Концептуальный хаос или Программа самоуничтожения таможни

История с Концепцией реформирования ГФС вскрыла очень серьезные проблемы внутри управленческой вертикали и отношений между Министром финансов, который курирует фискальную службу, и её фактическим руководителем – протеже Премьер-министра.

Выразилось это, как в вопросе целесообразности проведения конкурсов на начальников таможен, так и в подготовке письма Государственной фискальной службы Украины от 31.03.2017, в котором говорится о невозможности выполнения Концепции без широкомасштабных изменений Таможенного кодекса.

В общем-то, говоря спортивным языком, любая Концепция или стратегия – это тренерская установка на игру. Но это только 10% успеха! Остальные 90% - это реализация установки командой. В свою очередь, реализация зависит от нескольких факторов: мотивации, понятности и предсказуемости результатов, наличия необходимых инструментов и так далее.

В данном случае, письмо ГФС отчетливо продемонстрировало, что никакой мотивации выполнять Концепцию нет, сославшись на необходимость внесения изменений в законодательные акты.

Кроме того, многие вещи остались непонятными. Центральная ось данной стратегии – это ликвидация таможен на местах и создание Межрегиональной таможни. Возникает ощущение, что собственно ради этого пункта все и затевалось. Словно Концепция — это красивая обвертка для одного единого решения.

Мне кажется, что изменение структуры должно быть производной от изменения функционала, подходов к выполнению функций и вообще философии построения отношений между таможней с одной стороны и бизнесом / гражданином – с другой.

Цель Министерства понятна – сделать таможенную систему сверхуправляемой. Но вместо укрепления таможенной вертикали мы получим сверхцентрализацию, когда для осуществления довольно стандартного таможенного оформления необходима будет отмашка «сверху». Кроме того, лишение таможен на местах статуса юрлица приведет к переносу «рутины» на центральный уровень. И в связи с этим остается непонятным, является ли ликвидация таможен адекватным ответом на необходимость банальной оптимизации штатной структуры. То есть вместо перераспределения кадрового потенциала в сторону оперативной составляющей, убивается таможня, но остается на областном уровне представительство, которому передадут все те же обеспечительные функции (кадры, бухгалтерия и т.д.).

Дальше вопрос сугубо практический. Статья 524 Таможенного кодекса говорит нам о том, что дело о нарушении таможенных правил рассматривается по месту нахождения органа доходов и сборов, должностные лица которого осуществляли производство по этому делу. Если, допустим, Межрегиональная таможня будет находиться в Шевченковском районе г. Киева, то Шевченковскому районному суду придется рассматривать минимум 10 тысяч дел о нарушении таможенных правил. Без учета выходных – это 500 дел о НТП в день.

Также, с учетом кадровых полномочий новой Супер-таможни все исковые производства по кадровым вопросам будут поступать в Окружной административный суд г. Киева. Таким образом необходимо будет увеличивать штатную численность сотрудников юридического направления, а судам – оглашать набор судей в срочном порядке. А все из-за «хотелки» всё контролировать.

Такой упрощенный и даже примитивный подход к управлению и контролю свидетельствует о том, что собственно никто не хочет разбираться в особенностях таможенного дела, а одним махом якобы избавиться от накопившихся проблем.

Кроме того, у меня вызывает большой скепсис, что якобы освободившийся финансовый ресурс используется на повышение заработных плат работников ДФС. Данный ресурс скорее всего будет использован на выходное пособие работникам, которые в ходе реорганизации будут уволены, и на покрытие выплат в связи с вынужденным прогулом работникам, которые будут восстанавливаться на работе согласно судебным решениям.

Кроме всего прочего, бросился в глаза пункт о том, что работники внутренней безопасности – будут административно независимыми (зарплаты, премии, отпуска) от регионального руководства и будут эффективно выявлять коррупционные риски.

Хотелось бы отметить, что подразделения внутренней безопасности в первую очередь и является мощным коррупционным риском. Поскольку имеют доступ в зоны таможенного контроля и фактически вмешиваются в процесс таможенного оформления.

Есть такое понятие – динамический хаос, когда вам кажется, что поведение системы выглядит случайным, но на самом деле обусловлено определенными процессами.

Таможня Украины сегодня мне как раз напоминает динамический хаос, поскольку необдуманные шаги, предпринятые с целью «оптимизации» и чего-то там еще, привели к плачевным последствиям и хаосу настоящему, невозможностью предсказать будущее развитие таможенной системы. И виноваты в этом явно не инспектора на таможнях.