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Увеличение поступлений таможенных платежей: что скрывают цифры?
14.08.2017 10:56
Мы часто видим сообщения в средствах массовой информации о тех или иных достижениях руководителей Государственной фискальной службы (таможенного блока) об обеспечении поступлений в бюджет обгоняющими темпами.
При этом такие достижения ставятся непременно в заслугу начальнику, то есть лицу, формально отвечающему за экономическое направление. Естественно это на самом деле ловкая манипуляция, позволяющая создать ореол эффективности и реформаторства.
Дабы прекратить все споры об эффективности того или иного руководителя на посту главы таможни, давайте обратимся к сухой и неумолимой статистике.
На графике видно, что общий тренд, в общем-то, восходящий. Но в гривнах! Так ли это с учетом девальвировавшей украинской валюты?
Обратим все в доллары для пущей объективности.
Я понимаю, что сейчас некоторым товарищам спутаю все карты, поскольку цифры нас наведут на неожиданные выводы. Но с выводами я бы как раз советовал и не спешить.
Итак, первый слайд – кто был самым эффективным руководителем, исходя из диванной логики «при ком больше всего поступило платежей в бюджет».
*заместители Министра доходов/председателя фискальной службы по таможенному направлению
Правда неожиданные фамилии? Особенно Господин Никто, который «насобирал» платежей больше, чем предыдущий руководитель.
Но ведь таможенные платежи в основной своей массе есть не что иное, как результат администрирования импорта. Наложим импорт в миллиардах долларов на платежи с импорта тоже в миллиардах долларов.
Очень четко прослеживается совпадение по пиковым значениям. Ну и последний слайд – посмотрим макропоказатели. В частности ВВП в миллиардах долларов.
Какие выводы можно из
этого сделать?
Таким образом, увеличить поступления в бюджет можно только создав условия для активизации предпринимательской деятельности, в частности:
- перекрыв каналы поступления контрабандных товаров и создав конкурентные условия для импортеров;
- обеспечив доступ к кредитным средствам и демократичному валютному регулированию;
- обеспечив должную инфраструктуру (пункты пропуска, дороги, сервисные зоны);
-
упростив таможенные и другие связанные с ними процедуры, которые осуществляются
государственными органами;
- обеспечив предсказуемость таможенной и налоговой (особенно!) политики.
теги: таможня, бюджет, таможенна служба, фискальная служба, импорт, платежи
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