Ни года без концепции: Как в 2017 году будут реформировать таможню

В этом году мы увидим очередную Концепцию реформирования таможенного дела «под общей редакцией» Министерства финансов.

В лучших традициях решительных реформ: как же начинать новый год без новой концепции.

Хочется хотя бы надеяться, что на сей раз авторский коллектив в свой «труд» вложил рекомендации всех экспертов и консультантов, да и про МФВ с американцами не забыли.

Уже порядком надоело читать новости про то, что к нам приехали очередные заморские эксперты, и их рекомендации мы в очередной раз будем сначала долго изучать, а потом и выполнять.

Принципиально нового в Концепции ничего нет: внесли все, что было наработано международным таможенным сообществом за последние лет 10 так точно. Здесь и таможенные прототипы ЕС, и рамочные стандарты Всемирной Таможенной Организации, и инструменты ВТО, и про стандарты ISO вспомнили.

При этом щедро насыпали красивых слов из переводов английских текстов (видимо, чтобы с иностранными партнерами на одном языке говорить).

Представляю как в какой-то региональной таможне: инспектор из «бек-офиса», согласовав таможенную стоимость с «фронт-офисом» в соответствии с «Украинской энциклопедией таможенной стоимости», под четким мониторингом «Таможенного таргетинг-центра», выполнил «стандартные операционные процедуры», не забыв свериться с «ГФС-справочником таможенных формальностей». А за свою работу и проявленную «доброчесность» инспектор получил хорошую «мотивацию» в виде высокого KPI .

Текст концепции написан в лучших традициях «синергии» Клименка! Сплошной «Due Diligence» с «Good governance»!

Да и к 2020 году вся эта красота будет реализована. Обнять и плакать от радости хочется!

«СПАСИБО» авторам за новую надежду не только прочитать, но и увидеть этот Таможенный ренессанс. Хотя бы на 5% от написанного, и желательно в этом году.

Учитывая, что это еще не окончательная версия Концепции, несколько ремарок авторам:

1. В «институциональном усилении таможенного направления» и «формировании новой территориальной структуры таможен» все-таки не забыть четко и однозначно выписать отдельный орган «таможня», да и про «таможенные посты» не забыть.

Без этого вся эта концепция, пронизанная духом сильной таможни, ничего не стоит. Да и у лоббистов ликвидации института таможни во главе с Насировым одним аргументом меньше будет.

2. Я понимаю, что «новая» концепция требует новых институтов, но может, пора остановиться? Какой институт таможенных обличителей (!), как новая форма взаимодействия с населением по борьбе с коррупцией?!

3. Просьба начать «проверки на доброчесность» с нынешнего Управления внутренней безопасности ГФС и не формальным путем. Тогда отпадет необходимость «нового антикоррупционного мониторинга» и других бесполезных «ноу-хау».

Да и «новую кадровую политику» надо начинать с повышения материального обеспечения сотрудников таможни.

4. Надеюсь, что нынешняя база по таможенной стоимости и методы ее применения не мимикрируют в «Украинскую энциклопедию таможенной стоимости», а все-таки будут новые подходы к контролю правильности определения таможенной стоимости.

5. В начале Концепции приведена статистика по судебным решениям: от 61% до 90 % таможенных споров заканчиваются не в пользу таможни. При этом, нет ни слова про действенные меры ответственности за такие решения таможни, в том числе заведомо неправомерные.

В то же время, внедрение механизмов ответственности таможни перед бизнесом в комплексе с защитой таможенников от набегов орд псевдо контроллеров из смежных органов и внутренней нечисти, будет действительно способствовать балансу контроль-защита бизнеса.

6. Учитывая, что бюджетных денег не хватит и на 10 % того, что запланировано новой Концепцией, необходимо, в первую очередь, восстанавливать напрочь загубленное в ГФС направление по привлечению международной технической помощи (и не в виде консультаций).

А теперь о главном: можно каждый месяц принимать разные концепции и стратегии, но без каждодневной практической работы, все эти слова так и останутся на бумаге, а Украина с ее таможенными интересами будет продолжать топтаться на месте.