Калічити дерево - "разруха в головах"

Весна прийшла, дерева квітують, писанки готують, прибирають подвір"я і сади.

В Україні десятиліттями йдуть за нашими традиціями, які не перестають хвилювати як молоде покоління українців, так і іноземців з усього світу.

"Вишиванки з орнаментами продовжують бути зірковим трендом в усьому світі" - констатувала дизайнерка Оксана Караванська на ювілейному Київському безпековому Форумі.

Звідки береться той орнамент знає й мала дитина. Народні творці оспівували квітучу українську природу у піснях, віршах, малюнках, оповідках.

Природа виносить усі людські примхи на своїх плечах.

Чорнобиль випав з неба - все одно вижило щось живе, як фенікс починає відроджуватися.

Зрубали дерева - виростуть нові. А чи виростуть ? Коли виростуть?

Чому зрубали ? За що зрубали ?

Багато питань. Відповіді можна простежити в одному з прикладів проведення бездумного "благоустрою" території, який відбувається поряд з меморіалом пам’яті загиблих учасників Чорнобильської катастрофи, новоствореного скверу, дитячого ігрового комплексу, дитячого садочку, школи.

Отже, минулого тижня, Головою Правління Житлово-будівельного кооперативу "Академічний-17" було розпочато так званий "благоустрій" території в ході якого під виглядом спилювання омел, були спиляні та обрубані абсолютно здорові дерева, які одразу були перетворені на дрова (для зручності) і привласнені місцевими водіями незаконної стоянки, що поряд.

Навіщо було обрубувати, калічити усе дерево, а не зрізати окремі гілки ? Відповідь Голови Правління ЖБК - " й так буде рости".

На питання, чи планує Голова ЖБК спилювати покалічені дерева повністю, щоб посадити нові сажанці, отримали чітку відповідь : "Є мешканці, які проти. Я не буду спилювати обрубані дерева й висаджувати нові. Це моя принципова позиція !"

Як могла сформуватися така думка, та ще й стати принциповою позицією ?

Варто зазначити, що покалічені здорові дерева знаходилися близько до незаконної автостоянки, деякі члени якої, час від часу, пропонують її збільшити за рахунок зелених насаджень навколо дитячого комплексу. Можливо, це стало передумовою формування "мысли" ?

Одна з мешканок, яка позиціонує себе як активіст, активно виказувала заперечення, що дерева ростуть навпроти її вікон на третьому поверсі. Навіщо було калічити, рубати усе здорове дерево , замість однієї гілки ?

А що ж інші мешканці? Вони свого слова не могли сказати. Тому що, "благоустрій" обскубування дерев і кущів проходив у розпал робочого дня .

Поки свідомі громадяни працюють, роблять свій вклад в економіку нашої країни, рухають реформи, у нас "є мешканці, які проти".

На заклик однієї з небайдужих мам "Та що ж ви робите, у мене діти від такого плачуть, це ж як у рашистів ! ", у відповідь почула "так це ж правильно ! нужно проводіть благоустрій".

"Пилите, Шура, пилите..."

А поки ніхто не зважає на те, що таким чином відбувається пряме порушення чинного законодавства. Зокрема, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України .

Відповідно, до п.п 9.1.12 Правил :

Аварійне дерево – це дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров’я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди або перебуває у пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної суховершинності, досягнення вікової межі.

НА ФОТО ви можете пересвідчитися, що покалічені дерева були абсолютно здорові, не перебували в пошкодженому стані, жодним чином нікому не загрожували ( і не погрожували) і не мали гнилої серцевини, як їхні люди-палачі .

Кронування дерев – це обрізка зламаних, засихаючих гілок з метою омолодження дерев, покращує не тільки внутрішній стан дерева, але і естетичний вигляд. Кронування проводять з жовтня до квітня (після листопаду до початку руху соку)!

Кронування застосовують також у випадках коли крона аварійна або несе загрозу:

– крона дерева лежить на даху споруди;

– крона дерева заплутана в електричних лініях;

– крона дерева має велику парусність, що підвищує небезпеку падіння;

– якщо в кроні багато зламаних, гнилих і аварійних гілок.

Згідно з пунктом 9.1.11.3. омолоджувальне обрізання виконують лише у дерев, які добре витримують підстригання та обрізання і вершина яких почала всихати, а ріст пагонів припинився. При цьому сильно вкорочують (на 1/2-3/4 загальної довжини) старі гілки, залишаючи, якщо це можливо, одну-дві гілки другого порядку. Омолоджують дерева навесні, поступово протягом двох-трьох років. Помірне та слабке омолоджування передбачає обрізання частини крони, а сильне – зріз крони до основи скелетних гілок.

Здійснювати омолодження можна шляхом спилювання стовбурів дерев до самого пенька. Ця операція спричиняє швидкий і рясний ріст кореневої порослі, з якої можна формувати одно- або багатостовбурове дерево.

Чи варто повторюватися, що такі передумови були відсутні ? Показання до лікування були відсутні ! Пригадується, що примусове лікування незгідних було фішкою радянського режиму.

Отже, було нівельовано будь-які законодавчі та морально-етичні норми !

Це не перше й не останнє подібне діяння, і не тільки у столиці України. Наприклад, м. Миколаїв, м. Луцьк, нещодавно "відзначилися" своїми власними схемами, "принциповими позиціями" з проведення благоустрою, кронування дерев, які навіть за загальними ознаками не підпадають не під одне обгрунтування проведення робіт з видалення, а по-суті, калічення дерев (http://lutsk.rayon.in.ua/topics/407-chi-pravilno-u-lutsku-kronuiut-dereva-i-kudi-divaiut-vidalenu-derevinu )

Дерева вже не повернеш. А примара Чорнобильської катастрофи тепер буде не тільки у зоні відчуження, ці "пейзажі" будуть перед Вашим вікном.

Який Ваш вибір ?