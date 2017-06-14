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Кремлевское "мирное" лекало: приднестровская модель для ОРДЛО
14.06.2017 09:32
Казалось
бы, резонансное когда-то Приднестровье (непризнанная Приднестровская Молдавская
Республика – ПМР) уже не будоражит информационное пространство.
Однако
для политического руководства Молдовы ПМР остается "притихшим вулканом",
а для населения Приднестровья – причиной и источником нищенского влачения и социально-экономической
бесперспективности.
А
ведь как все произошло, как было и как стало? Стихло в военном отношении, но, отнюдь,
не в политическом и стратегическом. ПМР осталась точкой отсчета в географически
удобном для России регионе для реализации российской же имперско-агрессивной внешней
политики влияния на европейское сообщество.
При
этом изначально РФ, сначала силой оружия, а затем и дипломатии, якобы, останавливая
военный конфликт, уже четко видела в прицеле именно сегодняшний вариант "мирного"
лекала для Молдовы и ПМР – принятие РМ мирных условий по замораживанию войны.
Однако
путем инициирования и проведения различных общественных мероприятий людям была навязана
мысль о насущной необходимости проведения прямых переговоров с лидерами ПМР, амнистирования
участников военного конфликта, включения псевдореспублик в состав Молдовы и предоставления
ей особого статуса, сохранения российского "миротворческого" военного
присутствия и так далее.
Сегодня перечень намерений
и их содержание уже достаточно знакомо украинцам на примере активно муссируемой
пророссийскими СМИ информационной кампании применительно к отдельным районам Донецкой
и Луганской областей. Ведь тема "мир любой ценой" на Донбассе – излюбленная
тема Кремля.
Большинство украинцев хотят
мира на Донбассе, но не любой ценой – так показал опрос (
http://rian.com.ua/society/20170411/1023126070.html
).
Только примерно 20% населения
согласны на мир любой ценой. Большинство готовы пойти на компромиссы, но не на все
компромиссы.
По данным экспертов, в ходе
опроса вопросы касались конкретных компромиссов - какие из них являются приемлемыми,
а какие - нет.
Наиболее неприемлемым компромиссом
для людей является проведение местных выборов в соответствии с условиями сепаратистов
- с этим соглашается только 10%. Из наиболее неприемлемых компромиссов: согласиться
на специальные политические и экономические отношения временно неподконтрольных
территорий с Россией; назначение местной полиции, судей и прокуроров из местного
населения; полная амнистия для всех участников действий против украинской армии.
Также неприемлемым является
предоставление статуса официального русскому языку и предоставление этим территориям
специального статуса, отмечают аналитики.
Относительно возможности
проведения выборов на Донбассе, согласно результатам опроса, 43% ответили, что это
"неприемлемо в принципе", 26% такую возможность видят в случае, если ОБСЕ
и другие международные организации будут иметь полный контроль над избирательным
процессом, 25% - если выборы будут проведены в полном соответствии с украинским
законодательством.
Подытоживая, следует признать,
что, видимо, наши соотечественники все же помнят все "приднестровские"
особенности появления на свет незаконно рожденного дитя – ПМР. А еще больше знают
и осознают последствия "автономии" под эгидой РФ – нищета, асоциальность,
постоянная угроза быть втянутым в очередной конфликт, отрезанность от современного
мира и, главное, полная бесперспективность в наступлении перемен к лучшему. Ведь
пока Россия военным щитом ограждает приднестровцев от свободы и развития – это немыслимо
и невозможно.
Так нужен ли нам в Украине
аналог, который Кремль пытается примерить под свое "мирное" лекало на
Донбассе?..
теги: ПМР, ОРДЛО, Приднестровская модель, мир любой ценой
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