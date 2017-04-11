Человек приходя в этот мир, от первых и до последних дней своей жизни, смотрит удивительный, потрясающий, всегда многообразный и не всегда понятный фильм, который называется жизнь. Череда событий и образов, проплывающая иногда мимо нас, а иногда уносящая за собой, краски и звуки, впечатления, эмоции, мысли - все это очень индивидуально и личностно.





Можно сказать, что каждый человек смотри в свой собственный, единственный в своем роде фильм, участником которого он является. Но вот, что интересно. Всегда этот просмотр сопровождается комментариями и пояснениями, оценкой и советами. И роль этого важного, жизненно необходимого нам учителя и советчика играет наш ум. Это благодаря нашему уму мы даем оценку всему, что видим и слышим, он подсказывает как поступать, кого любить, кому верить, а кого ненавидеть. Он всегда - «голос за кадром». И благодаря ему мы «знаем», что этот цветок прекрасен, океан восхитителен, а конкретное событие является положительным или отрицательным.





Так устроен человек, так он живет и воспринимает окружающий его мир. Всегда рядом находится некто, этот голос за кадром, который все объясняет и направляет нас по жизненному пути.





Человек постоянно находится под воздействием информации внешнего мира. Эти потоки, лавины ежесекундно обрушиваются на человека. Сейчас человечество переживает настоящий информационный взрыв. Количество получаемой информации сегодня, в сотни и тысячи раз больше нежели сто лет назад.





Не справляясь с такой нагрузкой, человек теряет способность концентрироваться и созерцать, наше мышление становиться отрывочным и мы уже воспринимает информацию только так, как ее подают. А подают ее не всегда хорошо. И в результате, права нашего «голоса за кадром» теряются, они переходят из ведения нашего Внутреннего Мира, за его пределы.





Нами начинают управлять и руководить. И используют для этого два приема - некачественная, обильная информация и отвлечение внимания.





Как в свое время человечество подсело на фаст-фуд, пищу быстрого приготовления, совершенно не пригодную к употреблению, вредную, убивающую здоровье человека, так и сегодня нас пичкают информационным фаст-фудом. Большая часть всей человеческой информации - бесконечное дублирование одного и того же с незначительными изменениями. Яркий пример - современные новости, которые все СМИ пересказывают на свой лад.





И одно и тоже событие, передаваемое в России, США или Украине, преподносится по-разному. У людей возникают совершенно разные оценки и реакции, уже чужой нам голос за кадром, поясняет событие, формирует нашу реакцию и направляет наши мысли и действия.





Почему необходимо отвлечение внимания? Внимание - это самый важный инструмент в познании жизни, в умении видеть мелочи и из них создавать объемную реальность.





Если ты внимателен, ты понимаешь, что незначительных и случайных вещей в мире не бывает, твой путь по жизни перестает носить случайный и непредсказуемый характер. Он становиться понятен и управляем.





Ярким примером отвлечения внимания людей от действительно важных и определяющих наше будущее процессов, манипулирования информацией с целью создать необъективное восприятие действительности, создания ложных образов и представлений и сокрытие истинных намерений мировых политиков - служит разворачивающаяся история взаимоотношений Путина и Трампа.





Прежде всего, что изменилось в мире с избранием президентом США Д.Трампа.





Если на протяжении последних лет, в мире существовал один политик, руководитель крупнейшей державы, а именно РФ, чье поведение было непредсказуемо, чьи шаги и действия всегда были неожиданны и внушали опасения ( а зачастую слова и действия мировых политиков являлись лишь реакцией на его слова и поступки), но с избранием Трампа, мир получил второго такого же политика. Два руководителя мировых держав, чьи действия нельзя спрогнозировать. Что может быть хуже и опасней, на фоне и без того растущего чувства неуверенности и неопределенности, которое все больше охватывает человечество. На фоне угроз природных катаклизмов, падения экономики, надвигающегося краха финансовой системы, гуманитарных катастроф и возрастания риска новой мировой войны?





И все же нам предлагают такой сценарий и он успешно осуществляется. Внимание людей отвлекается на вещи второстепенные, нас заливают потоками ненужной информации, формируют искаженное представление о происходящем.





Так, весь мир обсуждает действия сторон ( применение химического оружия в Сирии и бомбардировки американцами ВС Сирии томагавками), пытаясь спрогнозировать дальнейшие шаги. Возможно ли, что в ответ на применение американцами ракет, россияне нанесут удар по Украине? Не начнется ли сценарий военного конфликта между США и РФ, война, так сказать до «последнего украинца» ( поскольку если стороны не договорятся, то военный конфликт будет разворачиваться на территории Украины и за ее счет, а если договорятся, то опять же за счет нашего государства, как разменной монетой между основными игроками, поскольку она необходима Путину в его большой геополитической игре). Не пригласит ли Трамп в союзники Китай для войны с Россией? Не нанесет ли Трамп очередной ракетный удар по какой-либо стране, не поставив даже в известность Сенат и Конгресс? И так далее и так далее. Однако, анализируя действия двух эксцентричных, неуравновешенных и не прогнозируемых политиков, практически невозможно предугадать их дальнейшие шаги. Поскольку мотивацией этих людей являются не государственные интересы, не общечеловеческие ценности, не вопросы мировой безопасности и стабильности, а только личные непомерные амбиции и личное Эго.





И мало кто задается вопросом, что же лежит в основе, на глубине происходящего.





Голос за кадром упорно внушает нам, что мы смотрим лишь увлекательный фильм, и после его окончания, мы спокойно встанем со своих мест и пойдем домой. Нас не должен беспокоить его финал, нас это не касается и у нас все хорошо.





Факты же, которые должны получить огласку и стать предметом серьезного обсуждения и анализа умело скрываются.





Приведу следующий пример. В огромной статье двух британских журналистов Майклом Кроулом и Джеймсом Манном в «The Guardian” ( Россия вновь обманывает мир), обнародованы фотокопии инвойсов, доказывающие, что Россия в декабре 2016 года поставила в Иран конденсаторы ТКН «Энергия-С». Груз был поставлен в гуманитарных целях, а именно для компенсации энергетических мощностей для населения Ирана, после остановки блока атомной станции по техническим причинам. Четыре коллоидных блока, весом каждый по 18 тонн, были привезенные в Бушер. Миссия вроде бы благородная. Но британцы в статье пытаются объяснить миру, что же на самом деле представляла собой эта российская «гуманитарная поставка» и приводят интересные факты.





Для начала немного истории. В 1968 году американцы Кристофер Сандерс и Коуди Уорд, теоретически обосновали возможность создания «квазиморфного анабиоза». Скажем так - это возможность не только разгонять электроны, но и сохранять приобретенную ими энергию, что означает создание электрических аккумуляторов нового типа. Бесконечные запасы энергии и полная энергетическая свобода для городов и целых стран. Ученые всего мира бросились разрабатывать эту тему. Посыпались гранты и щедрое государственное финансирование. Но время шло, а воплотить теорию в практику не удавалось. В 1979 году изыскания прекратили французы, затем англичане, итальянцы и бельгицы, и наконец в 1989 году проект закрыли американцы.





Но в России, в сосновом бору между Кемерово и Мариинском, над гиперактивными электронами продолжали трудиться ученые из КБ Смирнова, в академическом городке Ангорск-7. Смирнов был учеником академика Курчатова, отца советской атомной бомбы и его КБ успешно пережил перестройку и уже при Путине получил неслыханное государственное финансирование. Ссылаясь на экс шефа немецкой внешней разведки Герхарда Штромма, британцы заявили, что научные изыскания русских увенчались успехом. В 2007 году был успешно закончен цикл испытаний, а в 2008 году построили первый промышленный образец. Право распоряжаться конечным продуктом получило общество с ограниченной ответственностью «Энергия Прим» ( друг и сподвижник Путина господин Олег Гаврилов). Комплекс получил название «Оптимизатор-С-1». Поскольку для их работы необходима вырабатываемая электроэнергия, их стали размещать на ГЭС. Уже в 2010 году они были установлены на Красноярской, Сургутской, Экибаcтузской и Богучанской ГЭС. В 2012 году был создан «Оптимизатор-С-2». Зона российского ООО «Энергия Прим» уже не ограничивается пределами самой России. По мнению британцев, интерес российских бизнесменов из президентского пула к энергетическому сектору Украины связан именно с этой темой ( российским бенефициарам принадлежат контрольные пакеты украинских облэнерго). И вполне возможно, что уже сегодня украинские турбины наполняют коллоидные запасы российских оптимизаторов.





А в чем же угроза. Британцы опираются на исследования ученых пишут, что производимый российским оборудованием световой поток — условно говоря «мертвый». Свет, производимый гиперактивными электронами, попадая на растения, не вызывает превращение световой энергии в химические реакции. Попросту говоря, растения под таким светом не растут и не развиваются, а погибают. Французские ученые в конце 70-х прекратили исследования. После того как стало очевидным, что в результате действия лучей неполного спектра, резко активизируется патогенная флора и наблюдается всплеск заболеваний у животных. И следовательно, представляет угрозу для жизни людей. Показательна статистика заболеваний и смертности в РФ в тех областях, где были установлена аппаратура ООО «Энергия Прим», увеличение в 2.7 раз. Головные боли, мигрени, расстройства, обострение хронических заболеваний, значительный рост раковых болезней.





Британцы пишут, что мир столкнулся с угрозой, ни о характере, ни о потенциале которой ничего не известно. А что будет, если в результате утечки, все электроны, находящиеся в конденсаторах, привезенных в Иран, придут в состояние одновременной активации. Или хуже того, активацию устроят намерено. Мощность взрыва хотя бы одного из «мирных конденсаторов» будет такова, что Ближний Восток перестанет существовать географически.





Не удивительно, что первыми такой перспективой обеспокоились израильтяне, затребовав консультации с американцами. И собственно тогда проблема поставки российских конденсатов привлекла к себе внимание.





Для американцев проблема в том, что в Вашингтоне не известны детали той технологии, частью которой являются российские конденсаторы. Вопрос о бомбардировке объектов Ирана отпадает. У России может наступить звездный час, а Трамп оказался в незавидном положении. Россия защитила своего партнера от военных угроз. Пока многие радовались, что в мире исчезает зависимость от российских углеродов, Запад вполне реально может подсесть на новую российскую энергетическую иглу.





Можно было бы все изложенное в статье британцами отнести на их фантазии или упрекнуть их в некомпетентности, если бы ни то обстоятельство, что 28 марта 2017 года сенатский комитет по вопросам безопасности Конгресса США проголосовал за создание следственной комиссии по факту поставки в Иран российских конденсаторов ТКН «Энергия-С».





Я привел в качестве примера эту статью вовсе не для того, чтобы убедить читателя в правдивости изложенного, или в обратном. Это попытка обратить внимание на то, что многое от нас утаивается, камуфлируется, делается малозначительным и не важным. А напротив, события и действия, не заслуживающие внимания, подал ли на пример Трамп руку Меркель, обсуждаются неделями.





А что по сути изложенного. Приведу слова Киссинджера, который еще в 70 годах кратко изложил мировую стратегию Д.Рокфеллера: «Если вы контролируете нефть, то вы контролируете целые страны; если вы контролируете пищу, то вы контролируете народы; если вы контролируете деньги, то вы контролируете весь мир». Рокфеллер пытался контролировать через Трехстороннюю комиссию, Бильдербергский клуб, ВОЗ, МВФ, банки весь мир. Фонд Рокфеллера совместно с ВОЗ финансировал создание специальной противостолбнячной вакцины, которая ограничивала численность населения, а через корпорацию «Monsanto Company» создавал генетическое оружие. Благодаря его проекту «Золотой Рис», сегодня 90% соевых и 80% кукурузы, выращиваемой в США генномодифицированы. Вся система контроля строилась на контроле углеродов, пищи и финансов. А теперь представьте, что из этой связки выпадут углероды. Разрушиться вся система контроля. Будет утрачено мировое господство одной группы лиц.





Именно сейчас существует большая вероятность такого сценария. И лидеры мировых держав это понимают, и их борьба обострилась до критической отметки. Посмотрите, как изменилась их риторика и их действия. А голос за кадром, за кадрами происходящих событий, вещает нам, что все хорошо, отвлекает наше внимание на развлечения, на прелести потребительского образа жизни и получения всевозможных удовольствий.





Но подумайте вот о чем. Наше сознание заточено на восприятие сигналов внешнего мира. И у нас достаточно инструментов для восприятия: органы слуха, зрения, осязания и обоняния, вкуса. Но для созидания есть только одно - это сознание человека, его страсть, его мечта, потребность создавать новое, изменять мир, его единственный инструмент называется Внутренний Мир.





Каждый из нас владеет бессметным сокровищем - целым миром. Каждый человек может сказать - это мой мир! И каждый человек должен сказать себе « Я есмь тот, кто Я есмь».





Никто не вправе навязывать другому свою волю, помыкать и управлять другим. Голос за кадром, это должен быть наш собственный голос, который повествует нам происходящее и рисует картину мира. Человек должен быть свободен в своем пути, в своем выборе. А свобода - это право и возможность. Право у нас есть, а возможности лишают. Вспомните, наша Конституция предусматривает многие права. Право на труд, образование, бесплатную медицину, отдых, достойную жизнь. А какие есть возможности реализации этих прав? Что нам может предложить министерство здравоохранения, или если точнее сказать «здравозахоронения»? Или министерство образования? Отсутствие лекарственных препаратов, сокращение медицинских учреждений, повышение уровня смертности, сокращение учебных заведений и учебных программ? Мы имеем право - избирать, но лишены права отзыва избранных депутатов. Народ является источником власти в стране, но лишен возможности контролировать власть. Земля в государстве принадлежит народу, но вопрос о ее продаже решает не народ, а МВФ. Отсутствие возможностей для реализации прав и свобод граждан в нашей конституции, это характерная черта тоталитарных режимов, в данном случае советское наследие и без конституционной реформы, без всенародного конституционного референдума не обойтись. Именно народ должен сделать выбор, в каком государстве ему жить, какому государству доверить свою безопасность и свою жизнь.





Свобода, право, возможность - это не просто общие слова, это и есть наша жизнь. Мы строим свою жизнь исходя из свободы выбора, предоставленных нам прав и установленных возможностей. А за свою свободу нужно бороться, всегда и не переставая. Нужно быть последовательным и безупречным в своем намерении всегда быть свободным ЧЕЛОВЕКОМ, имеющим право быть счастливым в этой жизни.