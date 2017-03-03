Россия навязывает Украине приднестровский сценарий

Тема обсуждения реальности угроз со стороны непризнанной Приднестровской республики хоть и не нова, но все же не теряет своей актуальности, несмотря на очевидность некоторых вещей.

Очередной всплеск внимания к этому вопросу возник после недавнего выступления Петра Порошенко, в котором он заявил, что российские войска, находящиеся на неподконтрольной правительству Молдовы территории, представляют реальную угрозу для нашей страны.

Так ли это? Объективная оценка военного потенциала российских вооруженных сил, дислоцированных в самопровозглашенной республике, указывает на то, что полномасштабного вторжения с этих позиций ожидать не стоит. И угроза, о которой говорил президент Украины, скорее гипотетическая, чем реальная.

По оценке экспертов, в настоящее время российский контингент на территории анклава насчитывает три тысячи человек, из которых лишь половина является военнослужащими. При этом, жизнеобеспечение российских войск в так называемой ПМР осуществляется исключительно благодаря доброй воле украинской стороны, через территорию которой транзитом доставляются грузы военного назначения.

С другой стороны, есть менее заметная, но куда более серьезная угроза – угроза реализации приднестровской модели на временно оккупированных территориях Донбасса в так называемых ОРДЛО. Начало ползущего внедрения этого статуса для неподконтрольных Украине районов уже началось, и первая фаза этого процесса – официальное признание Москвой "паспортов" сепаратистских квазигосударств, созданных в ходе гибридной войны на востоке нашего государства. Как следствие, население непризнанных республик получило стимул активнее получать новые "паспорта", все сильнее интегрируясь в новое "Приднестровье", отдельное от Украины.





Фактически, признание "паспортов" говорит об очередном инструменте давления Кремля на Украину, с целью реализации минских договоренностей на российских условиях. В противном случае, Москва, по сути, выходит из переговорного процесса и официально признает за Донбассом статус второго "Приднестровья".





Также, это является неким сигналом жителям Донбасса – Россия своих не бросает; паспорта "ЛДНР" почти российские, а вы – скоро станете полноправными россиянами.





Фаза номер два, начавшаяся с 1 марта – "национализация" украинских предприятий, находящихся на подконтрольной гибридным войскам территории

На предприятиях, где введен так называемый режим "внешнего управления" и которые ранее были под украинской юрисдикцией (работали согласно украинским законам и платили налоги в украинский бюджет), в "Приднестровье 2.0" планируют перестроить все производственные процессы, переориентировав их на рынки России.

Навязывание Россией модели Приднестровья для временно оккупированных украинских территорий преследует как минимум три цели: блокирование вступления Украины в НАТО, замораживание евроинтеграционных процессов и возврат к энергетической (а значит и абсолютной) зависимости от страны-агрессора.

Последнее – наиболее показательно на примере Молдовы, "газовый" долг которой перед российским Газпромом на 86% состоит из догов "ПМР" и составляет без малого 6 миллиардов долларов, при этом, в Приднестровье не спешит изменять схему взаимо отношений с Россией в энергетической сфере. О чем прямо заявил глава самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Валерием Голубевым. Такая позиция вполне оправдана с точки зрения Тирасполя, когда газ потребляет "ПМР", а платить за него обязан Кишинев, все более погружаясь в долги перед российскими компаниями. С такой "гирей на ногах" Молдова в обозримом будущем не сможет вырваться с орбиты влияния Москвы.

Это же ждет и Украину, в случае получения своего "Приднестровья" в виде районов с особым статусом, которые уже никогда не вернуться назад. Эта угроза куда более серьезная и реальная, чем предполагаемая полномасштабная военная агрессия, о которой говорил Петр Порошенко.