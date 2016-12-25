Наркотрафик через украинскую границу: Почему безмолвствует ГФС?

16 декабря этого года российской таможней на пункте пропуска «Новые Юрковичи» у гражданина Украины изъяли свыше 100 килограмм гашиша. Этот факт мог бы быть заурядным и почти незаметным, тем более, что произошел в другой стране, если бы не одно «но». Указанный пункт пропуска является смежным с украинской «Сеньковкой».



Таким образом, должностные лица Государственной фискальной службы беспрепятственно выпустили, а учитывая, что наша страна не является производителем этого вида наркотиков, - значит и впустили в Украину гашиш.

Случай в Новых Юрковичах - только один из фактов, но он показателен: через украинскую границу абсолютно свободно перемещаются наркотики в особо крупных размерах. И, судя по молчанию Государственной фискальной службы, нас хотят убедить в том, что ничего такого и не произошло.

В средствах массовой информации поспешили сообщить, что задержанный гашиш имеет якобы мексиканское происхождение, поскольку на брикетах с наркотиками была маркировка « Chapo » . Да, действительно, «Эль Чапо» - прозвище известного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана. Но сегодня, он сам, как и возглавляемый им наркокартель «Синалоа», переживают, так сказать, не лучшие времена. Хоакин Гусман был задержан властями Мексики в 2015 году и в настоящее время ожидает в тюрьме экстрадиции в США. Тем временем, некоторые штаты США легализовали употребление марихуаны. Таким образом, отбив у наркокартелей часть направления «бизнеса». Поэтому в «Синалоа» переориентировались на контрабанду в США других видов наркотиков, таких, как например героин и метамфетамин. С чем сегодня продолжают бороться правоохранители Мексики и США. Важно здесь то, что американский рынок как был, так и останется для мексиканских наркокартелей целью №1. Прежде всего, по причине своей платежеспособности. Поэтому, не думаю, что мексиканцы начали искать рынки сбыта так далеко — в Восточной Европе. Тем более, что DEA ( Drug Enforcement Agency ) вообще не рассматривает картель «Синалоа» в качестве производителя и поставщика гашиша.

А вот, например, марокканские производители гашиша любят разные «фирменные» клейма. Так, существуют маркировки: « Audi » , « Cordoba » , « Messi » , « CR7 » (торговая марка Криштиану Роналду). Поэтому не буду утверждать, но скорее всего, марокканцы "прилепили" имя известного наркобарона на упаковки с гашишем как, такой себе, "маркетинговый" ход.

То, что наркотики беспрепятственно перемещаются по территории Украины, говорит, как минимум о деградации правоохранительной функции таможни. Ведь гипертрофия функции наполнения бюджета создает иллюзию комфорта, а «перевыполнение» бюджета (в основном за счет девальвации гривны) делает картинку якобы эффективной работы ГФС. Все остальные функции таможни, а особенно - правоохранительная, атрофированы полностью. В Департаменте борьбы с таможенными правонарушениями ГФС, наверное, уже и не осталось людей, которые воочию видели наркотики.

Кроме того, работа по противодействию контрабанде наркотиков очень сильно зависит от уровня взаимодействия с другими правоохранительными органами. И в том числе с таможней смежных государств.

Я понимаю, что сегодня политическая обстановка очень напряженная, но это наркотики, и эту работу кто-то должен делать! Это здоровье нашей нации в первую очередь, наш генофонд! Кто сказал, что Украина — только страна транзита? Мы ведь не знаем, сколько наркотиков попадает в Украину и остается здесь!

С учетом того, что «войти» в Украину контрабандный груз мог либо через западную границу, либо через порты Одессы, понятие «Открытого таможенного пространства» для наркотрафика приобретает буквальный смысл. В сообщении о задержании гашиша, кстати, упоминалось, что наркотики были выявлены с использованием служебных собак. Я далек от мысли, что собака использовалась при контроле всех легковых автомобилей в пункте пропуска. Скорее всего российские таможенники обладали предварительной информацией. Почему такой информацией не обладали украинские таможенники — вопрос!

Об использовании служебных собак я даже не говорю — это направление в таком же упадке, как и вся правоохранительная составляющая в целом. Где эти 300 кинологических команд, которые были в 2012 году? Я знаю, что осталось еще много профессионалов-кинологов, которые работают сугубо на энтузиазме, безо всякой поддержки со стороны руководства Фискальной службы. Зато в Хмельницком теперь есть Региональный кинологический учебный центр Всемирной таможенной организации. Правда об эффективности работы кинологического направления ГФС никто не говорит, поскольку, скорее всего, у руководства фискальной службы диаметрально противоположные задачи. А чтоб народ не возмущался, бросили «кость» - новогодний корпоратив на тысячу человек. На это и средства нашлись! А на форму для инспекторского состава и кинологические команды — Министр финансов такой-сякой не дает.

Несмотря на сообщения о задержании наркотиков, Фискальная служба предпочла отмолчаться. Как минимум, необходимо было внести информацию в Единый реестр уголовных производств и провести служебное расследование, дабы выяснить каким образом наркотики попали в страну и покинули ее. И самое главное — проверить причастность должностных лиц таможни: кто допустил эту ситуацию и по каким причинам.

Потому что ситуация очень подозрительная — мужчина 60-ти лет решил ни с того ни с сего начинить свой автомобиль гашишем и наобум, без каких-либо «договоренностей», рвануть через границу. Впрочем, Государственная фискальная служба своим молчанием уже достаточно красноречиво показала свое отношение и к проблеме борьбы с наркотрафиком через нашу страну, так и отношение здоровью и благополучию граждан Украины.