|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Мы сделали действительно правильный шаг к независимости
18.08.2017 12:53
Неопровержимым доказательством украинской
независимости есть то, что Путин или (если хотите) Россия, которая в
действительности никогда не была нашим стратегическим партнером, вынуждена была
напасть на нас, ввести регулярные войска в Украину. Это произошло тогда, когда
в Кремле поняли, что мы независимы, что мы сделали свой европейский выбор, и
будем жить своей жизнью, идти своим путем. В России давно откровенно говорили:
если вы решите куда-то идти без нашего одобрения, то тогда
"Крым-наш", украинская государственность будет уничтожена, а
территория будет захвачена и поделена.
Украинские повстанцы после Второй мировой войны,
прекрасно понимая, что не имеют шансов выжить, ценой своей крови создавали
примеры того, что независимость Украины стоит самого дорогого что есть у её
патриотов – жизни. Революция достоинства пошла тем же путем – сотни людей
отдали жизнь не за ту Украину, которая, к сожалению, есть сегодня, а которая
должна быть и, я уверен, обязательно будет.
Теперь мы наверняка можем сказать, что сделали
правильный шаг к созданию действительно независимой страны.
Независимость Украины была провозглашена фактически
коммунистической номенклатурой, которая четко просчитала, что ей лучше быть
независимой от Москвы. Независимость была просто возможностью для нашей номенклатуры,
не подчиняясь союзному центру, влиять на денежные потоки.
Но, как учит история, настоящей независимости без боев
не бывает. Достаточно вспомнить примеры новейшей истории. Вспомним страны,
которые по-настоящему добивались своей независимости, например, балтийские
страны – там были чужие войска, холод, отключение энергоносителей. Такая же
история была и в Грузии – часть её территории оккупировали, когда грузины
решили стать реально независимыми от бывшего патрона – России. Была война,
аннексия, экономическое давление…
Сегодня такое же происходит в абсолютной точности и в Украине, что неопровержимо доказывает правильность нашего выбора и то, что мы впервые с момента провозглашения независимости становимся Независимыми и не боимся про это говорить.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины Бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы дтп ДФС евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.