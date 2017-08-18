Мы сделали действительно правильный шаг к независимости

Неопровержимым доказательством украинской независимости есть то, что Путин или (если хотите) Россия, которая в действительности никогда не была нашим стратегическим партнером, вынуждена была напасть на нас, ввести регулярные войска в Украину. Это произошло тогда, когда в Кремле поняли, что мы независимы, что мы сделали свой европейский выбор, и будем жить своей жизнью, идти своим путем. В России давно откровенно говорили: если вы решите куда-то идти без нашего одобрения, то тогда "Крым-наш", украинская государственность будет уничтожена, а территория будет захвачена и поделена.

Украинские повстанцы после Второй мировой войны, прекрасно понимая, что не имеют шансов выжить, ценой своей крови создавали примеры того, что независимость Украины стоит самого дорогого что есть у её патриотов – жизни. Революция достоинства пошла тем же путем – сотни людей отдали жизнь не за ту Украину, которая, к сожалению, есть сегодня, а которая должна быть и, я уверен, обязательно будет.

Теперь мы наверняка можем сказать, что сделали правильный шаг к созданию действительно независимой страны.

Независимость Украины была провозглашена фактически коммунистической номенклатурой, которая четко просчитала, что ей лучше быть независимой от Москвы. Независимость была просто возможностью для нашей номенклатуры, не подчиняясь союзному центру, влиять на денежные потоки.

Но, как учит история, настоящей независимости без боев не бывает. Достаточно вспомнить примеры новейшей истории. Вспомним страны, которые по-настоящему добивались своей независимости, например, балтийские страны – там были чужие войска, холод, отключение энергоносителей. Такая же история была и в Грузии – часть её территории оккупировали, когда грузины решили стать реально независимыми от бывшего патрона – России. Была война, аннексия, экономическое давление…

Сегодня такое же происходит в абсолютной точности и в Украине, что неопровержимо доказывает правильность нашего выбора и то, что мы впервые с момента провозглашения независимости становимся Независимыми и не боимся про это говорить.