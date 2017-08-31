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Украина готовится к освобождению оккупированного Донбасса
31.08.2017 17:19
Как видно по последним данным, пришло время
окончательного принятия решения о путях и способах освобождения Донбасса от
коллаборантов и ихтамнетов с последующей реинтеграцией временно оккупированных
территорий в Украину.
В основу решения этой нелегкой проблемы, очевидно, будет
положен хорватский опыт, и, судя по реакции в Москве, именно этот способ
является наиболее рациональным и эффективным.
И первые реальные шаги уже стали отрабатываться на
линии фронта в виде совершенствования взаимодействия между ВСУ и Нацгвардией,
которым, согласно хорватского сценария, выпадает роль освободителей украинской
территории от сепаратистов и их российских командиров и кураторов. Как сообщают
украинские волонтеры, в настоящее время на Светлодарской дуге военнослужащие
ВСУ, взаимодействуя с нацгвардейцами и отрабатывая украинско-хорватский
вариант, заняли некоторые позиции, при этом подразделения Национальной гвардии выполняют
как разведывательные, наблюдательные задачи, так и боевые.
Как известно, в 1995 году именно воинские части плечом
к плечу с национальной гвардией освобождали в Хорватии свои временно
неподконтрольные территории.
Сегодня Украина имеет полную поддержку со стороны
Хорватии в вопросах обмена опытом по урегулированию конфликта на Донбассе и использует
хорватский опыт в части реинтеграции оккупированных
территорий, о чем сообщил министр по вопросам временно оккупированных
территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. "Лично
премьер-министр Хорватии занимается этим вопросом и проявляет много инициатив
по отношению к Украине, в том числе по обмену успешным опытом разрешения
конфликтов. Есть целый ряд вопросов, которые сейчас очень важны для Украины и
которые мы обсуждали и сегодня. Это и роль миссии ООН в процессе реинтеграции в
Хорватии, оценка ущерба, избирательные права граждан, очень много вопросов — по
организации работы с гражданами, проживающими на неподконтрольных или
оккупированных территориях. Есть много других вопросов, которые интересны для
общества и политиков", - сказал он. "Люди должны хотеть вернуться и
не бояться вернуться, если они ничего не совершали... Давайте говорить о том,
кто виновен, а не "все виноваты" и тогда по-другому будет
восприниматься закон об амнистии и закон о прощении", - добавил министр.
На законодательном уровне также есть реальные
подвижки, о чем заявил Александр Турчинов, в частности, закон о реинтеграции
оккупированных частей Донбасса уже готов к внесению на рассмотрение Верховной
Рады Украины. Однако, консультации со стратегическими зарубежными партнерами
продолжаются. При этом, первая реакция на законопроект ключевых западных
партнеров – США, Германии и Франции весьма обнадеживающая.
Кроме того, закон о деоккупации временно неподконтрольной
территории полностью готов и в начале сентября будет внесен президентом в
Верховную Раду для утверждения. Ожидается, что парламентарии одобрят
законопроект и начнется длительный, болезненный, но необходимый процесс
освобождения и реинтеграции украинских территорий.
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