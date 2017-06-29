Внутрішня та зовнішня політика: Погляд України VS Погляд з-за кордону

Доступ до інформації - право, доступ до правдивої інформації – необхідність, доступ до першоджерел – необхідність для формування адженди внутрішньої та зовнішньої політики держави.



Наші співвітчизники звикли до постійних # перемог та # миздобули будь-якої влади, що розповсюджується через ЗМІ. Традиційно, пізніше чи раніше, спливають на поверхню факти, які скоріше стають свідченням прикрашання результатів політики.

Якими очима дивитися на політичну ситуацію в країні: іноземними чи вітчизняними ?

Цікава річ, що іноземні висновки один в один співпадають з повсякденним відчуттям пересічних українців, які в свою чергу, ніяк не знайдуть підтвердження свого життя-існування у політичних спічах, виступах на круглих столах, конференціях українського політикуму, який має казати про реальну ситуацію, визнавати ситуацію, робити висновки, каятися. Однак, виходить, що усе навпаки, іноземці бачать і кажуть про той стан речей, який є простим життям в Україні, а від внутрішнього виробника інформації чуємо #миздобули.

Звернемося до статистики (інформації), яку сьогодні було презентовано на конференції «Україна-ЄС: інтеграція у мінливому світі 2017».

Погляд з-за закордону визначає три головні проблеми зовнішньої політики в Україні: Погляд з України , що визначає три головні проблеми зовнішньої політики:: 1. Внутрішня політика - проведення реформ та подолання корупції; 1. Відсутність системності стратегії та пріоритетів 2. Конфлікт з Росією 2. Слабкий дипломатичний корпус 3. Відсутність Стратегії зовнішньої політики – постійна неоднозначність у відносинах з ЄС та НАТО. 3. Агресія РФ проти України

В продовження обговорення погляду закордону, іноземними експертами також включено питання залежності від підтримки Заходу – Україна самостійно не виділяє коштів на власний розвиток культури, освіти і т.д. Також, наголошено на проблемі недостатньої кількості кваліфікованих кадрів.

Як видно з простого порівняння, пріоритети визначені вітчизняним політикумом, ніяк не співпадають з визначеними іноземними експертними організаціями. Вітчизняний погляд не вбачає необхідності проведення якісних змін у різних сферах (освіта, культура, інформація та ін.). Закордон бачить «конфлікт з Росією», Україна бачить «агресію РФ проти України».



Погляд України не бачить проблеми в корупції.

Певно, треба більше поміркувати, чому в аудиті зовнішньої політики України, номер один для закордону є саме



внутрішня політика ?

Відповідно до результатів презентованого дослідження, на питання до українців «Хто або що асоціюється з Євросоюзом для вас сьогодні?», найбільше відсотків:

1. Цивілізованість, культурні цінності, відсутність корупції, європейські стандарти, стиль життя.

2. Збільшення можливостей особистого розвитку, краще соціальне забезпечення

3. Вища заробітна платня, вищі пенсії

Виникає коротке запитання – що сьогодні заважає вкладати ресурси для досягнення святої для українців трійці мрій. Усе це залишиться мрією, бо ми не ЄС чи ще десь?

Як же бути, якщо сам Хьюг Мінгареллі сьогодні сказав прямо : аджендой на сьогодні не є вступ України до Євросоюзу, адженда на сьогодні це політична асоціація та економічна інтеграція України.

Це сюрприз ? Знову ж не для іноземних партнерів. Можливо, це сюрприз для багатьох українців, які через виступи політиків чують про # перемога.



Якось незручно, щоб чули правдиву інформацію, бачили статистичні дані.

І далі продовжує пан Мінгареллі : «Для процесів асоціації та інтеграції необхідно 6-7 років, якщо ми оптимісти, але, якщо ми реалісти – більше.»

Як так ? А мені у відповідь: « це знає і диванний експерт! ».

А чи знає про це українець, там, за вікном ?

І далі пан Хьюг надихає : « ваш вихід на арену – це освіта, програми обміну, вивчення мов. Вражає, у вас є люди, які краще розмовляють англійською, ніж я – француз італійського походження. Будьте креативними, виходьте на арену з ідеями».

Є такі люди, що хочуть вийти на арену, знають з чим виходити, але нема соціальних ліфтів, а також просто нема грошей, просто для нормального життя, не говорячи вже про просто побачити світ, використати той # безвіз.

Що подобається Послу Америки в Україні і як це пов’язано з



внутрішньою і зовнішньою політикою в Україні ?

«Подобається в моїй роботі мандрувати Україною, спостерігати настрої людей. Відзначаю розчарування в українському майбутньому: корупція, пошук кращого для дітей, пошук виходу. Отримаю питання, «коли це закінчиться ?». Обговорювала мої спостереження у Вашингтоні»

Цікаво, що під час виступу пані Посла, виплили на поверхню ще додаткові деталі тем, що обговорювались у Вашингтоні. Зокрема, правовий захист, захист інвестицій та інших прав. Слабкість судової системи, недовіра до судової гілки залишається. Американські експерти намагаються надати рекомендації для кандидатів до Верховного Суду, але кандидатів не виявилось. Кандидати не проходять етичну перевірку.

Мені аж шкода стало американців, особливо після слів Посла «ми маємо надію».

Як ще можна відобразити внутрішню і зовнішню політику Україну ?

Іван Міклош у своєму виступі порівняв Україну, як команду, що нарешті бере участь в Олімпійських Іграх. Одразу зазначив: «у цих іграх, і в наступних Україна нагород не отримає, просто поки бере участь і це вже плюс»

Олімпіади це звичайно добре.

Елементарно, що впихують люди у свій живіт замість їжі ? А пенсії п’ять років зажали індексувати? А податок з пенсій? А тарифи непомірні ? А померти і похоронити – куча бабла і т.д.

Олімпіади ! Це плюс в квадраті .

Продовжуючи, пан Міклош зазначив, що Україні необхідно більше працювати над комунікацією, презентувати, що вже зроблено. От, наприклад, у Словаччині не знають про це. Англія зараз виступає як незалежний гравець, і от маємо поїхати до Лондона і презентувати себе, свої досягнення також як незалежний гравець.

У рядах поряд кажуть, це питання до мінстець, а гугл на запит «мінстець» каже, що є Міністерство інформаційної політики України , ще у стрічці новин «президент наградил орденами депутатов, которые голосовали за расстрел 16 января»

На заході, який сьогодні відбувся, передбачені запитання до спікерів.

Одне із запитань до пана Хьюга Мінгареллі: що отримає Євросоюз від співпраці з Україною ?

Відповідь: «Україна – країна, яка має найбільшу територію, численність населення, чудову землю» .

Запитувач, попросив конкретизувати.

Конкретизована відповідь пана Мінгареллі викликала сміх у залі: «Як бачить Євросоюз та що знає Євросоюз про Україну - Чорнобиль, війна, проституція».

Далі були інші запитання .

Чим цінний сьогоднішній захід – почути пряму мову від уповноважених представників ЄС, Сполучених Штатів Америки.

Розуміючи реальний стан справ, тверезо оцінюючи внутрішню та зовнішню політику ми зможемо спланувати реальний план дій і досягти реальних перемог.

Ми заслуговуємо на правду !

P . S . відповідно до статистики, результатів дослідження, опитування, що були презентовані на конференції # UAandEU 2017