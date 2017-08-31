Украина готовится к освобождению оккупированного Донбасса

Как видно по последним данным, пришло время окончательного принятия решения о путях и способах освобождения Донбасса от коллаборантов и ихтамнетов с последующей реинтеграцией временно оккупированных территорий в Украину.

В основу решения этой нелегкой проблемы, очевидно, будет положен хорватский опыт, и, судя по реакции в Москве, именно этот способ является наиболее рациональным и эффективным.

И первые реальные шаги уже стали отрабатываться на линии фронта в виде совершенствования взаимодействия между ВСУ и Нацгвардией, которым, согласно хорватского сценария, выпадает роль освободителей украинской территории от сепаратистов и их российских командиров и кураторов. Как сообщают украинские волонтеры, в настоящее время на Светлодарской дуге военнослужащие ВСУ, взаимодействуя с нацгвардейцами и отрабатывая украинско-хорватский вариант, заняли некоторые позиции, при этом подразделения Национальной гвардии выполняют как разведывательные, наблюдательные задачи, так и боевые.

Как известно, в 1995 году именно воинские части плечом к плечу с национальной гвардией освобождали в Хорватии свои временно неподконтрольные территории.

Сегодня Украина имеет полную поддержку со стороны Хорватии в вопросах обмена опытом по урегулированию конфликта на Донбассе и использует хорватский опыт в части реинтеграции оккупированных территорий, о чем сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. "Лично премьер-министр Хорватии занимается этим вопросом и проявляет много инициатив по отношению к Украине, в том числе по обмену успешным опытом разрешения конфликтов. Есть целый ряд вопросов, которые сейчас очень важны для Украины и которые мы обсуждали и сегодня. Это и роль миссии ООН в процессе реинтеграции в Хорватии, оценка ущерба, избирательные права граждан, очень много вопросов — по организации работы с гражданами, проживающими на неподконтрольных или оккупированных территориях. Есть много других вопросов, которые интересны для общества и политиков", - сказал он. "Люди должны хотеть вернуться и не бояться вернуться, если они ничего не совершали... Давайте говорить о том, кто виновен, а не "все виноваты" и тогда по-другому будет восприниматься закон об амнистии и закон о прощении", - добавил министр.

На законодательном уровне также есть реальные подвижки, о чем заявил Александр Турчинов, в частности, закон о реинтеграции оккупированных частей Донбасса уже готов к внесению на рассмотрение Верховной Рады Украины. Однако, консультации со стратегическими зарубежными партнерами продолжаются. При этом, первая реакция на законопроект ключевых западных партнеров – США, Германии и Франции весьма обнадеживающая.

Кроме того, закон о деоккупации временно неподконтрольной территории полностью готов и в начале сентября будет внесен президентом в Верховную Раду для утверждения. Ожидается, что парламентарии одобрят законопроект и начнется длительный, болезненный, но необходимый процесс освобождения и реинтеграции украинских территорий.