Украинский выбор. Перезагрузка

Украина является одной из наиболее коррумпированных стран мира. В обнародованном в декабре 2013 года индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) Украина находится на 144 месте среди 176 стран.

Эту позицию страна делит с Камеруном, Нигерией, Центральноафриканской республикой и Папуа Новой Гвинеей. Это худший рейтинг среди европейских стран.

Но насколько это важно сегодня, спросите вы, зачем отвлекать внимание читателя от важнейших для нас событий, происходящих в Киеве, на Евромайдане. Сегодня, когда наиболее актуальным является вопрос «Что будет дальше?», когда мы ожидаем ответа на этот вопрос, а мир ожидает ответа от нас.

Определите важность этой темы сами.

Как следует из энциклопедических словарей, к оррупция происходит от латинского слова «corruptio», которое означает порчу, развращение. Коррупция - это социальная коррозия, которая разъедает государственную власть и общество. Как определено в одном из документов ООН (Справочный документ о международной борьбе с коррупцией) коррупция - это злоупотребление властью для получения выгод в личных целях.

Уровень коррупции в Украине, подтвержденный международными рейтинговыми агентствами, стал угрожающим и представляет угрозу национальной безопасности. Коррупция подрывает экономические основы государства, блокирует приход иностранных инвесторов, провоцирует недоверие населения к власти, создает негативный международный имидж Украины, способствует росту организованных преступных групп.

Коррупция оказывает влияние на формирование органов государственной власти, судебной системы. На должности назначаются лица не в зависимости от деловых качеств, а исходя из родственных связей, личной преданности или по принципу землячества.

При формировании представительских органов власти, с помощью коррупции осуществляется подкуп кандидатов, членов избирательных комиссий, происходит нелегальное финансирование избирательных компаний, фальсификация результатов выборов.

В итоге, к власти приходят лица, которые не делегированные избирателями, или лица, которые не должны занимать государственные должности по своим деловым и личным качествам. А значит, речь идет о незаконном присвоении власти. В результате, к власти приходят коррупционеры, в том числе, представили криминальных группировок с целью незаконного личного обогащения, уклонения от ответственности, преследования оппонентов.

Действия таких коррупционных политиков направлены на то, чтобы любой ценой остаться у власти, для чего они привлекают правоохранительные органы в качестве средства политической борьбы.

Коррупция также влияет на реализацию внутренней и внешней политики. Так, если правящая верхушка попадает в политическую зависимость от руководства тех государств, которые проинформированы о коррумпированности отдельных руководителей высшего уровня, возникают проблемы при подписании международных договоров, инвестиционных соглашений, получении кредитов, часто действия таких государственных руководителей приносят ущерб интересам государства.

Остановимся, уважаемый читатель. Не возникло ли ассоциаций с происходящими сегодня событиями? Нет ли предположения, что именно усиление коррупционных процессов в нашем обществе, в их угрожающих масштабах, стало причиной выхода людей на улицы?

Тогда может быть вопрос «Что будет дальше?» следует сменить на вопросы «Почему это стало возможным?» и «Что делать сейчас?».

Если подвести итоги трех последних лет, с точки зрения жизни нашего государства, очевидным является нарушение принципа разделения властей, основополагающего принципа существования любого государства. В результате коррупционных принципов назначения на должности в органы исполнительной и судебной власти, проведения выборов в законодательный орган с использованием коррупционных механизмов, в нашем государстве реально действует лишь исполнительная власть (что является признаком тоталитаризма).

Судебная власть, основной задачей которой является объективное и не предвзятое рассмотрение споров между гражданином и государством, с целью защиты их прав, почти полностью утратила свою самостоятельность и соответственно возможность выполнять основную функцию. Это стало возможным в результате замены руководства всех судов страны на «удобных судей», а также в результате ручного управления всей судебной системой группой лиц, представляющих интересы руководства исполнительной власти страны.

Законодательная власть из выборного, представительского органа, превратилась в большинстве своем в сообщество назначенных за деньги граждан, целью которых является не законотворческая деятельность, а обслуживание интересов исполнительной власти за лояльность ее к себе.

Соответственно под задачи управления страной посредством лишь исполнительной властью, были осуществлены кадровые изменения во всех силовых структурах на «преданных людей».

В результате такой тотальной коррупции, государство, а точнее весь государственный аппарат, вместо того чтобы бороться с коррупцией, стал на ее защиту, как основного принципа своего существования.

Что же стало причиной того, что наши граждане забыли основной закон и правило существования государства . Государство было и существует как общественный договор, по которому люди учредили государство, и каждый отдельный член отказался от своих естественных прав в пользу государства, а взамен получил гарантии соблюдения права на жизнь, права на свободу и собственность, соблюдения безопасности и общественного порядка.

А причина этому СТРАХ. Когда каждый отдельный человек живет в страхе перед государством. Когда весь народ находится в страхе. Страх потерять собственность, свободу, жизнь.

Страх возможен и особенно силен тогда, когда человек живет не руководствуясь моральными и нравственными принципами, когда в нем нет веры ,когда он глух к голосу своей совести. Когда эгоизм, алчность, гордыня являются жизненными ориентирами. Когда интересы общества, патриотизм становятся пустыми словами.

После развала СССР, создавая государство Украина, население нашей страны отказавшись от советской идеологии не смогло четко определить и сформулировать основные постулаты идеологии нового государства, национальную идею, как ориентир движения нашего общества.

Образовался в определенном смысле идеологический вакуум, жизнь без веры, жизнь без надежды, жизнь без любви.

Что же происходит сейчас? Почему многие утратили страх и решили потребовать у государства выполнения условий общественного договора, потребовать невзирая на угрозы для своего здоровья, своих жизней, невзирая на смерть?

Сильнее смерти может быть только вера. Та которая не требует доказательств и идет из сердца.

Вера в себя, вера в правду, вера в бога. В того бога, который внутри нас, которого мы не всегда слышим и часто называем своей совестью. Вера делает человека человеком. Вера делает человека бессмертным. И тогда отступает страх. Он уходит и человек становиться свободным.

Это лучшее что человек может испытать за свою жизнь. Свобода во имя добра, во имя жизни.

Сейчас самое главное, чтобы люди которые обрели свободу, не забывали , что в сердце не должно быть места ненависти, злобе, мести, коварству. Лишь чистота помыслов, слов и дел, являются гарантией того, что они не превратятся из борцов за правду в тиранов.

Мы не враги друг другу. Мы одна большая семья, которая должна научиться жить в мире и согласии. А для этого необходимо сострадание. Следуя подвигу Святителя Иоанна Шанхайского чудотворца, который «Возсия молитвою Твоею, совершил еси неисполнимое, о добрый Пастырю, и склонил власти мирские сострадати о людях Твоих», мы должны проявлять сострадание к другим и склонять к состраданию к нам.

И каким будет ответ на вопрос, «Что будет дальше?» зависит от нас всех. Извечный бой добра и зла.

И мы в центре этого сражения.

ВАЛЕНТИН ПРОДАЕВИЧ, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук.