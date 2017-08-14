Увеличение поступлений таможенных платежей: что скрывают цифры?

Мы часто видим сообщения в средствах массовой информации о тех или иных достижениях руководителей Государственной фискальной службы (таможенного блока) об обеспечении поступлений в бюджет обгоняющими темпами.

При этом такие достижения ставятся непременно в заслугу начальнику, то есть лицу, формально отвечающему за экономическое направление. Естественно это на самом деле ловкая манипуляция, позволяющая создать ореол эффективности и реформаторства.

Дабы прекратить все споры об эффективности того или иного руководителя на посту главы таможни, давайте обратимся к сухой и неумолимой статистике.





На графике видно, что общий тренд, в общем-то, восходящий. Но в гривнах! Так ли это с учетом девальвировавшей украинской валюты?

Обратим все в доллары для пущей объективности.





Я понимаю, что сейчас некоторым товарищам спутаю все карты, поскольку цифры нас наведут на неожиданные выводы. Но с выводами я бы как раз советовал и не спешить.

Итак, первый слайд – кто был самым эффективным руководителем, исходя из диванной логики «при ком больше всего поступило платежей в бюджет».





*заместители Министра доходов/председателя фискальной службы по таможенному направлению

Правда неожиданные фамилии? Особенно Господин Никто, который «насобирал» платежей больше, чем предыдущий руководитель.

Но ведь таможенные платежи в основной своей массе есть не что иное, как результат администрирования импорта. Наложим импорт в миллиардах долларов на платежи с импорта тоже в миллиардах долларов.





Очень четко прослеживается совпадение по пиковым значениям. Ну и последний слайд – посмотрим макропоказатели. В частности ВВП в миллиардах долларов.





Какие выводы можно из этого сделать?



Объемы импорта зависят от макроэкономической ситуации в целом. Объем налогооблагаемого импорта в структуре общего импорта зависит от законодательного регулирования объема налоговых льгот. Объемы взысканных таможенных платежей зависят от объемов налогооблагаемого импорта. Роль определенного руководителя в процессе администрирования и взимания платежей достаточно опосредована. Усилие воли руководителя не в силах изменить макроэкономическую ситуацию. Увеличение объема платежей без изменения показателей импорта и других макропоказателей, скорее всего, возможно только при увеличении фискального давления. Что в свою очередь приведет к «тенизации» импорта и «выпадении» его из официальной статистики. То есть в долгосрочной перспективе увеличение фискального давления приведет к уменьшению поступлений в бюджет.

Таким образом, увеличить поступления в бюджет можно только создав условия для активизации предпринимательской деятельности, в частности:

- перекрыв каналы поступления контрабандных товаров и создав конкурентные условия для импортеров;

- обеспечив доступ к кредитным средствам и демократичному валютному регулированию;

- обеспечив должную инфраструктуру (пункты пропуска, дороги, сервисные зоны);

- упростив таможенные и другие связанные с ними процедуры, которые осуществляются государственными органами;



- обеспечив предсказуемость таможенной и налоговой (особенно!) политики.