Кремлевское "мирное" лекало: приднестровская модель для ОРДЛО

Казалось бы, резонансное когда-то Приднестровье (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика – ПМР) уже не будоражит информационное пространство.

Однако для политического руководства Молдовы ПМР остается "притихшим вулканом", а для населения Приднестровья – причиной и источником нищенского влачения и социально-экономической бесперспективности.

А ведь как все произошло, как было и как стало? Стихло в военном отношении, но, отнюдь, не в политическом и стратегическом. ПМР осталась точкой отсчета в географически удобном для России регионе для реализации российской же имперско-агрессивной внешней политики влияния на европейское сообщество.

При этом изначально РФ, сначала силой оружия, а затем и дипломатии, якобы, останавливая военный конфликт, уже четко видела в прицеле именно сегодняшний вариант "мирного" лекала для Молдовы и ПМР – принятие РМ мирных условий по замораживанию войны.

Однако путем инициирования и проведения различных общественных мероприятий людям была навязана мысль о насущной необходимости проведения прямых переговоров с лидерами ПМР, амнистирования участников военного конфликта, включения псевдореспублик в состав Молдовы и предоставления ей особого статуса, сохранения российского "миротворческого" военного присутствия и так далее.

Сегодня перечень намерений и их содержание уже достаточно знакомо украинцам на примере активно муссируемой пророссийскими СМИ информационной кампании применительно к отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Ведь тема "мир любой ценой" на Донбассе – излюбленная тема Кремля.

Большинство украинцев хотят мира на Донбассе, но не любой ценой – так показал опрос ( http://rian.com.ua/society/20170411/1023126070.html ).

Только примерно 20% населения согласны на мир любой ценой. Большинство готовы пойти на компромиссы, но не на все компромиссы.

По данным экспертов, в ходе опроса вопросы касались конкретных компромиссов - какие из них являются приемлемыми, а какие - нет.

Наиболее неприемлемым компромиссом для людей является проведение местных выборов в соответствии с условиями сепаратистов - с этим соглашается только 10%. Из наиболее неприемлемых компромиссов: согласиться на специальные политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией; назначение местной полиции, судей и прокуроров из местного населения; полная амнистия для всех участников действий против украинской армии.

Также неприемлемым является предоставление статуса официального русскому языку и предоставление этим территориям специального статуса, отмечают аналитики.

Относительно возможности проведения выборов на Донбассе, согласно результатам опроса, 43% ответили, что это "неприемлемо в принципе", 26% такую возможность видят в случае, если ОБСЕ и другие международные организации будут иметь полный контроль над избирательным процессом, 25% - если выборы будут проведены в полном соответствии с украинским законодательством.

Подытоживая, следует признать, что, видимо, наши соотечественники все же помнят все "приднестровские" особенности появления на свет незаконно рожденного дитя – ПМР. А еще больше знают и осознают последствия "автономии" под эгидой РФ – нищета, асоциальность, постоянная угроза быть втянутым в очередной конфликт, отрезанность от современного мира и, главное, полная бесперспективность в наступлении перемен к лучшему. Ведь пока Россия военным щитом ограждает приднестровцев от свободы и развития – это немыслимо и невозможно.

Так нужен ли нам в Украине аналог, который Кремль пытается примерить под свое "мирное" лекало на Донбассе?..