

Мы с вами живем в удивительно интересное и трагическое время. Старые парадигмы общественного устройства человечества осыпаются как карточные домики. Мир стремительно идет к концу капитализма. От последнего не так много и осталось: рынка практически уже нет, есть глобальные монополии; политика превращается в комбинацию административной системы и шоу-бизнеса, деньги потеряли ряд функций и перестали быть деньгами.

Рушится институт закона, его словесное изложение полностью оторвано от реальности. Посадить или оправдать можно любого человека, все зависит от манипулирования законом. С помощью запретов и ужесточения законодательных механизмов в современном мире уже ничего нельзя сделать.

Институт государства ищет новые формы управления народом, так как люди не хотят больше подчиняться кому-то, кто будет управлять их судьбой, они хотят проявлять собственную инициативу.

Институт брака распадается. Стали допустимы однополые браки, при этом им разрешено усыновлять детей. Мужчина и женщина уже могут не жить вместе, женщина способна защитить и обеспечить себя самостоятельно.

Мы становимся свидетелями масштабного процесса поглощения, когда мировая финансовая группа заявляет претензии на мировое господство. Их цель - установление мирового хаоса, с последующим уничтожением института государственности, установление единого мирового порядка в лице сформировавшейся финансовой элиты.

Обладая колоссальным потенциалом воздействия на сознание людей, финансовые властелины мира довольно успешно пока что реализуют свой сценарий.

Для осуществления контроля над разумом, глобальной экономикой, религией, военной техникой и средствами массовой информации были созданы специальные организации. Это Международный валютный фонд, Федеральная резервная система, Бильдербергский клуб, Римский Клуб, спецслужбы, Национальные академии наук и другие.

Для этих целей используются различные способы массового порабощения человечества, среди которых низкий уровень образования в сочетании с постоянной идеологической обработкой; мировая финансовая, денежная система; страх порожденный религией, страх порожденный государством и его органами быть наказанным или убитым, спекуляции на личных потребностях человека, таких например как секс.

Так, например система образования, а точнее система промывки мозгов. Сегодня цель школы, не вырастить думающего человека и созидателя, человека - Творца, а сделать из него исполнителя и потребителя. Детям в головы как гвозди вколачивают «очень важный культурный контент», который кто-то, когда-то изобрел. А изобретает этот контент мировое академическое братство, все эти национальные академии наук, которые имеют статус государственных организации, вырабатывают единую стратегию поведения в мире и единую научную парадигму, стержнем которой является не раскрытие закономерностей Бытия, а «научное» прикрытие всех неблаговидных деяний власть имущих в глазах общества.

Детей учат, не думая запоминать и не сомневаясь слушаться. Из них делают винтиков социальной системы. Детей программируют в исполнительских целях, в результате чего их индивидуальный творческий потенциал атрофируется.

А ведь наша жизнь, наш мир, на самом деле, куда более играющий радостный. Для ребенка, который пришел в мир, жизнь - это игра. И он должен играть. Играть с первого по последний класс школы, дальше должен играть в институтах и университетах. Играть в жизнь. Именно в игровых формах создается человек творец. И самыми успешными людьми являются именно те, которые выбрали такой жизненный путь. Это великие люди и гении, это двигатели прогресса.

Следующим инструментом порабощения человека является финансовая система. Она скрытно поработила наш вид и использует людей в качестве валютных рабов. Человек работает практически целый день в скучных и угнетающих условиях, но практически единственным мотивом для продвижения по работе является увеличение зарплаты. Это было тщательно разработано, потому что человек, который постоянно тяжело работает и находиться на грани» из-за нехватки денег, никогда не будет иметь время для самообразования, самоанализа и духовного пробуждения.

Все самые большие проблемы человечества кроются в финансовой области: войны являются прибыльными, болезни прибыльными, разграбление Земли выгодно, человеческое рабство и бесчеловечные условия труда выгодны.

Мировая финансовая элита не просто зарабатывает деньги, это было бы довольно примитивно и неинтересно. На денежной купюре США изображено всевидящее око, находящееся на вершине пирамиды. Символ, обозначающий мировое господство. Интересно не просто получить все деньги, результаты чужого труда, а сделать всех людей рабами. Им не нужны образованные люди, которые способны к критическому мышлению и имеют духовные цели. Им нужны покорные «роботы», лишь способные управлять машинами и поддерживать систему в рабочем состоянии.

Наши лидеры развращены деньгами, и всеобщая миссия человечества на Земле также подменена деньгами.

Об этих и других способах порабощения человечества и сценариях, составляемых мировой финансовой элитой можно говорить долго. Вопрос в том, есть ли альтернатива такому сценарию «новых темных времен» и что сейчас мы можем сделать?

Сейчас вера человечества висит на волоске, поскольку контроль спрута над человечеством распространяется все шире и шире. С одной стороны мы находимся в шаге от нашего полного порабощения, с другой стороны, мы могли бы легко разрушить пирамиду их власти, объединившись против обмана с их стороны и осуществив мирную революцию в умах, сердцах и душах людей.

Земля - это саморазвивающаяся платформа, обладающая наряду с разумом отдельных людей всеобщим коллективным разумом. Мы сами в состоянии конструировать свое будущее, сами в состоянии творить свою жизнь. Вера в себя и оптимизм - это состояние души сильных и цельных людей, умеющих не просто менять обстоятельства, но создавать их. Это нелегкий, и в то же время радостный труд, часто наперекор судьбе.

Каждый человек хочет быть счастлив. Но мы никогда не будем счастливы в играх, создаваемых другими. Нам нужны собственные сценарии жизни. Почему человек несчастлив, потому, что не вложил свою персональную творческую силу, кровь, пот, талант в свою мечту. Учитесь сами и учите своих детей создавать свой собственный, осознанный мир. Это и есть новая парадигма нашего будущего, которое мы можем создать.

Главное сегодня - не дать реализоваться темному сценарию и оказать сопротивление глобальному курсу на варварское сокращение население планеты, разрушение государства, семьи, образования, здравоохранения. Каждый человек должен задаться вопросом, готов ли он принять уготованное ему кем-то будущее, или он будет создавать его сам.

Наш мир уже не будет таким, как был. Старые парадигмы перестают работать. Все больше людей просыпается и мир становиться многоликим, фрактальным, проявляя через людей свою творческую, созидательную суть. Пусть это еще не очень видно, но процесс уже пошел.

Просыпайтесь, осознавайте, кто вы и зачем пришли на Землю. Не нужно бояться будущего, его нужно создавать. Нет смысла удерживать волну современности - ее просто нужно оседлать.

Человеку необходима вера, вера и еще раз вера. Вера в себя и свое будущее, будущее наших потомков. Необходимо выбросить из сердца ненависть и злобу, которые привели нас в сегодня. Эти чувства основная питательная среда для тех, кто пытается управлять нами. Инструменты познания мира и его созидания - любовь и сострадание.

Мир изменяется, и он уже никогда не будет таким, как прежде. Он будет таким, каким его создадим мы с вами.