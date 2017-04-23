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Люди, перестаньте быть марионетками в чужой игре
23.04.2017 15:18Как известно, в Одессе 13 апреля была предотвращена очередная проплаченная фейковая акция. Организаторами очередного шоу планировалось проведение якобы протеста болгарского этнического нацменьшинства, проживающего в Одесском регионе. Это далеко не первая провокация в Одессе и, к сожалению, далеко не последняя враждебная акция, нацеленная на дестабилизацию ситуации в регионе. Тут ничего нового и ничего неожиданного. И это сфера для работы соответствующих спецслужб.
Хочется остановиться на другом – на людях, готовых за копейки выполнять роль потешных марионеток в срежессированном представлении с сомнительным содержанием и непредсказуемыми последствиями. Судя по видеоматериалу, отснятому на месте планируемого "протеста", пришедшие участники акции явно не относятся к низшим социальным слоям общества, живущими случайными грошовыми подаяниями и криминальными "заработками". Ну, никак присутствующие статисты не тянут на статус нищего попрошайки. При этом, они выразили согласие за незначительные деньги быть МЯСОМ – пищей для раздуваемого пожара вражды и ненависти в нашем и без того страдающем от войны и прочих стрессов обществе. Унизительное определение "мясо" в этом контексте я неслучайно не взял в кавычки – именно так, мясом без кавычек, назвали пришедших на акцию людей в своей электронной переписке организаторы и кураторы неосуществленной провокации. "По 300 гр на рыло" – вот так планировали организаторы провокации отблагодарить пришедших участников. Всего за 300 гривен некоторые члены общества продолжают изъявлять готовность изображать кого угодно, называться "рылом" и безропотно выполнять роль "мяса", прекрасно понимая, что своими действиями приглашают в свой дом смерть, огонь и разрушения. Это же за гранью логики и здравого смысла. Может пора задуматься над своими действиями и, наконец, уяснить тривиальную истину о бесплатном сыре… Ведь, за копеечную подачку "на рыло" придется заплатить несопоставимую цену. Люди, пожалуйста, эволюционируйте и перестаньте быть "мясом" в чужой игре.
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