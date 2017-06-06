Одесса - это Украина? Угроза сепаратизма в регионе не теряет остроты.

Казалось бы, в этом вопросе уже поставлена окончательная точка. Даже евроскептики, насмотревшись на все "прелести" так называемого русского мира, реализованные во всей полноте на оккупированных территориях Донбасса, стали понимать, что выбор в пользу тяготения к современной России с её имперскими амбициями и советской атрибутикой кончится плачевно. Статус изгоя непризнанных "республик" (не важно, как их называют самопровозглашенцы, будь то "ПМР", "ЛНР", "ДНР" или псевдогосударства на оккупированных территориях Грузии) несравним с тем положением и перспективами, которые сейчас имеет целостная, независимая и реформируемая Украина.

Тем не менее, попытки раскачивания ситуации на юге страны и в Одесской области в частности продолжают реализовываться по инициативе так называемых оппозиционных сил. На днях один из местных одесских телеканалов, принадлежащих бывшему регионалу и автору "конституции" несостоявшейся Одесской народной республики, начал разгонять новость о том, что большинство одесситов якобы против вступления в НАТО и ЕС.

По результатам этого исследования, против вступления в НАТО высказалось 53% опрошенных и не согласны с евроинтеграционным курсом 46% респондентов.

О том, что в так называемом "исследовании" были учтены мнения только лишь 2 тысяч человек, проживающих в миллионном городе, сказано было вскользь и без акцента. А о возрастных и социальных категориях респондентов информации вообще не было предоставлено. Каким образом происходило распознавание одесситов на фоне многочисленных гостей города (в том числе и из соседней сепаратистской "ПМР", которых в Одессе великое множество), мне лично, не совсем понятно. Не сложно предсказать результат подобного социологического исследования, если опрашивать симпатиков Оппоблока, которые, в силу объективных возрастных факторов, до сих пор верят в химеру возрождения СССР в былых границах и считают, что Одесса – русский город. Ну, а если проводить такой опрос на печально известном Куликовом поле в среде регулярно собирающихся там любителей России…

Не обошли вниманием социологи и войну на Донбассе. За мирное разрешение конфликта высказалось 60% опрошенных. Казалось бы, все ясно. Кто же не хочет возвращения мира на нашу многострадальную землю? Но тут кроется подвох в виде навязывания "мира любой ценой". Главное – как поставить вопрос. А выбор предоставлялся следующий: или вы за продолжение войны или за мирные переговоры. С кем вести переговоры в этом случае прямо не сказано. Однако, судя по тому, с каким энтузиазмом "резонансная" новость была подхвачена сепаратистскими СМИ, понимаешь, что переговоры, в случае второго варианта ответа, придется вести именно с главарями этих самых "ЛНР" и "ДНР" и на их условиях.

Так что, хотя по заверениям руководителей украинских спецслужб уровень сепаратистских настроений в Одесской области и находится на низком уровне, но все же мы видим, что попытки дестабилизировать регион продолжаются. А угроза реализации проекта "Русской весны" посему остается актуальной и сегодня.