"Сладкая жизнь" и "радужное" будущее. Сказки и реальность "ДНР"

Пока главари «ДНР» сочиняют сказки о «достижениях» и «рекордах», жители оккупированной территории отмечают, что реальная ситуация в социальной сфере близка к катастрофе…

Никакие парады, шествия и прочие добровольно-принудительные массовки, а тем более рассказы о каких-то мифических успехах в области культуры, литературы и музыки не способны прикрыть факт скатывания жителей непризнанной «республики» в нищету по всем показателям.

Те, кому довелось испытать «счастье» жить на Донбассе в объятиях «русского мира» отмечают, что ранее более-менее стабильные предприятия, где сотрудники регулярно получали заработную плату, после «национализации» если и работают, то исключительно для поддержания имиджа «республики». Зачастую, трудовой коллектив выходит на работу, только лишь для того, чтобы привести в порядок территорию предприятия или прибраться в цехах.

Как отмечают сами жители «ДНР», большинство сотрудников «национализированных» предприятий до 15 мая принудительно пребывало в отпусках «за свой счет». Надежды рабочих на то, что все наладится после 15 мая, рухнули сразу после того, как они узнали, что «отпуска» продлеваются до осени. И не факт, что осенью что-либо изменится в лучшую сторону.

В Дебальцевом слесарям на железной дороге заплатили около 700 рублей (приблизительно 330 грн.) за честно отработанный месяц. Хотя рабочие-железнодорожники считали, что выплачиваемые в лучшие времена 2 тыс. грн. были мизерной зарплатой.

Работники престижных и хорошо оплачиваемых когда-то профессий шахтеров и металлургов увольняются с предприятий в поисках заработка. При этом они не могут даже рассчитывать на пособие по безработице, ведь его в «ДНР» просто не существует.

По данным «центра занятости «ДНР», если в январе было зарегистрировано 13,5 тысяч безработных, то в конце апреля их было уже 23,6 тысяч. Вакансии есть, но в основном – временного характера за низкую зарплату в 2,5-3 тыс. рублей (1 тыс. 200 – 1 тыс. 400 грн.) – например, дворники, рабочие строительных специальностей. В свою очередь, самопровозглашенные «власти» рапортуют, что средняя зарплата в непризнанной «республике» составляет 6057 рублей (около 2 тыс. 800 грн.). Вот такие реальные «достижения» самоназначенных «властей» в самопровозглашенной «ДНР».

Можно констатировать, что с приходом «русского мира» некогда процветающий регион Украины переживает далеко не самые лучшие времена. Местные жители отмечают, что сейчас часть Донбасса, находящаяся под контролем т.н. «ДНР», не только не развивается, а и методично разрушается местными «властями» и мародерами.