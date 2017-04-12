Увага! В Україні функціонує російська "донька" поплічника агресора.

В умовах повної сухопутної блокади анексованого півострова, морський транспорт набув унікального, ексклюзивного значення для пасажирських перевезень і доставки до Криму основних товарів.

Так, до окупації Криму морський транспорт не відігравав вирішальної ролі у пасажирських і вантажних перевезеннях, як до Криму, так і з нього. Основні вантажні та пасажирські перевезення виконувалися залізничним і автомобільним транспортом з материкової частини України, а також авіаційним транспортом через аеропорт «Сімферополь».

До 2014 року найпомітнішими складовими морських перевезень в Криму були:

· морські круїзи до Ялти і Севастополя;

· морський експорт зерна з терміналів у Севастополі і Керчі;

· морський експорт нафтопродуктів із нафтобази Феодосії;

· морський реекспорт зрідженого природного газу з терміналів у Керчі;

· морський імпорт різноманітних товарів із Туреччини регулярними поромними лініями Зонгулдак – Євпаторія (товари широкого вжитку) і Зонгулдак-Севастополь (нові легкові автомобілі).

Після окупації і анексії Криму Росією відбувалося поступове скорочення сухопутних перевезень до Криму з материкової України. Наприкінці грудня 2014 року повністю припинилося залізничне сполучення. У жовтні-листопаді 2015 року запроваджено повну транспортну блокаду Криму щодо автомобільного вантажного перевезення. Водночас, заблоковано окрему залізничну гілку з Херсонської області до заводу «Кримський титан» на півночі Криму, найбільшого виробника двоокису титану і мінеральних добрив, зокрема на експорт. Як результат, роль морського транспорту для окупованого Кримського півострова докорінно змінилася.

В умовах повної сухопутної блокади Криму до закінчення будівництва мосту через Керченську протоку, тобто до кінця 2018 і 2019 років (відповідно по автомобільному і залізничному мостах), морський транспорт вже набув унікального, ексклюзивного значення для постачання Криму основними товарами і пасажирських перевезень.

Те ж ексклюзивне значення, але з перших днів окупації, морський транспорт має для військових перевезень, тобто доставки на окупований півострів особового складу військових частин, бойової техніки і предметів постачання у контексті мілітаризації півострова і його перетворення на найбільшу військову базу.

Довідково: на території окупованого Кримського півострова розташовано 10 морських портів. 8 із них, зокрема 7 державних і 1 приватний, належать до Автономної Республіки Крим.

1. Порт «Чорноморськ» (спеціалізований порт об'єднання «Чорноморнафтогаз» у селищі Чорноморське на північному заході Кримського півострова),

2. Євпаторійський морський торговельний порт,

3. Ялтинський морський торговельний порт,

4. Феодосійський морський торговельний порт (включаючи нафтовий причал Феодосійської нафтобази),

5. Керченський морський торговельний порт,

6. Керченський морський рибний порт,

7. «Порт Крим» – Керченська поромна переправа,

8. Камиш-Бурунський морський порт у Керчі (раніше – підрозділ ліквідованого залізорудного комбінату, а потім – приватний порт компанії «Альтком»).

9. Севастопольський морський торговий порт,

10. Севастопольський морський рибний порт.

Після початку агресії РФ проти України в Криму активне сприяння цьому міжнародному злочину здійснюється з боку

Федеральної автономної установи «Російський морський регістр судноплавства» (далі – РМРС, російська назва – «Федеральное автономное учреждение «Российский морской регистр судоходства», ідентифікаційний код 1027809210330, адреса: 191186, РФ, м. Санкт-Петербург, Палацова набережна, 8);

та її представництва на території України

Приватного акціонерного товариства «Регіональне управління в Україні Російського морського регістру судноплавства» (надалі – РУУРМРС, код ЄДРПОУ 01125560, адреса: 65014, м.Одеса, вул. Польська, 20, керівник Паніот Олександр Олександрович, тел. +380487860234, +380487860235, мобільний тел. +380674866323, факс 380487860235, е-мейл odessa@rs-class.org , 100% акцій належать РМРС),

зокрема, шляхом здійснення класифікаційного нагляду за торгівельними суднами під прапором України а також гідроспорудами портів АР Крим, які перебувають у державній власності та незаконно «націоналізовані» підконтрольними РФ структурами в Криму.

Довідково:

РМРС здійснює класифікацію та огляд морських суден та суден змішаного (ріка-море) плавання відповідно до законів РФ, а саме - Кодексу торгівельного мореплавства РФ від 30 квітня 1999р. №81-Ф3 та Кодексу внутрішнього водного транспорту РФ від 7 березня 2001р. №24-ФЗ.

Постановою Уряду РФ від 14.02.2012р. №121 РМРС визначено як єдину російську організацію, що здійснює класифікацію та огляд усіх суден, які зареєстровані у Державному судновому реєстрі РФ, бербоут-чартерному реєстрі та Російському міжнародному реєстрі суден. Статут ФАУ РМРС затверджено розпорядженням Мінтрансу РФ від 03.03.2014р. №МС-16-р; РМРС перебуває у віданні Мінтрансу РФ та діє відповідно до федерального закону РФ «Про автономні установи» від 03.11.2006р. №174-Ф3. За п.15 Статуту, робітники РМРС мають право відвідувати судна та об’єкти морського транспорту, суднобудівні, судноремонтні, промислові, експлуатаційні, проектні та інші організації.

Фінансування РМРС здійснюється, серед іншого, через отримання субсидій з федерального бюджету РФ, обслуговування суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі РФ та бербоут-чартерному реєстрі РФ.

Тарифи на обслуговування суден затверджуються Мінтрансом РФ (наказ від 26 березня 2012р. №76), обслуговування інших суден - за комерційними тарифами. Ця обставина дозволяє РМРС отримувати в Україні значний дохід.

Офіційним представником РМРС в Україні є ПАТ «Регіональне управління в Україні Російського морського регістру судноплавства» (ЄДРПОУ 01125560, м. Одеса, вул. Польська, 20). Зокрема, на веб-сайті РМРС в розділі «Підрозділи РС за кордоном» розміщено інформацію: «Україна (Одеса), назва (російською) «ЧАО «МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА В УКРАИНЕ», керівник Паніот Олександр Олександрович, адреса 65014, Україна, м. Одеса, вул. Польська, 20, тел. +380487860234, +380487860235, мобільний тел. +380674866323, факс 380487860235, е-мейл odessa@rs-class.org» . Данні з офіційного сайту РМРС щодо інших представництв в Україні:

- г. Измаил

Руководитель: Вельчев Олег Иванович, Адрес: 68609, Украина, Одесская область, г. Измаил, пр.Суворова, д.1, Телефон: +380 4841 65340, Мобильный телефон: +380 67 4866615, E-mail: izmail@rs-class.org;

- г. Черноморск (Ильичевск)

Руководитель: Головашкин Александр Борисович, Адрес: 68001, Украина, Одесская обл., г. Ильичевск, Ильичевский судоремонтный завод, Телефон: +380 7198499, Мобильный телефон: +380 67 4866325, E-mail: ilyichevsk@rs-class.org;

- г. Киев

Руководитель: Славутич Владимир Анатольевич, Адрес: 04070, Украина, г. Киев, ул. Почайнинская, 53/55, Телефон: +380 44 4172222, Мобильный телефон: +380 67 4844582, E-mail: kiev@rs-class.org;

- г. Мариуполь

Руководитель: Ивлев Александр Владимирович, Адрес: 87510, Украина,г. Мариуполь, Донецкая обл., пр. Адмирала Лунина, 89, Телефон: +380 629 476713, Мобильный телефон: +380 67 5566148, E-mail: mariupol@rs-class.org ;

- г. Николаев

Руководитель: Коноваленко Вадим Петрович, Адрес: 54002, Украина, г. Николаев, ул. Заводская, 13/1, Телефон: +380 512 500406, Мобильный телефон: +380 67 4866345, E-mail: nikolaev@rs-class.org;

- г. Херсон

Руководитель: Тульский Максим Юрьевич, Адрес: 73000, Украина, г. Херсон, ул. Краснофлотская, 29-Б, Телефон: +380 552 424220, Мобильный телефон: +380 67 5566142, E-mail: kherson@rs-class.org;

Діяльність підрозділу РУУРМРС має форми як класифікаційного нагляду за будівництвом суден та їх експлуатацією, так і класифікаційного нагляду (сертифікації) інших об’єктів морської галузі - тренінгових центрів, навчальних закладів, портових об’єктів тощо; відповідні документи, видані РМРС та його підрозділами, визнаються значною частиною національних морських адміністрацій світу, крім морської адміністрації РФ.

Так, у 2014-2016рр. тривав процес незаконної зміни національності (прапору) «націоналізованих» суден на прапор РФ шляхом видачі відповідних неправомірних документів новим «власникам» з боку РМРС у юрисдикції РФ, та РУУРМРС . Зокрема, були перереєстровані:

- 2 українські пороми і 3 суховантажі судна, приписані до окупації до кримських портів і раніше зареєстровані під українським прапором;

- судна портофлоту (пасажирські прогулянкові, лоцманські та робочі катери; буксири; портові тендери; плавучі крани; днопоглиблювальні судна; сміттєзбирачі), які прикріплені до портів Криму. Вони перебувають у державній власності України і стали «націоналізованими», а де-факто – військовими трофеями окупантів;

- судна, незалежно від прапора, що перебували на час початку окупації на ремонті в кримських суднобудівних і судноремонтних підприємствах або на відстої у кримських портах;

- яхти, що стояли в кримських яхт-клубах і стоянках на час початку окупації;

- риболовецький флот, що належав різним кримським власникам.

Крім того, РМРС здійснює нагляд за експлуатацією та ремонтом суден, що порушують порядок в'їзду на окуповану територію України – АР Крим, чим скоюють злочинам, відповідальність за які передбачено ст. № 332-1 «Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»

Так, для виконання закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій території України» уряд України 30 квітня 2014 року ухвалив розпорядження «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю».

Розпорядження від 30.04.2014 № 424-р. Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=247263828).

Цим розпорядженням були, зокрема, закриті прикордонні пункти пропуску, розташовані в морських портах Кримського півострова, а також на території підприємств, що мають морські причали. Цим же документом уряд України доручив МЗС довести до відома дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, а також дипломатичних представництв і консульських установ України за кордоном інформацію про тимчасове закриття пунктів пропуску та пунктів контролю...».

Водночас, Міністерство інфраструктури України 16 Червня 2014 року оголосило про закриття морських портів на Кримському півострові, а також поінформувало про це відповідні міжнародні організації (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0690-14).

Надалі, ухвалено низку рішень Європейського союзу, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії, інших держав, які ввели санкції щодо Росії через окупацію і анексію Криму. Загалом, ухвалені рішення у сфері морського транспорту забороняють: заходи суден до портів Кримського півострову (Автономної Республіки Крим та м. Севастополь), експорт та імпорт продукції та послуг з його території, зокрема страхування, інвестиції і т.д.

Але, за період з 18 березня 2014 по теперішній час, до «чорного списку» морських суден, що побували в портах окупованого Криму, порушивши заборони і санкції, внесено більше 260 торгових суден під прапорами 32 країн. Незважаючи на різноманітність прапорів суден, більшість з них перебуває під наглядом РМРС (Повний перелік суден-порушників опублікований на сайті www.blackseanews.net за адресою: http://www.blackseanews.net/read/120380 ).

Відповідно до розпорядження Kабінету Міністрів України від 01.10.2014 №1114-р (зі змінами), РМРС виключено з переліку визнаних Україною іноземних класифікаційних товариств, а угоди між РМРС та компетентними органами влади України, які здійснюють реєстрацію суден під прапором України, підлягають розірванню. Незважаючи на вказане, РМРС та РУУРМРС продовжують здійснювати свою діяльність на території України, та приймають безпосередню участь у забезпеченні діяльності інфраструктури анексованої території Кримського півострову шляхом нагляду за будівництвом суден, класифікаційного нагляду (сертифікації) тренінгових центрів, навчальних закладів, портових об’єктів Автономної Республіки Крим та м. Севастополь , а також здійснення нагляду за експлуатацією суден, що порушують порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Окрім того, розгалужена система представників РМРС у портових містах України, повністю підконтрольна Мінтрансу та іншим федеральним органам РФ, та може використовуватись державою-агресором для нанесення шкоди економічній безпеці України, зокрема, у сфері торгового мореплавства.