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Россия навязывает Украине приднестровский сценарий
03.03.2017 14:48
Тема обсуждения реальности угроз со стороны
непризнанной Приднестровской республики хоть и не нова, но все же не теряет
своей актуальности, несмотря на очевидность некоторых вещей.
Очередной всплеск внимания к этому вопросу возник
после недавнего выступления Петра Порошенко, в котором он заявил, что
российские войска, находящиеся на неподконтрольной правительству Молдовы
территории, представляют реальную угрозу для нашей страны.
Так ли это? Объективная оценка военного потенциала
российских вооруженных сил, дислоцированных в самопровозглашенной республике,
указывает на то, что полномасштабного вторжения с этих позиций ожидать не
стоит. И угроза, о которой говорил президент Украины, скорее гипотетическая,
чем реальная.
По оценке экспертов, в настоящее время российский контингент на территории анклава насчитывает три тысячи человек, из которых лишь половина является военнослужащими. При этом, жизнеобеспечение российских войск в так называемой ПМР осуществляется исключительно благодаря доброй воле украинской стороны, через территорию которой транзитом доставляются грузы военного назначения.
С другой стороны, есть менее заметная, но куда более серьезная угроза – угроза реализации приднестровской модели на временно оккупированных территориях Донбасса в так называемых ОРДЛО. Начало ползущего внедрения этого статуса для неподконтрольных Украине районов уже началось, и первая фаза этого процесса – официальное признание Москвой "паспортов" сепаратистских квазигосударств, созданных в ходе гибридной войны на востоке нашего государства. Как следствие, население непризнанных республик получило стимул активнее получать новые "паспорта", все сильнее интегрируясь в новое "Приднестровье", отдельное от Украины.
Фактически, признание "паспортов"
говорит об очередном инструменте давления Кремля на Украину, с целью реализации
минских договоренностей на российских условиях. В противном случае, Москва, по
сути, выходит из переговорного процесса и официально признает за Донбассом статус
второго "Приднестровья".
Также, это является неким сигналом жителям
Донбасса – Россия своих не бросает; паспорта "ЛДНР" почти российские,
а вы – скоро станете полноправными россиянами.
Фаза номер два, начавшаяся с 1 марта –
"национализация" украинских предприятий, находящихся на
подконтрольной гибридным войскам территории
На предприятиях, где введен
так называемый режим "внешнего управления" и которые ранее были под
украинской юрисдикцией (работали согласно украинским законам и платили налоги в
украинский бюджет), в "Приднестровье 2.0" планируют перестроить все
производственные процессы, переориентировав их на рынки России.
Навязывание Россией модели Приднестровья для
временно оккупированных украинских территорий преследует как минимум три цели:
блокирование вступления Украины в НАТО, замораживание евроинтеграционных
процессов и возврат к энергетической (а значит и абсолютной) зависимости от
страны-агрессора.
Последнее – наиболее показательно на примере Молдовы, "газовый"
долг которой перед российским Газпромом на 86% состоит из догов "ПМР"
и составляет без малого 6 миллиардов долларов, при этом, в Приднестровье не
спешит изменять схему взаимо
отношений с Россией в энергетической
сфере. О чем прямо заявил глава самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский
на встрече с заместителем председателя правления ПАО "Газпром"
Валерием Голубевым. Такая позиция вполне оправдана с точки зрения Тирасполя, когда
газ потребляет "ПМР", а платить за него обязан Кишинев, все более
погружаясь в долги перед российскими компаниями. С такой "гирей на
ногах" Молдова в обозримом будущем не сможет вырваться с орбиты влияния
Москвы.
Это же ждет и Украину, в случае получения своего "Приднестровья" в виде районов с особым статусом, которые уже никогда не вернуться назад. Эта угроза куда более серьезная и реальная, чем предполагаемая полномасштабная военная агрессия, о которой говорил Петр Порошенко.
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