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Сложности отношений Минфина и ГФС или как не выполнять KPI?
13.03.2017 15:09
В сентябре прошлого года министр финансов Данилюк утвердил и отправил для выполнения Главе ГФС Насирову ключевые показатели эффективности (KPI) для ГФС .
Очевидно, что результатами реформы ГФС, должны быть реальные положительные изменения, которые должны отображается в максимально объективных показателях, доступных для общественного контроля.
Одно дело читать заголовки пресс-релизов на сайте ГФС, а другое дело владеть информацией о реальности ситуации, в которой находится таможня.
Как известно, Министерство финансов является органом, отвечающим за формирование таможенной политики, координацию проводимых таможенных реформ, и к тому же имеющее обязанности по нормативно-правовому регулированию таможенного направления, и обладающее, в том числе кадровыми полномочиями.
Так вот, оказывается, что даже Минфин, как непосредственный куратор ГФС, не видит полной картины, того что там происходит. Одна из причин до банальности проста: ГФС отчитывается выборочно и показывает то, что им выгодно. Об этом заявил Министр финансов Данилюк в одном из своих последних интервью .
Что касается показателей эффективности , то главным KPI по таможне всегда считалось выполнение установленных Минфином и доведенных ГФС индикативных показателей. Выполнен или не выполнен месячный план таможенных платежей – главный критерий оценки работы того или иного начальника таможни.
То, что это, мягко говоря, необъективный показатель оценки - это одна сторона медали. Другая и более неприглядная сторона – это то, что с выполнением плановых показателей связаны бесконечные манипуляции о так называемой «успешности реформ» таможни.
Миф, который постоянно навязывается общественности руководством ГФС: выполнение (перевыполнение) плановых показателей - это следствие детенизации экономики, перекрытия серых схем, «отбеливание» импортеров и т.д.
Поэтому то, что Минфином как органом, отвечающим за координацию таможенных реформ, были определены и доведены для ГФС ключевые показатели эффективности ( KPI ), не связанные с выполнением планов по платежам – это правильный шаг.
Что касается таможни, то фактически установлены только 3 ключевых показателя: по эффективности системы рисков; времени таможенного оформления; и процентному соотношению таможенных досмотров.
С одной стороны, названые показатели не смогут составить картину системности изменений, а именно к выводу об отсутствии системных изменений на таможне недавно пришел министр финансов Данилюк.
С другой стороны, сам факт установки KPI поможет заставить, по сути, инертное таможенное руководство ГФС хоть каким-то образом контролировать таможни, которые ни для кого не секрет являются удельными княжествами.
«Таможенная децентрализация», уничтожение вертикали власти, деградация служебной дисциплины и нивелирование этики – это одно из «достижений» руководства уже отстранённого Насирова.
Возвращаясь к показателям эффективности . Например, на 2017 год Минфином для ГФС был установлен такой KPI как результативность использования АСАУР (автоматизированной системы анализа и управления рисками) не меньше 4%.
Это означает, что в 4-х из 100 таможенных декларациях, по которым сработала АСАУР, должны быть фактически выявлены нарушения. Если АСАУР выявляет нарушения в меньше чем 4% от общего количества деклараций, это означает, что система рисков работает неэффективно.
Несомненно, что установление процента правильных сигналов от АСАУР будет способствовать разработке высококачественных профилей риска и совершенствованию системы анализа рисков.
Также как установление и соответствующий контроль выполнения таких показателей как граничное время таможенного оформления в режимах импорта, экспорта, транзита; процентное количество досмотров, инициированных таможней и т.д. будет способствовать оперативности таможенного контроля и оформления.
Но, уже более 5 месяцев (KPI были доведены ГФС в конце сентября с поручением ежемесячного отчета), ГФС не спешит отчитаться Минфину о результатах их выполнения, о чем даже министр Данилюк пожаловался журналистам.
Очевидно, что непредставление отчета связано с тем, что положительного результата по установленным показателям у ГФС нет, поэтому лучше продолжать игнорировать, вместо того, что показать неприглядную картину.
Но в этой истории с KPI напрашивается другие выводы: руководство ГФС открыто игнорирует поручения своего куратора Министерства финансов. А «беззубый» Минфин фактически не способен выполнять свои функции и обязанности по формированию таможенной политики, координации таможенного направления, реализовывать свои кадровые полномочия, не говоря уже о том, как в таких «сложных взаимоотношениях» осуществлять нормативно-правовое регулирование таможенного дела.
Остается только ждать «чуда» и надеяться, что системные изменения на таможне произойдут.…
P.S. Надеемся, что у Данилюка сложатся
отношения с новым «старым» и.о. и общественность все-таки узнает, насколько
выполнены ключевые показатели эффективности ГФС по таможне, установленные
Минфином.
теги: Владимир Орлов, Володимир Орлов, таможня, ГФС, KPI, эффективность
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