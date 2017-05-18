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"Сладкая жизнь" и "радужное" будущее. Сказки и реальность "ДНР"
18.05.2017 12:43
Пока главари «ДНР» сочиняют
сказки о «достижениях» и «рекордах», жители оккупированной территории отмечают,
что реальная ситуация в социальной сфере близка к катастрофе…
Никакие парады, шествия и прочие добровольно-принудительные массовки, а тем более рассказы о каких-то мифических успехах в области культуры, литературы и музыки не способны прикрыть факт скатывания жителей непризнанной «республики» в нищету по всем показателям.
Те, кому
довелось испытать «счастье» жить на Донбассе в объятиях «русского мира» отмечают,
что ранее более-менее стабильные предприятия, где сотрудники регулярно получали
заработную плату, после «национализации» если и работают, то исключительно для
поддержания имиджа «республики». Зачастую, трудовой коллектив выходит на
работу, только лишь для того, чтобы привести в порядок территорию предприятия или
прибраться в цехах.
Как отмечают
сами жители «ДНР», большинство сотрудников «национализированных» предприятий до
15 мая принудительно пребывало в отпусках «за свой счет». Надежды рабочих на
то, что все наладится после 15 мая, рухнули сразу после того, как они узнали,
что «отпуска» продлеваются до осени. И не факт, что осенью что-либо изменится в
лучшую сторону.
В Дебальцевом
слесарям на железной дороге заплатили около 700 рублей (приблизительно 330
грн.) за честно отработанный месяц. Хотя рабочие-железнодорожники считали, что
выплачиваемые в лучшие времена 2 тыс. грн. были мизерной зарплатой.
Работники
престижных и хорошо оплачиваемых когда-то профессий шахтеров и металлургов
увольняются с предприятий в поисках заработка. При этом они не могут даже
рассчитывать на пособие по безработице, ведь его в «ДНР» просто не существует.
По данным
«центра занятости «ДНР», если в январе было зарегистрировано 13,5 тысяч
безработных, то в конце апреля их было уже 23,6 тысяч. Вакансии есть, но в
основном – временного характера за низкую зарплату в 2,5-3 тыс. рублей (1 тыс. 200
– 1 тыс. 400 грн.) – например, дворники, рабочие строительных специальностей. В
свою очередь, самопровозглашенные «власти» рапортуют, что средняя зарплата в
непризнанной «республике» составляет 6057 рублей (около 2 тыс. 800 грн.). Вот
такие реальные «достижения» самоназначенных «властей» в самопровозглашенной «ДНР».
Можно
констатировать, что с приходом «русского мира» некогда процветающий регион
Украины переживает далеко не самые лучшие времена. Местные жители отмечают, что
сейчас часть Донбасса, находящаяся под контролем т.н. «ДНР», не только не
развивается, а и методично разрушается местными «властями» и мародерами.
теги: ДНР, экономика, социальная обстановка, зарплата в ДНР
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