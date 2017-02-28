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Запрос на справедливость
28.02.2017 11:38
Часто ли вы задумывались над тем, что необходимо человеку в первую очередь для того, чтобы комфортно жить в обществе других людей. Получая удовлетворения от своего труда, своей деятельности, творчества, от взаимоотношений с членами своей семьи, радоваться от общения с другими людьми, мужчинами, женщинами, принимать участие в жизни общества и государства, быть уверенным в своем будущем и будущем своих потомков?
Чего бы вы желали в первую очередь, что есть для вас особенно важным?
Какое качество всякого человека по отношению к другим людям, особенно ценится?
Да, это справедливость.
В справедливом человеке всегда есть мораль и добродетель. И в отношении с другими людьми, знакомыми и незнакомыми, родными , друзьями и недругами. И по отношению к обществу и его институтам, государству. Именно справедливость помогает нам держать наши чувства, и в первую очередь благоразумие и мудрость в равновесии и гармонии.
Исходя из чувства справедливости, формируется реакция человека на добро и зло, в том числе и на добро и зло общественное.
Но справедливость, это не только качество присущее человеку. Это и принцип любой власти, это по сути «душа» власти. И когда он работает, когда граждане видят справедливость государственного устройства, у них рождается единодушие и стремление к достижению общих целей.
Правовая справедливость-это обязанность власти, которая превыше любых ее намерений и устремлений.
Когда эта «душа» утрачивается, когда монополия государства на власть, силу и финансы вызывает у граждан повалить такой режим, - происходят революции.
Революции необходимы для того, чтобы установить справедливость и вернуть каждому права и свободы на собственное волеизъявление в управлении государством.
Но в развитых демократических обществах, возможны другие способы восстановления справедливости, например путем выборов.
Трамп реализовал запрос Америки на справедливость. При правлении Бушей и Обамы, жадность и ложь в стране достигли максимума, бедные обеднели, богатый «один процент» забрал себе максимальное количество общественного достояния, «независимые» медиа изоврались и обслуживают элиту. Трамп сказал американцам нечто такое о справедливости и «Сделать Америку великой опять»,что при полном проигрыше в медиа и СМИ, его сообщение дошло до граждан и он получил их поддержку.
А что же у нас? Каков запрос общества на справедливость и какие пути его удовлетворения?
Существующая в стране несколько десятилетий монополия власти, представляющая собой олигархическое объединение кланов, достигала несколько раз точек кипения, что вызывало возмущение народа и дважды перерастало в специфическую, «украинскую» форму революции - Майдан. Специфика этой формы заключается в том, что основной движущей силой в ней выступают скорее граждане, недовольные режимом, нежели профессиональные политики, организующие массы на политическую борьбу.
Наши Майданы не смогли принести ощутимых результатов в главном вопросе-восстановлении справедливости, поскольку не были соблюдены основные условия этого процесса.
Так, очень важно, чтобы меры по обеспечению правовой справедливости опережали все другие правительственные акции, направленные на рост экономического благосостояния населения и государства. Ни одна реформа не имеет успеха, если ей не предшествует череда мероприятий, направленных на искоренение прошлых преступлений и предупреждения новых. Только после этого власть может рассчитывать на поддержку граждан.
У нас же, каждый раз происходил переход власти от одного олигархического клана к другому, менялось лицо власти, но не менялась ее суть.
Поэтому не работают реформы, качество жизни граждан ухудшается, государство не в состоянии выполнять свои основные функции - обеспечение внутренней и внешней безопасности. Все это вызывает у народа еще большее недоверие к власти, отсутствие надежд на будущее. Для молодого поколения сложно планировать свое будущее, при отсутствии понятных перспектив и социальных лифтов. Отсюда проблемы демографические.
Не остались в стороне и дети. Группы смерти, типа «Синий Кит» находят благодатную почву для идей суицида, поскольку отсутствие мечтаний о будущем у детей, невозможность жить в мире, полном невзгод и лишений, вызывает у некоторых детей желаний поскорее уйти из этого мира.
Наша власть пошла еще дальше в своей борьбе за силу и финансы, она перенаправила борьбу народа против управленческой монополии и несправедливости, борьбу лишенных власти против власти, на войну. Войну, которая уничтожает наше государство.
Наш народ в настоящее время испытывает огромную жажду, неудовлетворенную потребность в справедливости. Каким образом, каким способом он попытается восстановить ее, мы увидим в ближайшее время.
Дай Бог, чтобы при этом люди следовали мудрости и благоразумию, а не ненависти и жестокости. Чтобы чувство справедливости, к которому стремятся люди, каждый человек, жило в них самих.
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