без всенародного обсуждения. Права, якобы делегированные гражданами государству, передавали не они сами, за них это делала всего лишь мизерная часть общества - законодательный орган страны.

В результате, народ оказался обманутым. Его конституционные права иллюзорны, ибо отсутствует механизм их практической реализации, то есть закрепленной в законе возможность — в случае нарушения таковых - привести в действие для их восстановления государственный аппарат

Посмотрите, что у нас происходит. Мы избираем президента и депутатов, но отозвать никого из них не можем. В угоду МВФ у нас сокращают число медицинских, лечебных, образовательных учреждений, предоставление услуг в которых уже давно не бесплатно; постоянно повышают тарифы на жилье, энергообеспечение, воду, газ. Качество жизни людей ухудшается. Смертность неуклонно растет .

Да что там, многие пункты меморандума Украины с МВФ являются, вообще антиконституционными, поскольку нарушают права граждан, но потребовать у государства их восстановления, противодействия чиновничьему произволу невозможно, так как нет соответствующих механизмов. Не может конкретный гражданин защитить свои права. И одна иллюзия рождает другую,- мол, решение этих сложных задач зависит только от конкретных лиц - президента, народных депутатов, политиков. Только эти «волшебники» могут обеспечить соблюдение наших прав, и дать нам все необходимое для жизни. Но в надежде на эту милость, мы должны избирать этих людей в состав органов власти, наделять их все большими полномочиями, безоговорочно подчиняться их воле , послушно следовать их указаниям и повелениям. Вместо зеленых очков Гудвина на нас напялили очки медийно - сетевые, информационные. С телеэкранов телевизоров и мониторов компьютеров мы считываем информацию о, якобы, существующих в обществе правах и свободах, хотя их там нет и в помине, то есть созерцаем изумрудные стены вместо реальных, а когда находим в себе силы, чтобы стряхнуть наваждение, окружающее предстает нами в таком виде, что мы окончательно теряем веру в то, что народ, и правда является единственным источником власти.

Эта иллюзия создается непосредственно государством и лицами ее возглавляющими.

Следующая иллюзия гласит: каждый из нас - заурядный, маленький человек, от которого ничего в этой жизни не зависит.

Она сродни первой, и цель ее - внушить человеку сознание собственной ничтожности в мире, где он, простой смертный обитает лишь в качестве безъязыкового статиста в пьесе, написанной и поставленной «великими и ужасными волшебниками». Эта унизительная смысловая постановка, эта иллюзия, создается и поддерживается политиками, различными партиями , религиозными конфессиями, государством в целом.

Беседуя со многими украинскими общественными деятелями на тему о возможности проведения всеукраинского конституционного референдума, я слышу одни и те же аргументы против самой идеи этой, на мой взгляд, необходимой акции. Основные из них сводятся к следующему. Украинский народ, в силу своей правовой безграмотности, участвовать в обсуждении таких сложных вопросов не может, ибо не в состоянии разобраться в юридических тонкостях конституционного права. Ему нельзя доверить принятие столь больших, судьбоносных решений. За демагогическими предостережениями явно слышалось: а вдруг они предпочтут тому, что им навязывают, другую модель Конституции, сделают выбор самостоятельно и «неправильно»; дескать, что они (люди) понимают в этих материях?!

Кстати, в такой оценке своего народа оказались на редкость единодушны как представители партий власти так и оппозиционеры. И те, и другие даже не допускают мысли о том, что люди сами должны сделать выбор, что основные положения Конституции - государственный строй, избирательная система, язык, и т.д. - это зеркало их предпочтений.

Даже политики, декларирующие необходимость конституционной реформы, видят процедуру ее проведения по - старинке, через парламент без всенародного обсуждения.

Насколько же нужно не уважать свой народ и каждого гражданина отдельно, чтобы так нагло, агрессивно узурпировать их права?!

Иллюзия незначительности каждого отдельно взятого человека особенно необходима для принятой у нас модели управления народом, так как лишает человека общественной инициативы, возможности реагировать на случаи нарушения своих прав, вызывает в нем чувства уныния, апатии и безысходности. Сегодня, во время войны, мы чувствуем это особенно остро. Ведь уныние - прямой путь к отчаянию, которое считается в христианстве самым страшным грехом. Уныние - это разрушенное самомнение о себе. К большому сожалению, современное общество не ценит личности человека, как таковой; он рассматривается главным образом в качестве потребителя - товаров, услуг, информации, наконец.

И еще важная составляющая часть этой иллюзии - страх. Маленький человек всегда и всего боится (как бы чего не вышло), репрессий со стороны государства и его институтов, так как, повторюсь, у него отсутствует социальная и правовая защищенность. А сегодняшняя церковь ему не очень - то помогает, ведь там где у Иисуса - любовь, у Павла и церкви - страх.

Еще одна из иллюзий : Запад ( или кто-то еще) нам поможет.

Происходящее сейчас в нашей стране нельзя считать следствием чей - то злой воли. Это-это результатом пути, по которому мы шли все эти годы.

Еще с доисторических времен племена, государства, народы были боролись за территории и ресурсы. И вся их деятельность, развитие и движения подчинялись этой задаче. Административная карта мира постоянно менялась, да и теперь изменяется в своих границам, поскольку успех и удача очень переменчивы. Не то, что государства, целые цивилизации возникают и исчезают в небытии, но мотивация их динамики остается неизменной - территория и ресурсы. Особенно ярко это было выражено в минувшем столетии, пережившем две мировые войны, развал нескольких империи, в том числе СССР, возникновение новых государств. И бесконечные войны, практически не прекращающиеся на планете Земля. Государства руководствуются только своими национальными интересами, союзники у них временные, а интересы постоянные. На этом строится вся международная политика.

Так чего это вдруг мы решили, что кто-то крайне заинтересован в нашем процветании; готов делиться с нами своим кровным, всерьез беспокоится о целостности нашей территории? Величайшее заблуждение! Использовать ситуационных союзников в своей игре? Да. Вступать с ними в альянсы для ослабления противника? Да. Рассматривать их как потенциальную торговую территорию, источник дополнительных ресурсов? Да.

Но делать это должен сам народ, эффективно эксплуатируя государственные институты, заботясь о своих интересах, о своей безопасности, обороноспособности, экономике и конечном счете, перспективах выживаемости.

Иллюзия «забугорной помощи», навязанная людям и прочно овладевшая их умами, приносит чрезвычайный вред, так как лишает украинских граждан веры в себя, в способность эффективно, умно преобразовывать свою жизнь собственными силами. Ложное ощущение, что не мы, а какие-то дяди и тети - в Нормандском, Женевском, каком там еще форматах- решают, быть или не быть войне; что наши отношения с соседями должны регламентироваться саммитами семерок, восьмерок, двадцаток и прочих образований, которым, по крайней мере, наш народ полномочий на это не давал, исподволь, незаметно лишает нас будущего. Мы начинаем с надеждой и тревогой смотрим на импортных «волшебников», какое будущее они нам уготовят. Какой результат мы получили от деятельности «импортных специалистов» в качестве украинских министров, губернаторов, советников и управленцев?

Они лишили наших граждан веры в саму возможность демократических и экономических реформ и преобразований в стране, поскольку взятые на себя задачи с треском провалили.

Кстати, эта иллюзия универсальна, не знает ни границ, ни национальной принадлежности. Мировой капитал тратит огромные средства и усилия для ее поддержания. Все мировые средства массовой информации в поте лица работают на его пропаганду. Дескать, мировые лидеры и диктаторы - вот от кого зависит жизнь человечества. Захотят -завтра грянет мировая война и придет конец цивилизации, захотят- наступит новый золотой век. Миллиардов людей в их воображении будто бы и не существует. Нет умных, деятельных знающих людей, которые истово трудятся - поднимают новые города, изобретают революционные технологии, осваивают космос, воспитывают детей и очень хотят жить в мире.

Сознание каждого человека работает на определенной частоте. Изменив ее, мы как бы перенастраиваемся, настроимся на иную реальность. Внедряемые в наше сознание ( и область бессознательного ) иллюзии «страны Оз» - навязывают нам частоту, являющуюся, по определению, деструктивной.

Вспомните еще разок: Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва? Великий Гудвин им ничего не дал, да и не мог этого сделать. Его могущество - созданная им иллюзия, основанная на обмане. У каждого из героев сказки, оказывается, было от рождения все то, чего они, обманутые Гудвином, безуспешно искали. Но узнали они об этом, только благодаря собственной инициативе, своим действиям и поступкам, продиктованными таящимся в каждом из них стремлении к правде, справедливости.

Спроецируйте полученный ими урок на себя. Начните самостоятельно мыслить, откройте людям сердце, позвольте себе в поступках смелость и решительность. Необходимо снять очки, разрушить иллюзии и начать действовать. Каждое действие - это должен быть смелый, обдуманный и осознанный акт. Мир ожидает твоего участия в нем, твоей оценки, реакции, твоей работы по созданию новой реальности.

И знайте, только от нас с вами зависит то, в какой реальности мы завтра будем жить.

Почему в детстве, читая сказки, мы понимаем каждый упрятанный в них намек, смысл каждой поучительной сентенции; чувствуем, что языком волшебных историй с нами говорит само мироздание, а повзрослев, начисто все забываем? Не знаю. Но жить в стране ОЗ не хочу и не буду. Ну, а вы? Со мной или сами по себе? Решайте... Времени у нас не так уж много.