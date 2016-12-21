Игра в таможенную имитацию с ЕС

На прошлой неделе был опубликован отчет ЕС о выполнении Украиной Соглашения об Ассоциации , в котором нашлось место и таможенным вопросам. Тезисно о том, как ЕС на официальном уровне обозначил проводимые сегодня «таможенные реформы» в Украине:

1. Таможенная реформа остается приоритетом в контексте общей реформы Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

2. Украина работает в направлении приближения законодательства к новому Таможенному кодексу ЕС.

3. Законодательство по Уполномоченному Экономическому Оператору рассматривается парламентом с июня 2016 года.

4. ЕС поддерживает присоединение Украины к Конвенции о пан-Евро-Средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

5. ЕС помогает Украине в присоединении к Конвенции об общей транзитной процедуре.

6. EC продвигает использование Украиной новых Таможенных стандартов ЕС как рекомендательных указаний по модернизации таможни.

Из этих выводов ЕС напрашиваются следующие ремарки.

По первым трем пунктам «остается, работает, рассматривается»: ни одного конкретного результата за 2 года. Сложно даже назвать какой-нибудь не то чтобы закон, а даже подзаконный нормативно-правовой акт, который за последние четыре года действительно упростил ведение внешнеэкономической деятельности и таможенные процедуры.

2013 - 2016 – это года полной правовой пустоты в таможенном регулировании.

Назвать принятые наспех на уровне Кабмина акты по «единому окну» и по «черным сотням» приближением законодательства новому Таможенному кодексу ЕС – просто смешно.

А «Уполномоченные экономические операторы», которых нынешнее руководство ГФС как мантру повторяет на всех международных встречах – не были пропущены даже на уровне Комитета по противодействию коррупции Соболева, идеолога закона о «псевдолюстрации». В том числе, благодаря господину Соболеву и Ко, профессионалов в ГФС по таможенной сфере почти не осталось. На замену пришли аматоры-профаны.

По «операторам» нарушили даже обязательства перед «любимым» МВФ, согласно которым, еще в сентябре этого года Украина должна была внедрить УЭО.

Что касается присоединения к Общей транзитной системе ЕС (NCTS), то с нынешним руководством Минфина и ГФС не хватит и нескольких трехлетних сроков для реализации этой цели.

За два года не сподобились даже внести в парламент законопроект для правовой формализации пути Украины в общеевропейскую транзитную систему, не говоря уже о ее тестовом запуске.

Таким образом, несмотря на то, что ЕС всячески «поддерживает, помогает, продвигает» таможенные реформы, в действительности Украина в лице законодательных и исполнительных органов, к сожалению, только продолжает проводить имитацию работы по приближению к европейским таможенным стандартам.

В то же время, активные действия по адаптации европейского законодательства, старт «уполномоченных экономических операторов» на принципах взаимного признания, вхождение в систему европейского транзита и присоединение к конвенции Pan-Euro-Med, значительно способствовали бы развитию внешнеэкономической деятельности, в том числе выходу отечественных экспортеров на общеевропейский и международный рынок.